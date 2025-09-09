W tamtym sezonie nosiłyśmy mokasyny i skarpetki. Tej jesieni skarpetki rosną aż pod kolano. Buty pozostają te same — mokasyny górą. Podkolanówki to świetny sposób, aby podkręcić stylizację.

Ten prosty i tani dodatek naprawdę ma moc. It-girls wiedzą to już od dawna. Projektanci nie pozostają w tyle. W jesienno-zimowej kolekcji Miu Miu podkolanówki grają pierwszoplanową rolę. Modne są zarówno cienkie, lekko prześwitujące modele, jak i grube prążkowane. Które wybierzesz?

Podkolanówki królowały na pokazie Miu Miu

Do spódnicy i do szortów. Zdaniem projektantów domu mody Miu Miu podkolanówki w sezonie jesień-zima 2025/2026 nosimy do wszystkiego. Jedno co pozostaje niezmienne to buty — podkolanówki łączymy z mokasynami.

Według Miu Miu podkolanówki plus mokasyny to nierozerwalny duet, który nadaje się na różne okazje. Możesz go nosić na spacer, kawę z przyjaciółką, randkę, a nawet do pracy. Zastanawiasz się, na jakie podkolanówki postawić tej jesieni? Miu Miu proponuje cienki, lekko przezroczysty model w różnych kolorach.

Prążkowane podkolanówki z H&M kosztują mniej niż 40 zł

Jeśli w tym sezonie chcesz wydać na dodatki tylko 40 zł postaw na podkolanówki. Żaden inny dodatek nie ma takiej mocy podkręcania stylizacji co one. Dość gruby, prążkowany model kupisz w sklepie H&M za 39,99 zł. Noś go do mokasynów w kontrastowym kolorze — doskonale będą wyglądały np. z pudrowym różem. Możesz też pokusić się o to, aby nosić je do butów na obcasie w kolorze pearl white.

Do czego nosić podkolanówki w sezonie jesień-zima 2025/2026?

Już wiesz, że w sezonie jesień-zima 2025/2026 podkolanówki nosimy do mokasynów. Jesteś ciekawa, z jakimi ubraniami skarpetki do kolana będą wyglądać szałowo? Zakładaj je do mini spódnicy i koszuli lub do szortów i marynarki — do podkolanówek świetnie pasują looki z nutką retro.

Wysokie skarpety mają w sobie też nieco męskiego sznytu. Jeśli lubisz dandysowe looki, pokochasz zestaw skarpetki plus mokasyny. A może kręcą cię bardziej sportowe outfity i nie widzisz się w mokasynach? Podkolanówki i czerwone sneakersy to także strzał w dziesiątkę.