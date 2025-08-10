Szukasz krótkiego, ale skutecznego sposobu na smukłą talię i płaski brzuch? Ten 5-minutowy trening to szybka, intensywna sesja, którą zrobisz w domu na macie. Nie musisz inwestować w sprzęt, ani poświęcać za dużo czasu, a efekty w postaci węższej talii i mocniejszego brzucha mogą pojawić się już po 10 dniach.

Reklama

Na czym polega trening

W treningu jest 7 ćwiczeń, które wykonujesz bez przerw między nimi. Każde z ćwiczeń ma 2 wersje – prostszą i trudniejszą, więc bez problemu dobierzesz ćwiczenia do swoich możliwości. Każe ćwiczenie wykonujesz przez 45 sekund. Tutaj wymienimy ćwiczenia w ich trudniejszej wersji. Są to:

Przechodzenie z leżenia do pozycji siedzącej ze skrętem tułowia,

Brzuszki skośne z unoszeniem nogi,

Dynamiczne brzuszki skośne z zatrzymaniem,

Boczne skłony tułowia ze spiętym brzuchem i 2 pulsami,

Unoszenie tułowia do uniesionych nóg ze skrętem tułowia,

Russian twist (skręty tułowia na siedząco)

Plank ze skrętami bioder i odepchnięciem ze stóp.

Jeśli ćwiczyłaś do tej pory z mniej dynamicznymi ćwiczeniami na brzuch, utrzymuj odpowiednie dla siebie tempo – nie musisz ćwiczyć aż tak szybko, jak robi to prowadząca. Dopasuj rytm do własnych możliwości. Z czasem będziesz mogła przyspieszyć.

Po pierwszym treningu będziesz czuła każdy mięsień brzucha, ale z dnia na dzień trening będzie robił na nich coraz mniejsze wrażenie. Nie ustawaj, kontynuuj ćwiczenia każdego dnia.

Co daje ten trening

Jest to sekwencja ćwiczeń oparta na starannie dobranych ćwiczeniach na brzuch, które wykonuje się w różnych płaszczyznach. Dzięki temu działają na wszystkie mięśnie brzucha. Są to zarówno dynamiczne ruchy jak i zadania wymagające stabilizacji i aktywnego napięcia izometrycznego, dlatego już od pierwszych sekund czujesz, że mięśnie pracują na 100%.

Każda minuta tej sesji przyspiesza także tętno, co stymuluje metabolizm i spalanie kalorii.

Warto natomiast podkreślić, że zmniejszenie obwodu brzucha zależy nie tylko od wykonywania ćwiczeń – ważny jest też ujemny bilans kaloryczny. Same ćwiczenia, zwłaszcza tak krótkie jak ten 5-minutowy trening nie wystarczą.

Trening trwa zaledwie pięć minut, więc możesz go robić nawet codziennie. Codzienna praktyka motywuje i łatwo wpasowuje się w codzienna rutynę. Jeśli te pięć minut połączysz z dobrze skomponowanymi posiłkami, nawodnieniem i regularnym ruchem — efekty przyjdą szybciej niż myślisz. Jak wynika z komentarzy pod tym treningiem, widoczne zmiany na korzyść w wyglądzie talii naprawdę mogą się pojawić już po 10 dniach ćwiczeń.

Czytaj także: