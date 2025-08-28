Ten trening zapewni wycisk mięśniom brzucha w zaledwie 10 minut bez potrzeby kładzenia się na macie, a do jego wykonania potrzebujesz tylko lekkich hantli (ok. 1,5-5 kg) oraz wolnego kawałka podłogi. Nadaje się dla każdego niezależnie od stażu treningowego, sprawdzi się jako trening dla początkujących oraz suplement treningu dla osób bardziej zaawansowanych.

Reklama

Na czym polega trening

Trening składa się z 6 ćwiczeń. Masz tu do wykonania:

Skłon boczny z hantlą w prawej dłoni, lewa dłoń za głową. Po wykonaniu skłonu podnosisz prawe kolano i robisz skręt tułowia z dotknięciem prawego kolana lewym łokciem. Skłon boczny w przeciwną stronę z hantlą w lewej dłoni + po wykonaniu skłonu podnosisz lewe kolano i wykonujesz skręt tułowia z dotknięciem lewego kolana prawym łokciem. W pozycji pół przysiadu wykonujesz skręty tułowia naprzemiennie w lewą i prawą stronę, trzymając hantle w dłoniach. Marsz w miejscu z podnoszeniem kolan wysoko oraz wysokim kopnięciem. Ręce z hantlami trzymasz wyprostowane nad głową. Naprzemienne skłony w bok stojąc w pozycji przysiadu sumo. Nogi szeroko, stopy ustawione na zewnątrz i kolana zgięte do prawie 90 stopni. Podczas skłonu sięgasz dłonią do kostki. Skręty tułowia z hantlami trzymanymi przed sobą, blisko ciała, naprzemienne lewo-prawo bez przerw.

Na każde ćwiczenie przeznaczasz 40 sekund, po czym odpoczywasz 10 s. Gdy ukończysz ostatnie ćwiczenie, odpoczywasz przez 10 sekund i powtarzasz całość od początku. 10 minut później będzie po wszystkim, a twój brzuch będzie „płonął”, lecz efekty będą tego warte.

Co zyskasz dzięki takiemu treningowi

Oprócz zaoszczędzonego czasu, ten trening zapewni twoim mięśniom na prawdę silny bodziec do zmiany. Brzuch stanie się wyraźnie mocniejszy i bardziej płaski. Te ćwiczenia dadzą efekty nie tylko estetyczne ale i funkcjonalne. Zyskasz wiele w zakresie mobilności i stabilności, a do tego z uwagi na strukturę treningu całość posłuży ci też jako lekkie cardio.

Trening angażuje cały brzuch, z mięśniami głębokimi włącznie, a to one pomagają uzyskać efekt płaskiego brzucha i szczuplejszej talii.

Jak trenować, żeby mieć jak najlepsze efekty

Dla najlepszych rezultatów staraj się nie rozluźniać mięśni podczas tych 40 s wykonywania ćwiczeń, lecz trzymać je w napięciu przez cały czas. Może to być trochę bardziej wymagające lecz sprawi, że ten czas będzie najlepiej wykorzystany.

Wysoka intensywność podczas takiego treningu jest twoim przyjacielem, a nie wrogiem, więc daj z siebie tyle, ile możesz. Pamiętaj tylko o tym, aby nie zatrzymywać oddechu, bo szybko zabraknie ci sił. Rób wydech, gdy brzuch mocno pracuje, a wdech wtedy, gdy jest on nieco mniej obciążony.

Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku - odczekaj przynajmniej 2 godziny, aby móc trenować z pełnym zaangażowaniem i bez dyskomfortu podczas spinania mięśni.

Czytaj także: