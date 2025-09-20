Srebrne buty to nie nowość w trendach. Ale trzeba przyznać, że w sezonie jesień-zima 2025/2026 przeżywają swoją drugą młodość. W kolorze srebrnym produkowane są różne rodzaje butów - od sneakersów, przez mokasyny, aż po kozaki na szpilce. Kiedy chodzić w srebrnych butach? Te płaskie noś na co dzień. Obcasy zostaw na specjalne okazje. Zobacz, które srebrne buty zrobiły na mnie największe wrażenie. Znajdziesz wśród nich parę od polskiej marki.

Srebrne mokasyny marki H&M

Jeśli tej jesieni nie masz ochotę nosić mokasynów w klasycznej czerni lub w brązie, sięgnij po srebrny model. Jeśli lubisz łączyć srebro ze złotem, to w sklepach H&M znajdziesz srebrną parę zdobioną złotym łańcuszkiem. Możesz połączyć je z klasycznymi jeansami, które dodadzą im casualowego sznytu. Potrzebujesz bardziej formalnego looku? Zestaw srebrne mokasyny z garniturem. Cena mokasynów z H&M to 147,99 zł.

Srebrne mokasyny - Fot.hm.com

Srebrne czółenka od Balagan Studio

Szukasz czegoś, co w spektakularny sposób podkreśli twoje codzienne i wyjściowe sytuacje? Postaw na brokatowe czółenka na niewielkim obcasie od Balagan Studio. One mają moc. Casualowym lookom dodają nonszalancji, a wieczorowym elegancji. To buty do zadań specjalny, które będą ci służyć wiele sezonów. Cena czółenek, w których będziesz czuła się jak księżniczka to 599 zł.

Srebrne czółenka - Fot. balaganstudio.com

Srebrne sneakersy od Onitsuka Tiger

Lubisz nieoczywiste dodatki? Takim z pewnością są srebrne sneakersy. To opcja dla pań, które cenią sobie wygodę, ale nie modowym wydaniu. Metaliczne sportowe buty możesz nosić do każdej codziennej stylizacji — dzięki nim wyróżnisz się z tłumu. Przekonałam cię do inwestycji w srebrne snekaersy? Jeśli tak, to postaw na te od Onitsuka Tiger. Ich cena to 770 zł.

Srebrne sneakersy - Fot. onitsukatiger.com

Srebrne buty - z czym łączyć?

Na elegancką kolację i do biegania po mieście, na randkę i kawę z przyjaciółką — srebrne buty, wbrew pozorom, są bardzo uniwersalne. Nie wiesz, z czym będą dobrze się prezentować i potrzebujesz inspiracji? Zerknij na te stylizacje.