Ćwiczenia w klęku należą do najprostszych sposobów na wzmocnienie mięśni bez dodatkowego obciążenia. Jednym z nich jest tzw. kneeling lean back, czyli cofanie tułowia i bioder z pozycji klęku prostego. To ruch wymagający precyzji, aby prawidłowo zaangażować mięśnie i uniknąć przeciążenia odcinka lędźwiowego. Wykonywany regularnie, może być skutecznym uzupełnieniem treningu dolnych partii ciała, a przy tym angażuje również mięśnie brzucha, w tym jego dolną część.

Jak zrobić poprawnie to ćwiczenie

Uklęknij na obu kolanach. Kolana powinny być rozstawione na szerokość bioder, stopy ułożone grzbietem na podłożu. Wyprostuj tułów, ustaw miednicę w neutralnej pozycji i napięciem mięśni brzucha ustabilizuj odcinek lędźwiowy. Brzuch ma być napięty i lekko wciągnięty.

Z tej pozycji powoli odchylaj tułów i biodra do tyłu. Tułów i biodra poruszają się jak jedna całość. Plecy pozostają cały czas proste – nie zginaj ich w odcinku lędźwiowym ani nie wypychaj brzucha do przodu. Ruch powinien odbywać się w stawach kolanowych, a nie w stawach kręgosłupa. Cofnij się tak daleko, jak pozwala na to kontrola mięśni, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Powtarzaj.

Najczęstsze błędy:

zapadanie się w odcinku lędźwiowym i nadmierne wyginanie kręgosłupa,

wykonywanie ruchu szybko i bez kontroli,

brak wyraźnego zaangażowania mięśni brzucha, przez co ćwiczenie staje się wyłącznie pracą nóg.

Jakie mięśnie angażuje to ćwiczenie

Podstawową pracę (ruch) wykonują mięśnie czworogłowe uda, które kontrolują cofanie ciała i prostowanie kolan. Ale brzuch i pośladki wykonują kawał roboty stabilizacyjnej.

Dzięki konieczności utrzymywania prostego tułowia i neutralnej miednicy, do pracy włączają się mięśnie brzucha – zarówno proste, jak i poprzeczne. To właśnie one odpowiadają za utrzymanie nieruchomo kręgosłupa. Przy poprawnej technice szczególnie odczuwalna jest praca dolnych partii brzucha, które aktywnie przeciwdziałają nadmiernemu wygięciu pleców.

Dodatkowym wsparciem są mięśnie pośladkowe i prostowniki grzbietu, pełniące rolę stabilizatorów podczas cofania ciała.

Tułów i biodra poruszają się jak jedna całość, fot. Adobe Stock, Cultura Creative

Jak ćwiczyć, żeby mieć efekty

Ćwiczenie najlepiej wykonywać 3 razy w tygodniu, jako element treningu dolnych partii ciała lub w ramach sesji wzmacniania mięśni tułowia.

Początkującym wystarczą 2-3 serie po 8-10 powtórzeń. Bardziej zaawansowani mogą stopniowo zwiększać zakres ruchu lub dodać lekkie obciążenie, np. trzymając hantle w zgiętych rękach.

Najważniejsza w tym ćwiczeniu jest kontrola ruchu. To nie jest ruch siłowy wykonywany dynamicznie, ale ćwiczenie techniczne. Lepiej zrobić mniej powtórzeń z prawidłową postawą niż więcej, ale byle jak.

Efekty treningu pojawią się przede wszystkim w postaci silniejszych mięśni ud, bardziej stabilnego tułowia i bardziej płaskiego brzucha (o ile nie ma na nim nadmiaru tkanki tłuszczowej – tę trzeba spalić innymi ćwiczeniami, a przede wszystkim dietą odchudzającą).

Regularne wykonywanie tego ćwiczenia wzmocni również dolne partie brzucha, co poprawi nie tylko wygląd sylwetki, ale też ochroni odcinek lędźwiowy przed przeciążeniami w innych ćwiczeniach i w codziennych czynnościach.

