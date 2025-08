Wśród krzewów ozdobnych w polskich ogrodach królują hortensje i azalie. Ale wachlarz dekoracyjnych roślin tego typu jest znacznie szerszy i obfituje w interesujące gatunki o licznych zaletach, takich jak długie kwitnienie, owocowanie czy mrozoodporność. Na nową królową rabat wyrasta skimia japońska.

Jak wygląda skimia japońska?

Skimia — właściwie skimmia — to krzew ozdobny zaliczany do rodziny roślin rutowatych. W Polsce najczęściej uprawiana jest skimia japońska, która doskonale radzi sobie w klimacie umiarkowanym. Jak sama nazwa wskazuje, gatunek ten wywodzi się z Azji Wschodniej, a w polskich ogrodach służy jako dekoracyjna roślina do posadzenia zarówno w gruncie, jak i w donicy.

W swoim naturalny środowisku skimia dorasta do wysokości kilku metrów, jednak w umiarkowanym klimacie osiąga do 150 cm. Jej wzniesione pędy tworzą kulisty pokrój i porośnięte są jędrnymi, eliptycznymi liśćmi w kolorze ciemnej zieleni. Wiosną roślina obsypuje się wiechowatymi, białymi kwiatostanami, które wydzielają słodki zapach. Zanim zakwitną, tworzą efektowne skupiska pąków, które długo utrzymują się na krzewie.

Po przekwitnięciu skimia japońska wciąż zachwyca, a to za sprawą pojawiających się na jesień kulistych owoców, które gęsto obsypują pędy. Zazwyczaj mają one intensywnie czerwony kolor, jak np. w przypadku odmiany Rubella, ale mogą też być białe, jak u odmiany Kew White. Warto pamiętać, że owoce tej rośliy są toksyczne.

Skimia japońska kwitnie i owocuje, fot. Adobe Stock, Lucas

Skimmia japońska — uprawa

Skimia wymaga przestrzegania kilku zasad, aby przez cały rok zachwycała w ogrodzie. Przede wszystkim roślina ta kocha kwaśną glebę o niskim odczynie mieszczącym się w granicach od 4,5 do 5,5 pH. W dodatku preferuje wilgotne podłoże. Dobrym towarzystwem będą więc dla niej wrzosy, azalie czy hortensje.

Stanowisko dla tych krzewów powinno być zacienione lub półcieniste. Roślina nie przepada za bezpośrednim światłem słonecznym. Dodatkowo idealne miejsce pod jej uprawę musi być zaciszne. Skimię trzeba także regularnie podlewać, a ponadto warto zasilać ją nawozami. W celu zakwaszenia gleby można w uprawie skimii zastosować np. fusy z kawy.

Chociaż skimia należy do roślin zimozielonych, które cieszą oko przez okrągły rok, jest tylko częściowo mrozoodporna. Poradzi sobie podczas łagodnej zimy, ale w przypadku ostrych mrozów może wymagać dodatkowego zabezpieczenia — warto wtedy osłonić ją agrowłókniną.

