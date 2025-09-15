Ćwiczenia inspirowane zwierzęcymi ruchami wnoszą do treningu coś, czego często brakuje innym ćwiczeniom – dynamikę, zabawę i różnorodność. Cat walk to jeden z najbardziej znanych elementów tzw. animal flow. Ale nie każdy zna go w tych 4 wersjach. Czas to nadrobić i sięgać po te zabawne, ale bardzo skuteczne ćwiczenia regularnie.

Cat walk podstawowy

Cat walk to ćwiczenie nazywane też bear walk. Polega na poruszaniu się do przodu w pozycji klęku podpartego, ale z kolanami utrzymywanymi nisko nad ziemią. Kręgosłup i tułów w tym czasie mają pozostawać nieruchome. Kręgosłup nie wygina się, a tułów ani nie unosi, ani nie opada i nie kiwa na boki. Jednocześnie przestawiasz prawa rękę z lewą nogą i lewą rękę z prawą nogą.

Cat walk w wersji góra-dół

W tym wydaniu, do ruchu przemieszczania się do przodu w pozycji podobnej do klęku podpartego (kolana cały czas nad podłożem), dokładasz naprzemienne wygięcia kręgosłupa w dół i w górę. Gdy robisz krok, wyginasz plecy ku górze, zaokrąglasz je, a gdy stawiasz rękę i nogę, wyginasz kręgosłup w dół. Pracujesz bardzo rytmicznie.

Cat walk bokiem

Pozycja wyjściowa jest taka sama jak do wszystkich wersji cat walk – w klęku podpartym z kolanami nad podłożem. W tym ćwiczeniu jednak wędrujesz bokiem najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Przestawiasz do boku prawą rękę z lewą nogą i lewą rękę z prawą nogą. Wędrówce tej towarzyszy ruch tułowia, tym razem polegający na wyginaniu go na boki.

Cat walk z rotacją

Aby zrobić tę wersję, wracasz do poruszania się w przód. Ponownie ruchowi prawej ręki towarzyszy ruch lewej nogi i odwrotnie. Jednak tym razem, zanim przestawisz kończyny w przód, sięgnij ugiętą nogą pod tułowie tak, aby obrócić biodra. Potem cofasz nogę i stawiasz stopę i rękę na podłożu. Pracujesz rytmicznie w obie strony.

Co dają te 4 ćwiczenia cat walk

Po pierwsze, angażują do pracy wszystkie mięśnie brzucha: prosty, skośne i mięśnie głębokie z poprzecznym na czele. Dzięki temu brzuch staje się bardziej płaski, a gorset mięśniowy chroniący odcinek lędźwiowy kręgosłupa – silniejszy.

Tylko w pierwszym ćwiczeniu kręgosłup pozostaje nieruchomy. W pozostałych 3 wersjach cat walk pracujesz także nad jego ruchomością:

Cat walk w wersji góra-dół – mobilizuje kręgosłup w kierunku zgięcia i wyprostu,

Cat walk bokiem – uruchamia zgięcia boczne kręgosłupa,

Cat walk z rotacją – mobilizuje kręgosłup do ruchów skrętnych.

To sprawia, że ten zestaw jest świetnym minitreningiem, który dba nie tylko o płaski brzuch, lepszą stabilizację kręgosłupa, ale też wspomaga jego ruchomość.

Poza tym zabawa w poruszanie się na różne zwierzęce sposoby dla wielu osób będzie ciekawsze od pilatesu. To też naprawdę świetny trening sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej.

Wykonując te ćwiczenia, zwłaszcza wtedy, gdy się ich uczysz, to też świetna gimnastyka szarych komórek. Spróbuj koniecznie, włączając cat walk na 4 sposoby do swoich treningów, albo wykonując je – każda wersję ćwiczenia po 1-2 minuty – 3 razy w tygodniu. Nie pożałujesz tego wysiłku.

