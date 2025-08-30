Jeśli nie lubisz nudy w treningu albo po prostu masz ochotę wypróbować coś nowego, to propozycja dla ciebie. Oto 3 ruchy inspirowane sposobem poruszania się zwierząt, czyli w stylu animal flow. Wzmacniają, poprawiają elastyczność, koordynację ruchową i sprawność ogólną, a przy tym spalają kalorie.

Jak robić te ćwiczenia

Zrób z nich minitrening. Połącz je w zestaw i ćwicz codziennie. Każde rób do wyraźnego zmęczenia – albo mięśnie powinny ci odmówić współpracy, albo zadyszka. Odpocznij po każdym z nich 30-45 sekund i przejdź do kolejnego. Całość powtórz 3 razy. Ćwicz boso lub w bardzo miękkich sportowych butach.

Ćwicz każdego dnia, niezależnie od tego, czy jesteś początkująca czy zaawansowana. Pilnuj techniki poruszania się – podpowiemy ci , na co zwracać uwagę w każdym ćwiczeniu. Nie zatrzymuj oddechu!

Jeśli ci się spodoba, takich ruchów imitujących sposób poruszania się zwierząt jest mnóstwo. Te 3 ruchy to podstawa, która przygotuje cię na więcej nie tylko tego typu ćwiczeń.

Marsz kota

Przyjmij pozycję klęku podpartego – kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. Kręgosłup w neutralnym ustawieniu, czyli z zachowaniem jego naturalnych krzywizn. Teraz unieś kolana tuż nad podłoże i zacznij wędrować do przodu, utrzymując kolana tuż nad podłożem i neutralne ustawienie kręgosłupa. Możesz dodać ruchy kręgosłupa w górę i w dół, aby dodatkowo go rozruszać.

Jeśli ćwiczysz w na niewielkiej przestrzeni, rób małe „kroczki” wędrując 1-2 metry w przód i w tył.

Marsz niedźwiedzia

Przykucnij, oprzyj dłonie na podłożu i unieś wysoko biodra, prostując przy tym nogi i łokcie. Odległość stóp od dłoni powinna być na tyle duża, aby móc wyprostować kolana, przy piętach pozostających na podłożu. Maszeruj w tej pozycji w przód, przestawiając wyprostowane nogi do przodu i opierając je całe stopy na podłożu.

W tym ćwiczeniu maszeruj wyłącznie do przodu.

Marsz kraba

Usiądź na podłożu. Ręce oprzyj na podłożu w tył od pośladków. Dłonie skieruj na boki. Teraz unieś biodra i utrzymując pośladki 20-30 cm nad podłożem, wędruj w przód. Kolana cały czas ugięte, łokcie prostują się, gdy się opierasz mocno na rękach.

Jeśli masz mało miejsca wędruj drobnymi krokami w przód i w tył.

Co dają te ćwiczenia

Wszystkie te ruchy wymagają bardzo silnego zaangażowania mięśni tułowia, a przy tym wymagają pracy wielu grup mięśniowych jednocześnie – dlatego przyspieszają oddech, tempo pracy serca i metabolizm.

Wzmacniają brzuch, pośladki, uda, plecy, ramiona i obręcze – barkową i biodrową.

Poprawiają elastyczność ciała, mobilność i koordynację ruchową. Choć wyglądają zabawnie i niewinnie, są rodzajem treningu funkcjonalnego i naprawdę korzystnie wpływają na sprawność i siłę całego ciała. Dlatego bardzo zachęcam cię do ich wypróbowania. Są też fajna gimnastyka ogólnorozwojową dla dzieci, nie tylko dla dorosłych.

