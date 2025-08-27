Te 2 ćwiczenia nie są tylko dla osób 50+. Sprawdzą się w przypadku każdego, kto odczuwa sztywność kręgosłupa, karku i barków. Te proste ruchy uelastyczniają powięź. Bardzo dobrym pomysłem jest uzupełnić je przysiadami powięziowymi, a wtedy zadbasz o całą powięź – górnych i dolnych partii ciała.

Wiosłowanie kijem

Weź kij od szczotki lub mopa albo całą szczotkę i chwyć w obie dłonie, rozsuwając je ciut szerzej niż na szerokość barków. Stań w rozkroku na szerokość bioder na lekko ugiętych kolanach. Wyprostuj plecy, rozluźnij kark. Unieś ręce nieco w przód i wykonuj nimi ruchy takie, jakbyś wiosłowała na kajaku.

W ruch zaangażowane są barki i ramiona, ale też mięśnie tułowia, którym wykonujesz niewielkie ruchy skrętne raz w prawo, raz w lewo. Ruch „wychodzi” właśnie z centrum ciała, a ramiona z kijem są jakby jego przedłużeniem. Gdy cofasz prawy bark, uginasz też łokieć i pociągasz kij w tył, a w tym samym czasie lewy bark wysuwa się do przodu i prostujesz lewą rękę, wysuwając tę stronę kija do przodu. Gdy poczujesz się w tym ruchu swobodniej, pozwól tez lekko skręcać się biodrom.

Ruch ma być płynny, ciągły, swobodny, wykonywany bez wysiłku. „Wiosłuj” w ten sposób do przodu i do tyłu przez 1- 1,5 minuty.

Krążenia talią na siedząco

Usiądź na krześle, wyprostuj plecy, a dłonie oprzyj na biodrach. Stopy i kolana rozstaw na szerokość bioder. Teraz skup się na tym, aby środkową częścią tułowia zataczać jak najobszerniejsze koła najpierw lewo, potem w prawo.

Ponownie staraj się, aby ruch był jak najbardziej płynny i swobodny, a przy tym bardzo obszerny. Ćwicz w ten sposób przez 1-1,5 minuty.

Chcesz zobaczyć te ćwiczenia? Skocz na poniższym filmiku do czasu 2:20:

Co dają te ćwiczenia

Tu nie chodzi o wzmacnianie mięśni, ale o coś zupełnie innego. O powieź w obrębie tułowia, a dokładniej o przywrócenie jej elastyczności i wzmocnienie jej.

O tym co stres robi z powięzią już pisaliśmy. Jeśli przeczytasz ten tekst, zorientujesz się, że opisane wyżej ćwiczenia pomogą zmniejszyć napięcia w ciele wywołane przewlekłym stresem. Dlatego jeśli twoja praca przeciąża twoje plecy i osłabia centrum ciała albo narażona jesteś na długotrwały stres, koniecznie wypróbuj te ćwiczenia.

Rób je codziennie, możesz nawet 2-3 razy dziennie, i rób to regularnie. Po 7-10 dniach poczujesz, że twoje ciało zaczyna pracować inaczej, Że masz mocniejszy tułów, mniej spięte plecy, a twoje samopoczucie ogólne poprawia się. To nie magia, to czysta fizjologia ludzkiego ciała.

