W Polki.pl testujemy technologie, które mają realnie ułatwiać życie, zarówno w codziennej pielęgnacji, jak i w domowych rytuałach.

Elegancka i minimalistyczna

Zacznę od wyglądu, bo SEYSSO Gold Range naprawdę robi pierwsze wrażenie. Model w bieli jest minimalistyczny, matowy, bardzo subtelny. Dokładnie w takim stylu, jaki lubię. Więc zamiast chować ją do szafki, zostawiłam ją na blacie lustrze i ku mojemu zaskoczeniu... zaczęła pełnić funkcję ozdoby. Jej design jest elegancki, nowoczesny i wpisuje się w estetykę łazienkowych akcesoriów premium. To rzadkość, żeby szczoteczka soniczna „robiła klimat” w łazience, a nie go psuła.

Technologia dopasowana do potrzeb zębów

Pod względem działania szczoteczka również potrafi zaskoczyć. Ma kilka trybów, które można dopasować do tego, czego akurat potrzebują zęby i dziąsła: codziennego oczyszczenia, wybielania, masażu czy delikatnej pielęgnacji. U mnie najlepiej sprawdza się duet: program „white" o poranku, kiedy zależy mi na dokładnym domyciu i wygładzeniu szkliwa, oraz wersja „soft" wieczorem, która koi i nie podrażnia dziąseł.

Praktyczne etui podróżne

W pakiecie znalazłam coś, co pokochałam od razu: lekkie, eleganckie etui podróżne. Jest smukłe, minimalistyczne i mieści nie tylko szczoteczkę, ale też dwie dodatkowe końcówki. Dzięki temu mogę wrzucić cały zestaw do torebki lub walizki bez obaw o higienę. To genialne rozwiązanie dla osób, które dużo się przemieszczają: do pracy, na spotkania, na krótkie weekendowe wyjazdy. Etui jest tak lekkie, że noszenie go ze sobą nie jest absolutnie żadnym problemem. To jeden z tych drobnych elementów, które finalnie robią ogromną różnicę.

Ale najbardziej ze wszystkiego, zaskoczyła mnie... pasta do zębów

Muszę przyznać: nigdy nie sądziłam, że pasta do zębów zrobi na mnie większe wrażenie niż sama szczoteczka.

A jednak. Pasta SEYSSO z linii Gold wygląda i pachnie jak kosmetyk premium, serio. Elegancka tubka, kremowa konsystencja, a do tego skład, który zdecydowanie wykracza poza standard. Pasta zawiera koenzym Q10 i witaminę E, które chronią szkliwo, wspierają dziąsła i działają antyoksydacyjnie.

Idealny pomysł na prezent

Cały zestaw: szczoteczka, etui, końcówki i pasta jest zapakowany tak, że aż szkoda go rozpakowywać. Eleganckie pudełko sprawia, że szczoteczka jest świetnym pomysłem na prezent: zarówno praktycznym, jak i luksusowym. Co ważne, szczoteczka występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Dzięki temu można wybrać tę, która najlepiej pasuje do stylu i wnętrza osoby, którą chcemy obdarować.

Zaskoczyło mnie, jak bardzo "zwykła" szczoteczka mogła zmienić moją codzienną rutynę. Od przyjemnej formy czyszczenia po zupełnie nową jakość w postaci pasty, która wygląda jak luksusowy kosmetyk. To jeden z tych produktów, które nie tylko działają, ale sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się odrobinę bardziej wyjątkowa.

Materiał promocyjny marki SEYSSO