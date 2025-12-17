Świąteczna promocja Dreame obejmuje kilkadziesiąt produktów, które mogą stać się doskonałymi pomysłami na prezent. Jeszcze jest czas, aby pojawiły się przed Wigilią.

Roboty sprzątające pozostają jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji. Urządzenia te pozwolą odciążyć od obowiązku sprzątania podłóg nie tylko na święta. Co ważne, większość z obecnie dostępnych modeli posiada stacje dokujące, które pozwalają zapomnieć o obowiązku odkurzania i mopowania podłóg na długie tygodnie.

Doskonałą propozycją ze średniej półki cenowej jest tu Dreame L40s Pro Ultra. Model ten charakteryzuje się wysoką mocą ssania, systemem pokonywania 4-centymetrowych progów oraz wyposażeniem w dwie szczątki główne, które lepiej zbierają zabrudzenia w tym długie włosy.

Dla bardziej wymagających użytkowników doskonałą propozycją będzie Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Wyróżnia się on systemem czyszczenia na mokro, który opiera się na wałku. Complete w nazwie oznacza, że mamy tu do czynienia z rozszerzonym zestawem materiałów eksploatacyjnych.

Mat. prasowe Mat. prasowe

W ramach promocji świątecznej Dreame, marka oferuje również niezwykle zaawansowane odkurzacze pionowe. dzięki bogatemu wyposażeniu sprawdza się w wielu przy wielu codziennych wyzwaniach związanych ze sprzątaniem.

Mat. prasowe

Warto zwrócić uwagę na urządzenia z flagowej serii Z30. Ich moc w zdania na poziomie 28.000 Pa wyróżnia je w skali całego rynku. Podstawowym modelem jest tutaj Dreame Z30, który charakteryzuje się bardzo bogatym zestawem akcesoriów, obejmującym nawet końcówkę do wyczesywania zwierząt. Dla tych którzy poszukują rozwiązania pozwalającego również na czyszczenie podłogi na mokro, gdy zajdzie taka potrzeba, powstał model Z30 AquaCycle, który posiada w zestawie specjalną głowicę stworzoną do tego celu. To samo rozwiązanie do mopowania posiada również model R20 Ultra AquaCycle. Odkurzacz ten idealnie sprawdzi się na mniejszych metrażach.

Rodzice, posiadacze zwierząt domowych czy użytkownicy posiadający głównie podłogi twarde, powinni zwrócić uwagę na odkurzacze pionowe z funkcją mopowania. Dreame posiada bardzo szeroką ofertę urządzeń, które jednocześnie sprzątają na sucho i mokro.

Już w niewielkim budżecie można znaleźć model G10 Pro. Urządzenie to stanie się remedium na rozlane płatki z mlekiem, ślady psich łap, czy wszystkie inne wyzwania związane z mokrą robotą.

W ofercie marki Dreame najbardziej zaawansowanymi odkurzaczami Wet&Dry są modele serii H15. Ich elementem wyróżniającym jest robotyczne ramię, które automatycznie opuszcza się, gdy cofamy urządzenie, bądź dojeżdżamy do ściany, aby zapewnić doskonałe pokrycie powierzchni i zminimalizować ilość pozostawionego na podłodze płynu. Po zakończonej pracy wystarczy odstawić urządzenie do stacji dokującej, samo się wyczyści i osuszy. Znajdziemy to model H15 Pro FoamWash, który posiada system natrysku piany, która zneutralizuje nawet 99% nieprzyjemnych zapachów oraz głęboko penetruje plamy, aby po sprzątaniu pozostawić świeży zapach. Idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt. Z kolei model H15 Mix to istny kombajn, ponieważ zastępuje 7 urządzeń, m.in. konwencjonalny odkurzacz pionowy, urządzenie Wet&Dry czy odkurzacz do czyszczenia punktowego na mokro.

Mat. prasowe Mat. prasowe

Dreame to już dawno nie tylko urządzenia do sprzątania. Oferta marki stale się poszerza, a w świątecznej promocji znajdziemy w niej również urządzenia segmentu beauty oraz takie, które wykorzystamy w kuchni.

Dreame Airstyle Pro oferuje aż 7 trybów pracy, integrując funkcje suszarki i urządzenia do stylizacji włosów. Model ten został zaprojektowany z myślą o ochronie struktury włosa – zaawansowany system monitorowania temperatury zapobiega przegrzaniu pasm podczas stylizacji.

Mat. prasowe Mat. prasowe

Z kolei zaprojektowana z myślą o mobilności, suszarka Dreame Pocket Pro wyróżnia się ultralekką konstrukcją (300 g) oraz składanym uchwytem. To idealny sprzęt dla każdego podróżnika. Pomimo kompaktowej budowy, urządzenie oferuje wysoką wydajność pracy, co przekłada się na bardzo krótki czas suszenia włosów.

Dreame króluje również w kuchni – nowy airfryer AF30 o pojemności 7 litrów wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym hybrydowy system pozwalający na pieczenie gorącym powietrzem oraz parą wodną, aby zagwarantować optymalną teksturę potraw: są chrupiące na zewnątrz i wilgotne w środku.

Mat. prasowe Mat. prasowe

Z całą ofertą „Świąteczne okazje” od Dreame można zapoznać się tutaj.

Materiał promocyjny marki Dreame