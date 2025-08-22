Chcesz mieć płaski brzuch i krągłe pośladki, a nie odwrotnie? Ten trening zrobi to w 10 minut
Masz tylko chwilę, a chcesz zmęczyć brzuch i pośladki jednym, krótkim treningiem? Super, bo właśnie dla ciebie jest ten zestaw ćwiczeń. To szybki sposób na spalenie dodatkowych kalorii, wzmocnienie brzucha gdy czasu brak na dłuższe ćwiczenia lub dodatkowe pobudzenie mięśni po głównym treningu.
Szukasz efektywnego zakończenia treningu nóg albo szybkiej minisesji na brzuch i pośladki? Ten trening więc będzie dla ciebie idealny. W 10 minut zaangażujesz mięśnie core i pośladki i zrobisz to na 100%. Praca mięśni jest podczas ćwiczeń maksymalnie różnorodna, przez co bardziej efektywna. Z tym treningiem nareszcie będziesz mieć idealnie płaski brzuch i doskonale krągłe pośladki.
Na czym polega ten trening
Trening trwa około 10 minut (dodatkowo ok. minuta rozciągania) i składa się z serii 18 ćwiczeń, każde wykonujesz przez 30 sekund, bez przerw między nimi.
Pierwszy blok to ćwiczenia na mięśnie brzucha. Znajdują się tu miedzy innymi następujące ćwiczenia:
- frog crunch,
- bicycle crunch,
- pilatesowa 100,
- plank rocker.
Drugi blok to ćwiczenia na pośladki, a wśród nich:
- rear kick,
- „hydrant”,
- donkey kick,
- glute bridge,
- leg drop
- butterfly pulses.
Tempo ćwiczeń jest dość wysokie, ale nie maksymalne. Dzięki temu można w pełni kontrolować ruch, a jednocześnie intensywnie zmęczyć mięśnie, co jest podstawą do ich wzmacniania się i ujędrniania ciała.
Co daje ten trening
Tym treningiem działasz na różne partie brzucha – mięsień prosty, skośne i mięśnie poprzeczne, a następnie mobilizujesz pośladki poprzez ruchy odwodzenia i unoszenia nóg lub bioder. Dzięki temu możesz liczyć na poprawę siły mięśni brzucha oraz na lepszą stabilizację dolnej części pleców, a także na wzrost siły, wytrzymałości i jędrności pośladków, o ile wiesz, jak aktywować pośladki. Ten trening także lekko przyspiesza metabolizm — przede wszystkim przez wysoką intensywność i zaangazowanie wielu grup mięśniowych w krótkim czasie.
Jak trenować, żeby mieć efekty
Nie oszczędzaj się, ale zachowaj poprawną technikę – 30 sekund ciągłej pracy to wystarczająco dużo, aby w każdym ćwiczeniu poczuć pracę mięśni. Skoncentruj się na jakości ruchu, ale jednocześnie staraj się wykonać jak najwięcej powtórzeń
Wykonuj ten trening po głównym treningu – jako „finisher” treningu na nogi lub treningu całego ciała. Możesz go też traktować jak zupełnie oddzielny minitrening.
Ćwicz regularnie 2-4 razy w tygodniu. Dzięki temu mięśnie brzucha i pośladki będą stale aktywowane, a efekty treningu lepsze.
Zadbaj o regenerację – 10 minut to spory bodziec, więc dzień przerwy lub lekka aktywność (stretching, mobilność) między sesjami da mięśniom szansę na odbudowę.
Nie pomijaj rozciągania – minuta rozciągania po ćwiczeniach jest częścią struktury tego treningu i pomaga zmniejszyć napięcie mięśni po intensywnym wysiłku.
