Szalik to już nie tylko zimowy dodatek — w sezonie jesień-zima 2025/2026 staje się kluczowym elementem stylizacji.

W tym roku królują dwa kontrastujące podejścia: ultrapuchate, objętościowe formy, które otulają sylwetkę niczym koc, oraz smukłe, kraciaste modele, które dodają szyku i lekkości. W odcieniach głębokiego burgundu, granatu, beżu czy brązu stają się nie tylko praktyczną warstwą ciepła, ale również modowym akcentem, który podkręca każdą stylizację.

Szalik z haftowanym kwiatem Zara

Biały szalik z Zary wykonany z miękkiej dzianiny to propozycja dla osób, które cenią sobie klasykę z nutą romantyzmu. Ten szalik wyróżnia się delikatnymi haftowanymi kwiatami, które dodają mu wyjątkowego charakteru.

Materiał, z którego został wykonany, sprawia, że jest przyjemny w dotyku i ciepły, co czyni go idealnym na zimowe dni. Biały kolor nadaje mu uniwersalności, dzięki czemu pasuje do wielu stylizacji – zarówno tych codziennych, jak i bardziej eleganckich.

Haftowany szalik z Zary kosztuje 129 zł.

Szalik - Fot. zara.com

Puszysty szalik z Mohito

Puszysty szalik od Mohito to propozycja dla kobiet, które szukają stylowego, a zarazem funkcjonalnego dodatku na zimę. To klasyczny szalik damski, który świetnie sprawdzi się jako element codziennej garderoby, ale również w bardziej formalnych stylizacjach. Puszysty szalik zwany także etolą to w tym sezonie obowiązkowy element twojej zimowej kolekcji.

Szalik jest wykonany z przyjemnego w dotyku sztucznego futra i zapewnia ochronę przed chłodem. Dzięki swojej puszystej strukturze dodaje elegancji każdemu zestawowi. To nie tylko praktyczny element ubioru, ale także modny dodatek.

Puszysty szalik możesz nosić na wiele sposobów: luźno zarzucony na ramiona, owinięty wokół szyi lub spięty ozdobną broszką. Jego miękka struktura pozwala na łatwe modelowanie i dopasowanie do reszty stroju.

Puszysty szalik z Mohito kosztuje 129,99 zł.

Szalik -Fot. mohito.pl

Szalik w kratę z Sinsay

Szalik w kratęmarki Sinsay to propozycja dla ciebie, jeśli, cenisz sobie stylowy wygląd nawet w najzimniejsze dni. Świetnie sprawdza się w połączeniu z klasycznym płaszczem w jednolitym kolorze – na przykład beżowym, czarnym lub szarym – gdzie pełni rolę mocnego akcentu kolorystycznego. Można go również zestawić z kurtką puchową czy modnym oversize'owym płaszczem, tworząc luźną, miejską stylizację.

To doskonały wybór na różne okazje – od codziennych wyjść do pracy czy na uczelnię, przez zakupy w mieście, aż po zimowe spacery i spotkania ze znajomymi. Szalik pasuje do casualowych i półformalnych zestawień.

Kraciasty szalik marki Sinsay kosztuje 25,90 zł.

Szalik - Fot sinsay.pl

