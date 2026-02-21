Vileda Pro Clean to pierwsze zmywaki i ściereczki wykorzystujące technologię naturalnych enzymów, dzięki którym pozostają czyste i higieniczne 2 razy dłużej. Enzymy są wytwarzane w produktach w kontakcie z wilgocią oraz zabrudzeniami i stanowią ekologiczną alternatywę dla substancji chemicznych, np. biocydów, spotykanych w innych dostępnych na rynku antybakteryjnych zmywakach i ściereczkach. Enzymy rozkładają tłuszcz i brud na mikroskopijne cząsteczki, co umożliwia ich łatwiejsze wypłukiwanie oraz pozwala na uniknięcie nieprzyjemnego zapachu. Enzymy pozostają aktywne przez minimum 2 miesiące lub 10 prań w pralce.

Vileda Pro Clean z technologią enzymów łączy skuteczność ze stylowym wyglądem. Linię tworzy 5 unikalnych produktów:

Mat. prasowe

Zmywak z enzymami Vileda Pro Clean (2 szt.) zapewnia wyjątkową skuteczność czyszczenia. Dzięki mocnej warstwie ściernej usuwa uporczywe plamy i osady, znacznie redukując wysiłek potrzebny do ich usunięcia, a hydrofilowa gąbka sprawia, że jego chłonność jest aż 5 razy większa niż w tradycyjnych gąbkach syntetycznych. Naturalne enzymy skutecznie rozkładają resztki tłuszczu i zabrudzeń, zapewniając higienę na dłużej. Dzięki temu sprzątanie staje się bardziej efektywne i wygodne.

Zmywak profilowany z enzymami Vileda Pro Clean (3 szt.) o ergonomicznym kształcie idealnie sprawdzi się do codziennego sprzątania. Dzięki skutecznej warstwie ciernej efektywnie usuwa uporczywe zabrudzenia, a pianka hydrofilowa oferuje 5 razy większą chłonność niż tradycyjne syntetyczne gąbki. Zawarte w nim naturalne enzymy pomagają utrzymać czystość i higienę.

Zmywak wiskozowy z enzymami Vileda Pro Clean (2 szt.), wyposażony w wiskozową gąbkę, zapewnia aż 10 razy większą chłonność niż tradycyjne zmywaki. Warstwa cierna gwarantuje skuteczne i mocne czyszczenie, dzięki czemu zmywak jest niezastąpionym narzędziem do utrzymania czystości w domu. Za sprawą aktywnych enzymów, które rozkładają tłuszcz i pozostałości zabrudzeń, pozostaje higieniczny na dłużej.

Ściereczka uniwersalna z enzymami Vileda Pro Clean (4 szt.) została wykonana w 30% z mikrofibry. W efekcie zapewnia lepsze rezultaty czyszczenia w porównaniu ze standardowymi ściereczkami uniwersalnymi, skutecznie wychwytując brud i zanieczyszczenia. Dzięki wysokiej chłonności błyskawicznie wchłania rozlane płyny, pozostawiając powierzchnie suche i bez smug. Zawarte w niej naturalne enzymy rozkładają resztki tłuszczu i brudu, dzięki czemu ściereczka pozostaje czysta i higieniczna nawet dwukrotnie dłużej, a innowacyjne działanie enzymów utrzymuje się przez co najmniej 10 prań.

Ściereczka z mikrofibry z enzymami Vileda Pro Clean (2 szt.) zapewnia doskonałe efekty czyszczenia dzięki niezawodnym właściwościom mikrofibry, a za sprawą swoich wymiarów: 34 × 30 cm, szybko poradzi sobie nawet z dużymi powierzchniami. Z łatwością usuwa plamy i zabrudzenia ze wszystkich powierzchni, pozostawiając je nieskazitelnie czystymi i lśniącymi. Dzięki mocy naturalnych enzymów jest czysta i higieniczna nawet do 2 razy dłużej niż standardowa ścierka antybakteryjna, a jej innowacyjne działanie utrzymuje się przez co najmniej 10 prań, zapewniając długotrwały efekt czystości i świeżości. Ściereczka jest dostępna w 2 kolorach: jasnoszarym i pastelowym turkusowym.

Materiał promocyjny marki Vileda