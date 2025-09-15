Pilates pójdzie w odstawkę, gdy poznasz cat walk na 4 sposoby. Te ćwiczenia modelują brzuch i talię
To nie jest zwykłe ćwiczenie na brzuch – cat walk angażuje całe ciało i pozwala bawić się treningiem. Różne wersje tego ruchu jednocześnie wymagają siły, precyzji i koncentracji. Efekt? Płaski brzuch, sprawniejszy kręgosłup i poczucie, że trenujesz w skuteczny, ciekawy sposób. Ot, taka miła odmiana po monotonnym pilatesie.
Ćwiczenia inspirowane zwierzęcymi ruchami wnoszą do treningu coś, czego często brakuje innym ćwiczeniom – dynamikę, zabawę i różnorodność. Cat walk to jeden z najbardziej znanych elementów tzw. animal flow. Ale nie każdy zna go w tych 4 wersjach. Czas to nadrobić i sięgać po te zabawne, ale bardzo skuteczne ćwiczenia regularnie.
Cat walk podstawowy
Cat walk to ćwiczenie nazywane też bear walk. Polega na poruszaniu się do przodu w pozycji klęku podpartego, ale z kolanami utrzymywanymi nisko nad ziemią. Kręgosłup i tułów w tym czasie mają pozostawać nieruchome. Kręgosłup nie wygina się, a tułów ani nie unosi, ani nie opada i nie kiwa na boki. Jednocześnie przestawiasz prawa rękę z lewą nogą i lewą rękę z prawą nogą.
Cat walk w wersji góra-dół
W tym wydaniu, do ruchu przemieszczania się do przodu w pozycji podobnej do klęku podpartego (kolana cały czas nad podłożem), dokładasz naprzemienne wygięcia kręgosłupa w dół i w górę. Gdy robisz krok, wyginasz plecy ku górze, zaokrąglasz je, a gdy stawiasz rękę i nogę, wyginasz kręgosłup w dół. Pracujesz bardzo rytmicznie.
Cat walk bokiem
Pozycja wyjściowa jest taka sama jak do wszystkich wersji cat walk – w klęku podpartym z kolanami nad podłożem. W tym ćwiczeniu jednak wędrujesz bokiem najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Przestawiasz do boku prawą rękę z lewą nogą i lewą rękę z prawą nogą. Wędrówce tej towarzyszy ruch tułowia, tym razem polegający na wyginaniu go na boki.
Cat walk z rotacją
Aby zrobić tę wersję, wracasz do poruszania się w przód. Ponownie ruchowi prawej ręki towarzyszy ruch lewej nogi i odwrotnie. Jednak tym razem, zanim przestawisz kończyny w przód, sięgnij ugiętą nogą pod tułowie tak, aby obrócić biodra. Potem cofasz nogę i stawiasz stopę i rękę na podłożu. Pracujesz rytmicznie w obie strony.
Co dają te 4 ćwiczenia cat walk
Po pierwsze, angażują do pracy wszystkie mięśnie brzucha: prosty, skośne i mięśnie głębokie z poprzecznym na czele. Dzięki temu brzuch staje się bardziej płaski, a gorset mięśniowy chroniący odcinek lędźwiowy kręgosłupa – silniejszy.
Tylko w pierwszym ćwiczeniu kręgosłup pozostaje nieruchomy. W pozostałych 3 wersjach cat walk pracujesz także nad jego ruchomością:
- Cat walk w wersji góra-dół – mobilizuje kręgosłup w kierunku zgięcia i wyprostu,
- Cat walk bokiem – uruchamia zgięcia boczne kręgosłupa,
- Cat walk z rotacją – mobilizuje kręgosłup do ruchów skrętnych.
To sprawia, że ten zestaw jest świetnym minitreningiem, który dba nie tylko o płaski brzuch, lepszą stabilizację kręgosłupa, ale też wspomaga jego ruchomość.
Poza tym zabawa w poruszanie się na różne zwierzęce sposoby dla wielu osób będzie ciekawsze od pilatesu. To też naprawdę świetny trening sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej.
Wykonując te ćwiczenia, zwłaszcza wtedy, gdy się ich uczysz, to też świetna gimnastyka szarych komórek. Spróbuj koniecznie, włączając cat walk na 4 sposoby do swoich treningów, albo wykonując je – każda wersję ćwiczenia po 1-2 minuty – 3 razy w tygodniu. Nie pożałujesz tego wysiłku.
Czytaj także:
- Wypróbuj 7-minutowe ćwiczenie aligator walk. Daje w kość, ale efekty są tego warte
- Zamień trening w zabawę. Rób te 3 ćwiczenia animal flow, żeby mieć silne i smukłe ciało
- Ten trening animal flow nigdy się nie nudzi. Wzmacnia, ujędrnia i spala kalorie w 25 minut