Design w najlepszym wydaniu, inspirujące rozmowy i praktyczne porady – taki właśnie klimat towarzyszył wyjątkowemu wydarzeniu zorganizowanemu przez markę Senti Ceramika. Gościem spotkania był Krzysztof Miruć – znany architekt, ambasador marki Senti Ceramica i prowadzący program „Będzie pięknie”. We współpracy z marką Senti Ceramica opowiedział o kulisach swojej pracy i wnętrzarskich metamorfozach. Spotkanie odbyło się w sklepie Komfort, który był partnerem eventu, i przyciągnęło tłumy fanów designu.

Materiały prasowe

Design, emocje i praktyczne rady – o czym mówił Krzysztof Miruć?

Podczas swojego wystąpienia Miruć z pasją mówił o roli emocji w projektowaniu przestrzeni – od pierwszej rozmowy z klientem, przez analizę jego potrzeb, po dopracowanie detali w aranżacji. Goście mogli zobaczyć trzy wybrane zdjęcia z programu „Będzie pięknie” i wspólnie z prowadzącym odkrywać triki, które stoją za spektakularnymi efektami – jak np. umiejętnie dobrana fuga, oświetlenie czy format płytki, które potrafią całkowicie odmienić charakter wnętrza, bez konieczności dużych nakładów finansowych.

Oprócz Krzysztofa Mirucia, w panelu brały udział dwie ekspertki – Katarzyna Klekowska, stylistka wnętrz, a także Katarzyna Garecka, architektka. Obydwie również współtworzą program „Będzie pięknie”. Ich obecność pozwoliła pokazać, jak ważna jest współpraca zespołowa i jak różne kompetencje wpływają na końcowy efekt metamorfoz pokazywanych w telewizji.

Materiały prasowe

Program „Będzie pięknie” – metamorfozy, które inspirują

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także strefa wystawowa, przygotowana specjalnie na ten wieczór. Plansze z realizacjami programu „Będzie pięknie” stworzyły rodzaj mini galerii, w której goście mogli obejrzeć efekty prac zespołu Krzysztofa Mirucia z bliska. Każda metamorfoza była opatrzona dokładnym opisem wykorzystanych materiałów, m.in. ceramiki Senti Ceramica, a także komentarzem dotyczącym kluczowych rozwiązań projektowych.

To wyjątkowe zestawienie inspirujących aranżacji pokazywało, jak zróżnicowane są potrzeby i marzenia bohaterów programu – od minimalistycznych przestrzeni po klasyczne, ciepłe wnętrza. Widzowie „Będzie pięknie” dobrze wiedzą, że remont jednego pomieszczenia potrafi całkowicie zmienić życie domowników. To przesłanie wybrzmiało również podczas wieczoru w Komfort – jako przypomnienie, że każda zmiana, nawet niewielka, może prowadzić do czegoś naprawdę pięknego.

Materiały prasowe

Jakie są wnętrzarskie wyzwania Polaków? Eksperci odpowiadają

Druga część wieczoru poświęcona była panelowi dyskusyjnemu, który poprowadził dziennikarz Michał Hanczak. W rozmowie wzięli udział Krzysztof Miruć oraz Magdalena Kubiak, Head of Designers & Sales Solutions w sieci Komfort. Eksperci opowiedzieli o trendach, które będą dominować w aranżacjach wnętrz w nadchodzącym sezonie – m.in. świadome łączenie kolorów, tekstur i materiałów oraz tworzenie przestrzeni nie tylko estetycznych, ale przede wszystkim funkcjonalnych i odpowiadających codziennym potrzebom użytkowników.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła część, w której prelegenci odpowiadali na pytania zadane przez gości. Dotyczyły one najczęstszych problemów aranżacyjnych – od doboru oświetlenia, przez trudne układy pomieszczeń, aż po wybór trwałych materiałów do łazienek i kuchni. Eksperci nie unikali konkretnych przykładów – wręcz przeciwnie, dzielili się swoimi doświadczeniami i dawali wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi przestrzeniami.

Materiały prasowe

Spotkanie z ekspertami i wnętrzarskie konsultacje

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na wymianę doświadczeń. Goście chętnie podchodzili do prelegentów, by skonsultować własne pomysły na aranżacje lub zapytać o konkretne produkty. Krzysztof Miruć oraz pozostali eksperci z otwartością dzielili się swoimi opiniami, doradzali w doborze materiałów i kolorów, a także pokazywali możliwości, jakie dają kolekcje ceramiki Senti, dostępne w sieci Komfort.

Nie zabrakło również ścianki fotograficznej, przy której uczestnicy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z prowadzącym „Będzie pięknie” oraz pozostałymi gośćmi wydarzenia. To moment, który nie tylko budował relacje, ale również pozwalał poczuć się częścią większej społeczności pasjonatów designu.

Materiały prasowe

Nowe kolekcje – wnętrzarskie trendy 2026

Na zakończenie wieczoru goście mogli swobodnie zwiedzić salon Komfort i przyjrzeć się najnowszym kolekcjom m.in. Senti Ceramika. Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się zarówno propozycje dla miłośników minimalizmu, jak i fanów bardziej wyrazistych stylizacji. Eksponowane kolekcje płytek Senti Ceramica zaprezentowano w starannie zaprojektowanych strefach inspiracji. Produkty wyróżniały się różnorodnością stylów i pokazywały, jak z pomocą dobrze dobranej ceramiki można całkowicie odmienić charakter wnętrza.

Dla wielu uczestników był to moment, w którym wizje przedstawione przez Krzysztofa Mirucia i jego współpracowników zaczęły nabierać realnych kształtów. Zamiast pytań: „czy to zadziała u mnie?”, pojawiały się pomysły na konkretne zmiany we własnych mieszkaniach. To właśnie połączenie wiedzy eksperckiej, inspirującej atmosfery i realnych przykładów sprawiło, że wieczór z Senti Ceramika zostanie zapamiętany jako jedno z ciekawszych wydarzeń wnętrzarskich końcówki roku.

