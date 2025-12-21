Wygrana ekoDOMu ze strefą ‘Chill & Grill’ i oszałamiającymi widokami na Giewont oraz pasmo Babiej Góry była marzeniem wielu osób, ale – jak co roku – laureat nagrody głównej mógł być tylko jeden. Tym razem los uśmiechnął się do Pani Adriany z Leszna, której szczęście przyniósł puszysty Almette śmietankowy. 16 grudnia w Zębie, w najwyżej położonej miejscowości w Polsce, pani Adriana podpisała akt notarialny i odebrała klucze do swojego nowego domu. Wręczył je Maciej Tomaszewski, prezes firmy produkującej serki Almette, który powiedział: Z ogromną radością przekazuję Pani klucze do dziesiątego ekoDOMU Almette. To jubileusz, z którego jesteśmy naprawdę dumni. Dziesięć finałów, dziesięć spełnionych marzeń. Dziś to Pani historia pisze nowy rozdział tej tradycji. Niech ten dom będzie pełen ciepła i pięknych momentów. Gratuluję i życzę, aby było to miejsce pięknych chwil i spełnionych marzeń.

Ponieważ była to już 10., a więc jubileuszowa edycja Wielkiej Loterii Almette, nie mogło zabraknąć bramy z balonów, czerwonego dywanu, wspaniałego tortu oraz, jak zawsze, pysznego poczęstunku przygotowanego przez Davida Gaboriaud – ambasadora marki Almette i jednocześnie współgospodarza spotkania. Towarzyszył mu ubrany w góralski strój Staszek Karpiel-Bułecka. To on, wraz z Cleo, która uświetniła spotkanie swoim występem, powitali Panią Adrianę prawdziwie po góralsku, chlebem i solą.

Niesamowite miejsce: ekoDOM Almette

Osiedle Almette z roku na rok się rozrasta o kolejne domki. W tym roku do grona właścicieli dołączyła Pani Adriana, która nie pierwszy raz próbowała szczęścia w Wielkiej Loterii Almette. Tak o tym opowiadała: W poprzedniej edycji wysłałam dwa zgłoszenia, a w tej sześć. Moje córki bardzo lubią serki Almette i zawsze mamy je w lodówce. Szczęście przyniósł nam serek śmietankowy – numer jeden moich dziewczyn. Mój ulubiony to ten ze szczypiorkiem i cebulą. Jestem bardzo szczęśliwa. To dokładnie taki dom, o jakim marzyłam – w stu procentach mój styl. Trafiony idealnie!

To prawda – 10. jubileuszowy ekoDOM ze strefą ‘Chill & Grill’ jest piękny i do tego komfortowo i modnie urządzony oraz gotowy do zamieszkania. Wyposażono go w technologie smart i eko: ogrzewanie i światło sterowane smartfonem, kominek i zapewniające oszczędności panele solarne oraz w sprzęt AGD i RTV, w tym m.in. w lodówkę, pralkę, zmywarkę i telewizor. Nie zapomniano również o drobnych elementach, takich jak lampy, ręczniki czy zastawa stołowa. ekoDOM Almette zaprojektowano z myślą o wygodzie i stylu: ma naturalne, drewniane wykończenia, miękką sofę w najmodniejszym kolorze roku 2025 - Mocha Mousse oraz taras z widokiem na góry. Te warto podziwiać zwłaszcza ze strefy ‘Chill & Grill’, którą tworzy idealny duet: kuchnia pod chmurką i zewnętrzna przestrzeń przeznaczona do relaksu. To bez wątpienia letnie serce tego domu – z wygodnym narożnikiem, girlandami i światłami, które wspólnie tworzą niepowtarzalny, bajkowy klimat. Znałam ten dom już wcześniej z internetu. Chodziłam po nim wirtualnie, ale wejście do środka na żywo to zupełnie inne emocje. Po prostu chłoniemy to miejsce. Widoki, przestrzeń i to, że naprawdę tu jesteśmy, to jest najważniejsze – mówiła pani Adriana.

