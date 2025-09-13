Tak powinnaś robić ćwiczenia Pilatesa, żeby mieć efekty. 12 minut powtórki z poprawnej techniki
Pilates daje świetne efekty tylko wtedy, gdy wykonujesz ćwiczenia poprawnie technicznie . Dlatego przygotowaliśmy praktyczny przewodnik po 34 klasycznych ruchach na macie. Znajdziesz tu wskazówki, które mięśnie angażujesz w każdym ćwiczeniu i na co zwrócić uwagę, żeby trening był skuteczny i bezpieczny.
Oto zestaw klasycznych ćwiczeń pilatesu na macie. The crab i The rocking, należące do zbioru 34 podstawowych ćwiczeń, zostały w zestawie pominięte ze względu na duże obciążenie karku i kręgosłupa. Pozostałe ćwiczenia spokojnie możesz robić nawet wtedy, jeśli jesteś początkująca. Zaczynaj treningi, wykonując ćwiczenia w podanej kolejności, gdyż ich stopień trudności rośnie. Nie z każdym poradzisz sobie od razu, więc początkowo skupi się tylko na tych, które umiesz zrobić poprawnie.
Poniżej podajemy najważniejsze informacje o każdym ćwiczeniu – mięśnie, jakie angażuje oraz kluczowe elementy techniki. Pod nimi znajdziesz filmik, na którym zobaczysz, jak to wszystko wygląda w praktyce. Przyglądaj się instruktorce i staraj się poruszać dokładnie jak ona. Wtedy będziesz mieć pewność, że trening będzie naprawdę skuteczny.
1. The Hundred — Setka
Pracują: głównie mięśnie głębokie, prosty brzucha jako stabilizator, mięśnie oddechowe, barki i ramiona (izometrycznie).
Poprawna technika: napięte centrum — „pociągnięcie pępka do kręgosłupa”, żebra zbliżone do miednicy, broda lekko cofnięta, ruch ramion ma być mały i szybki przy zachowaniu kontroli; oddychanie rytmiczne (seria to 5 wdechów i wydechów, na każdy wdech i tak samo na każdy wydech przypada 5 ruchów rękoma).
2. The Roll Up
Pracują: mięśnie brzucha (prosty i mięśnie głębokie), mięśnie bioder i pośladki (stabilizatory), mięśnie dolnej części grzbietu.
Poprawna technika: artykulacja kręgosłupa — „zwijanie i rozwijanie” kręgosłupa kręg po kręgu; ruch ma wychodzić z centrum ciała, a nie z siły rozpędu.
3. The Roll Over with legs spread
Pracują: mięśnie brzucha, biodra, mięśnie przywodziciele/odwodziciele ud (przy rozkroku), ćwiczenie poprawia mobilność kręgosłupa.
Poprawna technika: kontrola przy unoszeniu i opuszczaniu nóg za głowę, unikaj szarpania biodrami, zwracaj uwagę na utrzymanie kontroli miednicy i nie przeciążanie odcinka szyjnego.
4. The One Leg Circle
Pracują: mięśnie bioder, przywodziciele i odwodziciele, mięśnie core stabilizujące miednicę.
Poprawna technika: stabilna miednica — nie huśtaj tułowiem; kontrolowany, równy ruch w stawie biodrowym; utrzymaj brzuch napięty, ograniczy ruch w odcinku lędźwiowym.
5. Rolling Back (Rolling Like a Ball)
Pracują: mięśnie brzucha, mięśnie kręgosłupa, mięśnie stabilizujące biodra.
Poprawna technika: zaokrąglony kręgosłup, balans wzdłuż kręgosłupa, bez impulsu z rąk, kontrolowane „odbicie” z brzucha, nie z ramion lub karku, utrzymanie napiętego centrum.
6. The One Leg Stretch
Pracują: brzuch (mięśnie prosty i poprzeczny), biodra.
Poprawna technika: utrzymanie stabilnej klatki piersiowej przy zmianie nóg; kolana przyciągane pod mostek kontrolowanym ruchem, płynność ruchu.
7. The Double Leg Stretch
Pracują: mięśnie brzucha (głównie prosty i poprzeczny), zginacze bioder, ramiona w izometrii.
Poprawna technika: koordynacja oddechu z ruchem, utrzymanie dolej części pleców na macie podczas opuszczania nóg; nie pozwól, by biodra „uciekały” w górę.
8. The Spine Stretch
Pracują: mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, tyły nóg.
Poprawna technika: wydłużanie kręgosłupa, ruch z kręgosłupa a nie z barków, broda lekko do mostka, kontrola miednicy.
9. Rocker with open legs
Pracują: core, mięśnie nóg (jako stabilizatory), mięśnie kręgosłupa.
Poprawna technika: balans na kości ogonowej, kontrola przy toczeniu do tyłu i „odbiciu”; nogi utrzymane w „otwartej” pozycji bez napięcia w biodrach.
10. The Corkscrew
Pracują: mięśnie brzucha (skośne i poprzeczne), biodra, dolny odcinek brzucha.
Poprawna technika: stabilna miednica podczas rotacji nóg, nie szarp biodrami, kontrolowany ruch z centrum, ruch nogami nie jest siłowy.
11. The Saw
Pracują: mięśnie skośne brzucha, mięśnie pleców, tylne partie nóg.
Poprawna technika: rotacja tułowia z pełną kontrolą (skręt z kręgosłupa piersiowego), utrzymanie długiego kręgosłupa, nie garb się, wykonuj ruch wolno i precyzyjnie.
12. The Swan-dive
Pracują: prostowniki grzbietu (mięśnie przykręgosłupowe), pośladki, mięśnie karku i ramion przy stabilizacji.
Poprawna technika: wydłużenie kręgosłupa w wyproście, mocne napięcie centrum, unikaj przeciążenia dolnej części pleców, praca przebiega z rozciągnięciem i kontrolą, a nie siłowym „ciągnięciem” kręgosłupa.
13. The One Leg Kick
Pracują: tylne partie ud, pośladki oraz mięśnie core przy stabilizacji.
Poprawna technika: stabilny tułów i biodra, kontrolowane, rytmiczne kopnięcia bez szarpania ruchu, ruch w stawie biodrowym powinien inicjować kopnięcie.
14. The Double Kick
Pracują: mięśnie tyłów ud, mięśnie grzbietu (głównie odcinek piersiowy), pośladki.
Poprawna technika: stabilizacja miednicy, pracuj z klatką piersiową uniesioną, długa szyja, oddech zsynchronizowany z ruchem.
15. The Neck Pull
Pracuje: brzuch (mięsnie głęboki i prosty), biodra, mięśnie grzbietu.
Poprawna technika: silne zaangażowanie centrum przy unoszeniu tułowia, unikaj ciągnięcia głowy rękami — ruch powinien wychodzić z brzucha.
16. The Scissors
Pracują: mięśnie brzucha, zginacze biodra, mięśnie nóg.
Poprawna technika: precyzyjne, kontrolowane „nożyce” bez „machania” nogami, oddychanie płynne, miednica nieuchomo.
17. The Bicycle
Pracują: mięśnie skośne brzucha, prosty brzucha, zginacze bioder.
Poprawna technika: kontrola tułowia, unikaj „kręcenia” biodrami, ruch podobny do jazdy na rowerze, ale z naciskiem na stabilne barki i mocne centrum.
18. The Shoulder Bridge
Pracują: pośladki, tylne partie ud, prostowniki grzbietu, mięśnie stabilizujące miednicę.
Poprawna technika: artykulacja kręgosłupa w górę i w dół, mocne napięcie pośladków przy unoszeniu bioder, kontroluj, by nie przeprostować lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
19. The Spine Twist
Pracują: mięśnie skośne, mięśnie głębokie tułowia, mięśnie pleców przy stabilizacji.
Poprawna technika: rotacja wychodzi z odcinka piersiowego, nie jest to gwałtowny skręt dolnej części pleców.
20. The Jackknife
Pracują: mięśnie brzucha, prostowniki grzbietu, biodra.
Poprawna technika: kontrola przy unoszeniu nóg i bioder w górę, to samo podczas ruchu w dół, ruch musi być powolny.
21. The Sidekick
Pracują: mięśnie boczne i wewnętrzne ud (odwodziciele i przywodziciele), pośladki, mięśnie core przy stabilizacji.
Poprawna technika: utrzymanie bioder w osi — nie obracaj tułowia, kontrola nogi w całym zakresie ruchu.
22. The Teaser
Pracują: głębokie mięśnie brzucha, prosty brzucha, biodra.
Poprawna technika: kontrolowana artykulacja przy wstawaniu do pozycji V, napięte centrum, stopniowo buduj zakres ruchu i utrzymuj równowagę bez wysuwania głowy do przodu.
23. The Hip Twist with stretched arms
Pracują: mięśnie skośne brzucha, mięśnie wokół bioder, mięśnie stabilizujące core.
Poprawna technika: ruch tułowia i bioder kontrolowany, górna część tułowia stabilna podczas rotacji, ramiona proste.
24. Swimming
Pracują: prostowniki grzbietu, pośladki, mięśnie obręczy barkowej, tylne partie ud.
Poprawna technika: koordynacja ruchu kończyn, delikatne uniesienie głowy i klatki piersiowej, pracuj z długimi, płynnymi ruchami, a nie krótkimi „uderzeniami”.
25. The Leg Pull Front
Pracują: mięśnie brzucha i pośladki, ramiona, mięśnie barków.
Poprawna technika: utrzymanie linii ciała od głowy do pięt, nie opuszczaj bioder, łopatki ściągnięte, długa szyja, kontrolowane unoszenie i opuszczanie nóg.
26. The Leg Pull
Pracują: pośladki, tylne partie ud, prostowniki grzbietu, ramiona i barki w stabilizacji.
Poprawna technika: napięte centrum, kontrola ruchu w stawie biodrowym, stabilna pozycja barków i bioder, lędźwiowa część pleców nie może być w przeproście, spięte pośladki.
27. The Side Kick Kneeling
Pracują: biodra, pośladki, core w stabilizacji.
Poprawna technika: stabilny tułów, neutralna miednica, kontrola ruchu nogi — nie balansuj tułowiem.
28. The Side Bend
Pracują: skośne brzucha, boki tułowia, stabilizatory barku.
Poprawna technika: kontrolowany skłon boczny z wydłużonym kręgosłupem, nie zginaj kręgosłupa w niekontrolowany sposób.
29. The Boomerang
Pracują: core, biodra, mięśnie ramion i barków.
Poprawna technika: koordynacja i równowaga są najważniejsze — połączenie elementów teaser i roll over, kontrola oddychania i płynne przejścia między ruchami.
30. The Seal
Pracują: brzuch (szczególnie mięsień poprzeczny), mięśnie stabilizujące miednicę, ramiona w izometrii.
Poprawna technika: miękkie lądowanie na kości ogonowej, kontrolowane „odbicie” z brzucha.
31. The Control Balance
Pracują: core, pośladki, mięśnie nóg i barków.
Poprawna technika: kontrolowane unoszenie nogi zza głowy i stabilizacja tułowia, kontrola oddechu.
32. The Push Up
Pracują: klatka piersiowa, triceps, barki, core.
Poprawna technika: utrzymanie prostej linii ciała, łopatki ściągnięte, kontrola ruchu przy opuszczaniu i unoszeniu tułowia; zaangażowany brzuch, aby biodra nie opadały.
