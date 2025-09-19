Zrób ten 8-minutowy pilates. Będziesz mieć jędrne pośladki bez wychodzenia z domu
Nie potrzebujesz sprzętu ani dużo czasu – wystarczy mata i 8 minut, żeby pobudzić mięśnie pośladków do pracy. Krótki trening pilatesu wzmocni je, nada kształt i pomoże zadbać o stabilizację całego ciała. Sprawdź, jak wykonać ćwiczenia i jak wykorzystać ten minitrening, żeby mieć superefekty.
Ćwiczenia pilatesu to nie tylko praca nad elastycznością czy odciążeniem kręgosłupa. Dzięki odpowiedniej technice można je z powodzeniem wykorzystać do modelowania sylwetki i ujędrniania pośladków. Ten nieskomplikowany zestaw ćwiczeń bazujący na unoszeniu bioder i pracy w różnych ustawieniach stóp aktywuje mięśnie pośladkowe wielkie, średnie i małe, a także angażuje brzuch, który musi pozostawać w napięciu. Regularnie wykonywany sprawia, że pośladki stają się jędrniejsze, bardziej uniesione i mocniejsze.
Na czym polega ten trening
Zestaw obejmuje ćwiczenia w jednej pozycji – leżeniu na plecach. Polega na wykonywaniu różnych wariantów jednego z najskuteczniejszych ćwiczeń na pośladki – glute bridge. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że umiesz aktywować te grupy mięśni. Jeśli nie potrafisz tego zrobić w tym ćwiczeniu, ten trening ci nie pomoże w ich ujędrnianiu.
Do wykonania w treningu masz:
- Powolne unoszenie bioder w leżeniu tyłem – tu najważniejsze jest, żeby plecy podnosić z maty „kręg po kręgu”. To ćwiczenie ma za zadanie aktywować pośladki i przygotować je do kolejnych ćwiczeń.
- Dynamiczne unoszenie bioder – tutaj kręgosłup cały czas ustawiony jest neutralnie, czyli z zachowaniem naturalnej krzywizny kręgosłupa lędźwiowego. Kluczowe jest utrzymanie napiętego brzucha i mocna praca pośladków – nie powinnaś czuć wysiłku w lędźwiowej części pleców.
- Pulsowanie w pozycji z uniesionymi biodrami – tutaj pośladki powinny być cały czas w napięciu, a ich jeszcze mocniejszy skurcz powinien powodować uniesienie bioder w bardzo małym zakresie ruchu. Nadal brzuch aktywny, kręgosłup ustawiony neutralnie.
- Wspięcia na palce z uniesionymi biodrami – tutaj pośladki są w stałym napięciu i ich zadaniem jest utrzymanie bioder wysoko. W dalszym ciągu brzuch napięty, a kręgosłup ustawiony z zachowaniem naturalnych krzywizn.
- Unoszenie bioder we wspięciu na palce – to ćwiczenie bardzo podobne do dynamicznego unoszenia bioder, ale tym razem ciężar ciała oparty jest na palcach stóp, a nie na całych stopach.
- Pulsowanie w pozycji z uniesionymi biodrami i na palcach – podobne do wcześniejszego pulsowanie z tym, że tutaj wykonujesz je we wspięciu na palce.
- Dynamiczne unoszenie bioder w leżeniu tyłem z szeroko rozstawionymi stopami – rozstawienie stóp angażuje dodatkowo mięśnie pośladkowe średnie i małe.
- Odwodzenie i przywodzenie ud w pozycji z uniesionymi biodrami – w tym ćwiczeniu mięsnie pośladkowe wielkie cały czas są napięte, a dodatkowo rytmicznie pracują odwodziciele i przywodziciele ud.
- Pulsowanie w pozycji z uniesionymi biodrami i z szeroko ustawionymi stopami – nadal ważne jest utrzymanie napięcia brzucha i odciążanie dolnej części pleców.
- Unoszenie bioder ze wspięciem na pace w wąskim ustawieniu stóp,
- Dynamiczne wspięcia na palce z biodrami wysoko i stopami ustawionymi wąsko,
- Unoszenie bioder z odwodzeniem i przywodzeniem ud w wąskim ustawieniu stóp,
- Pulsowanie biodrami z odwodzeniem ud w wąskim ustawieniu stóp,
- Utrzymanie bioder wysoko w wąskim ustawieniu stóp.
Nie tylko pośladki tu się wzmacniają
Trening angażuje nie tylko pośladki, ale też mięśnie głębokie brzucha i stabilizatory miednicy. Gdy się wzmocnią, będziesz mieć lepszą kontrolę nad ruchem, ale też zyskasz mocniejszy gorset mięśniowy, który pomaga utrzymać poprawną postawę.
Jeśli będziesz wykonywać zestaw 3 razy w tygodniu, pierwsze efekty – w postaci twardszych i bardziej uniesionych pośladków – zauważysz już po 3-4 tygodniach. Po takim samym czasie twoja postawa powinna się poprawić.
Czytaj także:
- 6 minut wystarczy, aby pobudzić ciało i dodać sobie energii. Minirozgrzewka nie tylko przed pilatesem
- Koniecznie pamiętaj o tym w czasie ćwiczeń pilatesu. Tylko tak wzmocnisz mięśnie głębokie i dna miednicy
- Wypróbuj trening core, a nie pożałujesz. Różnice w sprawności zauważysz w codziennym życiu i sporcie