Podłoga w domu to powierzchnia, z jaką mamy kontakt najczęściej i która z łatwością się brudzi – gromadzi kurz, piasek, drobnoustroje oraz zabrudzenia wnoszone z zewnątrz. Gdy jest zadbana, poprawia odbiór całej przestrzeni: wnętrze wygląda schludnie, a jej uporządkowanie sprzyja koncentracji i poczuciu porządku. Dbałość o podłogi to więc nie tylko kwestia estetyki, ale element świadomej troski o dom, zdrowie i funkcjonalność przestrzeni. Ale czym myć podłogę, aby naprawdę lśniła?

Odpowiedź jest prosta: czystą wodą, której nie trzeba co chwilę zmieniać. Vileda znalazła na to sposób – mopy H2prO, które dzięki technologii dwóch osobnych zbiorników umożliwiają 100% separacji brudnej i czystej wody. Rezultat? Podłoga jest zawsze myta świeżą, czystą wodą, co gwarantuje maksymalną higienę i brak smug. Do wyboru są dwa warianty: płaski i obrotowy.

Mop płaski Vileda H2prO został stworzony, aby zrewolucjonizować sprzątanie w domu dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i kompaktowej konstrukcji. Co go wyróżnia?

Dwuzbiornikowe wiadro , które całkowicie izoluje czystą wodę od brudnej, zapewniając higieniczne sprzątanie przy każdym użyciu.

które całkowicie izoluje czystą wodę od brudnej, zapewniając higieniczne sprzątanie przy każdym użyciu. Płaska końcówka myjąca , która obracając się o 360°, bez problemu dociera pod meble i w ciasne zakamarki.

, która obracając się o 360°, bez problemu dociera pod meble i w ciasne zakamarki. Wysokiej jakości nakładka myjąca z mikrofibry skutecznie usuwająca uporczywy brud ze wszystkich rodzajów podłóg, w tym także drewnianych.

skutecznie usuwająca uporczywy brud ze wszystkich rodzajów podłóg, w tym także drewnianych. Kompaktowość , bo pionowe wiadro łatwo mieści się w ciasnych miejscach , idealnie sprawdzając się w małych mieszkaniach, a sam zbiornik łatwo napełnimy w klasycznym zlewie.

, bo pionowe wiadro , idealnie sprawdzając się w małych mieszkaniach, a sam zbiornik łatwo napełnimy w klasycznym zlewie. Innowacyjny mechanizm wyciskania , dający możliwość obsługi dosłownie jedną ręką.

, dający możliwość obsługi dosłownie jedną ręką. Ergonomiczny design , który upraszcza używanie i zmniejsza wysiłek potrzebny do sprzątania.

, który upraszcza używanie i potrzebny do sprzątania. Oszczędność, ponieważ dwuzbiornikowy system zużywa zaledwie 1,2 litra wody do umycia powierzchni aż do 60m²*, co pomaga oszczędzać wodę i domowy budżet, a także dbać o środowisko.

Wymienną nakładkę z mikrofibry łatwo założyć, a jej trwałe mocowanie wytrzymuje wielokrotne zdejmowanie. Nakładki można prać w pralce (do 60°C, bez płynu do płukania), a dla zapewnienia optymalnych rezultatów czyszczenia, zaleca się ich wymianę co 6 miesięcy.

Uwaga: wkłady H2prO nie są kompatybilne z innymi systemami mopów płaskich Vileda i odwrotnie.

Mop obrotowy Vileda H2prO to innowacyjny system sprzątania, który zapewnia maksymalną higienę, pozwalający każdorazowo myć podłogi wyłącznie świeżą, czystą wodą. Co go wyróżnia?

Dwukomorowa technologia wiadra - 100% separacji czystej i brudnej wody. Brudna woda nie wraca na mop, co gwarantuje higieniczne mycie bez smug.

100% separacji czystej i brudnej wody. Brudna woda nie wraca na mop, co gwarantuje higieniczne mycie bez smug. Trójkątna nakładka myjąca z łatwością docierająca do ciasnych zakamarków, pod meble i wzdłuż listew przypodłogowych.

z łatwością docierająca do ciasnych zakamarków, pod meble i wzdłuż listew przypodłogowych. Wkład z mikrofibry , który dokładnie czyści i zbiera wszelkie zabrudzenia z podłogi.

, który dokładnie czyści i zbiera wszelkie zabrudzenia z podłogi. 6 litrów pojemności , jaka pozwala na naprawdę długie sprzątanie.

, jaka pozwala na naprawdę długie sprzątanie. Wyciskarka uruchamiana nogą pozwalająca na bezproblemowe, bezdotykowe wyciskanie mopa i kontrolę wilgotności.

pozwalająca na bezproblemowe, i kontrolę wilgotności. Gwarancja, bo ten produkt jest objęty 5-letnią gwarancją, co zapewnia jego wysoką jakość i trwałość przez długi czas.

Wymienne wkłady z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 30°C, razem z podobnymi tekstyliami, a dla zapewnienia optymalnych rezultatów czyszczenia, zaleca się ich wymianę co 6 miesięcy. Uwaga: Wkład Vileda H2Pro pasuje wyłącznie do mopa obrotowego Vileda H2Pro i nie jest kompatybilny z żadnymi innymi systemami mopów obrotowych Vileda.

Mop płaski Vileda H2prO, 219,99 zł

Mop obrotowy Vileda H2prO, 219,99 zł

Wkład do mopa płaskiego Vileda H2prO, 44,99 zł

Wkład do mopa obrotowego Vileda H2prO, 44,99 zł

*Testy wewnętrzne.

