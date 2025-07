Barszcz Sosnowskiego to silnie toksyczna roślina. Nazwa budzi postrach zwłaszcza w wakacje, gdy „zemsta Stalina” zakwita. Potoczna nazwa tego gatunku nawiązuje do historii barszczu, który sprowadzony został z rejonu Kaukazu jako materiał na paszę dla zwierząt. Szybko jednak wyszła na jaw inwazyjna i groźna natura tej rośliny.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego to masywna roślina o grubej, wysokiej łodydze zakończonej rozłożystymi kwiatostanami. Posiada ostro zakończone, okazałe liście i drobne, białe kwiatki zebrane w potężne baldachy.

Cechą charakterystyczną dla barszczu Sosnowskiego są okazałe rozmiary, jakie osiąga ta inwazyjna roślina. Jej wysokość wynosi nawet do 4 m, natomiast średnica kwiatostanów często przekracza 0,5 m. Do tego dochodzi łodyga o grubości ok. 10 cm i masywne rozety liściowe.

Barszcz Sosnowskiego to niepozorna roślina, którą łatwo pomylić z innymi gatunkami. Jej wygląd budzi skojarzenia z koprem, a to ze względu na rozłożyste baldachy. Szczególnie podobny jest zwłaszcza do barszczu zwyczajnego, który jednak nie osiąga tak dużych rozmiarów jak ta groźna odmiana. Z wyglądu barszcz Sosnowskiego może przypominać także arcydzięgiel, jednak ma od niego większe i bardziej postrzępione liście.

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina

Tajemnica groźnej natury barszczu kaukaskiego tkwi w jego soku, a dokładnie w zawartych w nim furanokumarynach. Substancje te wchodzą w reakcję w połączeniu ze światłem słonecznym, powodując rozległe poparzenia skóry. Co istotne, niebezpieczny jest nie tylko kontakt bezpośredni z rośliną, ale nawet przebywanie w jej otoczeniu, a to z powodu wydzielanych przez nią olejków eterycznych, które również zawierają furanokumaryny.

Skóra po zetknięciu z tymi związkami staje się zaczerwieniona i pokrywa się pęcherzami oraz ranami, tworzą się rozległe obrzęki. Ponadto kontakt z furanokumarynami może również podrażniać drogi oddechowe oraz powodować nudności, a nawet prowadzić do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Z tego powodu po zetknięciu się z barszczem Sosnowskiego często wymagana jest interwencja lekarza.

Gdzie najczęściej rośnie barszcz Sosnowskiego?

Na tę groźną roślinę trafić można zwłaszcza podczas wakacyjnych spacerów. Barszcz Sosnowskiego często porasta brzegi jezior i cieków wodnych, występuje również na łąkach oraz pastwiskach. Sprawdź, co zrobić, gdy pojawi się w ogrodzie.

Sposoby zwalczania barszczu Sosnowskiego

Barszcze kaukaskie należą do roślin niezwykle inwazyjnych, które szybko się namnażają i mocno rozrastają. W Polsce zarówno uprawa, jak i sprzedaż barszczu Sosnowskiego są zakazane. Zaleca się zgłaszanie przypadków pojawienia się tego toksycznego gatunku do straży miejskiej oraz władz gminy.

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego przeprowadza się najczęściej dwoma metodami. Po pierwsze wykorzystuje się metodę mechaniczną, usuwając części naziemne i podkopując korzenię. Roślinę należy wykopywać jak najgłębiej, na głębokości nie mniejsze niż 10 cm, aby skutecznie pozbyć się wszystkich części podziemnych.

Drugi sposób to zastosowanie specjalnych herbicydów. Metoda chemiczna, podobnie zresztą jak mechaniczna, wymaga zachowania regularności i konsekwencji w działaniu. Ponadto podczas zwalczania barszczu Sosnowskiego należy zachować środki ostrożności i stosować odzież ochronną.

