Bywa tak, że świeżo wyprane ubrania szybko tracą przyjemny aromat? Silan proponuje rozwiązanie: kwiatowe perfumy do prania o czterokrotnie intensywniejszej kompozycji zapachowej, dzięki której woń utrzymuje się znacznie dłużej.

Produkt można stosować do każdego rodzaju tkanin - również delikatnych, takich jak jedwab czy wełna, a także do odzieży sportowej. Zapachy stworzone przez francuskich perfumiarzy nadają ubraniom wyjątkową świeżość. Aby ich użyć, wystarczy wlać je do przeznaczonej na płyn zmiękczający komory w pralce.

Nasze użytkowniczki przetestowały wszystkie zapachy:

Silan Selection Floral Essences Diamond Orchid

Silan Selection Floral Essences Blue Jasmine

Silan Selection Floral Essences Cherry Blossom

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Jak perfumy do prania Silan Selection Floral Essences wypadły w teście?

100% użytkowniczek Polki.pl potwierdziło, że:

spełniły ich oczekiwania,

sięgną po nie ponownie,

polecą je swoim przyjaciółkom,

zapewniają długotrwały i intensywny zapach prania,

są odpowiednie do wszystkich tkanin.

Z kolei 99% uznało, że dzięki nim, ubrania pachną jak ekskluzywne perfumy. 98% zaznaczyło, że perfumy do prania Silan Selection są wydajne.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Po przetestowaniu kwiatowych perfum do prania Silan Selection mogę śmiało powiedzieć, że zakochałam się od pierwszego prania. Już podczas wlewania ich do pralki poczułam ten wyjątkowy, luksusowy zapach, który przypomina mi drogie perfumy albo świeżo ścięty bukiet kwiatów w eleganckim hotelowym lobby. To nie jest taki zwykły, chemiczny aromat, jaki często mają produkty do prania – tu naprawdę czuć klasę i dopracowanie w każdym detalu. Po wyjęciu ubrań z pralki zapach był jeszcze intensywniejszy, ale jednocześnie nie przytłaczający – po prostu świeży, kobiecy i niesamowicie przyjemny. Ubrania pachniały jakby były spryskane delikatną mgiełką zapachową, która utrzymywała się przez kilka dni, a nawet dłużej, zwłaszcza na ręcznikach i pościeli. Co więcej, zapach nie zmienia się w kontakcie z ciałem czy podczas noszenia – nie traci swojej elegancji, tylko subtelnie towarzyszy przez cały dzień. Uwielbiam otulać się swetrem, który pachnie Silanem – to trochę jak małe spa w środku tygodnia. Mam wrażenie, że nawet codzienne obowiązki stają się przyjemniejsze, gdy wokół mnie unosi się taki piękny aromat. Dodatkowy plus? Goście, którzy odwiedzają mnie w domu, często pytają, czym pachnie moje mieszkanie, bo woń perfum delikatnie roznosi się też z tkanin. To zdecydowanie jeden z tych produktów, który zmienia coś małego w coś wyjątkowego. Dla mnie Silan Selection to nie tylko środek do prania, ale sposób na poprawienie sobie humoru i odrobina luksusu w codzienności napisała jedna z użytkowniczek.

Kwiatowe perfumy do prania Silan Selection zrobiły na mnie ogromne wrażenie! Pierwszy raz używałam perfum do prania i efekty są oszałamiające. Moje pranie nigdy wcześniej nie pachniało tak pięknie, zapach utrzymywał się bardzo długo a nosząc ubrania otrzymywałam mnóstwo komplementów. Te produkty sprawdziły mi się do prania każdego rodzaju tkanin i na wszystkich efekt był tak samo dobry. W dodatku są bardzo wydajne, mimo, że używam ich już od dłuższego czasu, to nadal się nie kończą, co uważam za ogromny plus! czytamy wśród komentarzy.

Perfumy do prania Silan Selection - jak sprawdza się każdy z zapachów?

Silan Selection Floral Essences Diamond Orchid

To propozycja idealna dla kobiet ceniących świeżość i subtelną, codzienną elegancję. Zapach jest czysty, lekki i pełen energii, a przy tym ponadczasowy - doskonały na każdy dzień.

Kompozycję otwierają orzeźwiające nuty cytryny i kwiatu pomarańczy. W sercu rozwijają się akordy orchidei, białych kwiatów, tiare i ylang-ylang. Zapach dopełnia ciepła baza z ambry, wanilii i nut drzewnych.

mat. prasowe

100% użytkowniczek Polki% potwierdziło, że Silan Selection Floral Essences Diamond Orchid zapewnia intensywny, kwiatowy zapach.

Silan Selection Floral Essences Blue Jasmine

Zapach inspirowany niszowymi perfumami to doskonała propozycja dla kobiet poszukujących unikatowych, nieoczywistych aromatów. Łączy w sobie owocową świeżość i delikatną kwiatową nutę, tworząc wyjątkową, elegancką kompozycję.

Świetnie sprawdzi się na szczególne okazje - nadaje praniu ekskluzywny, perfumeryjny charakter. Otwierają go akordy aldehydowe, jabłko i mandarynka. W sercu rozwijają się jaśmin, konwalia i ylang-ylang, a całość otula szlachetna baza z cedru, praliny i piżma.

mat. prasowe

100% użytkowniczek Polki.pl przyznało, że Silan Selection Floral Essences Blue Jasmine zapewnia intensywny, kwiatowy zapach.

Silan Selection Floral Essences Cherry Blossom

Zapach inspirowany kwitnącą wiosną wnosi do garderoby lekkość, świeżość i poczucie nowej energii. To idealna kompozycja dla osób pełnych życia, które uwielbiają kwiatowe aromaty przełamane delikatną, egzotyczną nutą.

Sprawia, że ubrania długo pozostają świeże i zmysłowe. Otwierają go soczysta mandarynka, marakuja i liść fiołka. W sercu rozkwitają kwiat wiśni, magnolia i frezja, a całość otula miękka baza z piżma, drzewa sandałowego i praliny.

mat. prasowe

100% użytkowniczek Polki.pl potwierdziło, że Silan Selection Floral Essences Cherry Blossom zapewnia intensywny kwiatowy zapach.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 96 kobiet w listopadzie 2025 r.

Materiał promocyjny marki Silan.

Zobacz wszystkie opinie

Opinie [96]

Halina

|

2025-12-08 10:01:30 |

Silan Selection Floral Essences zachwycił mnie swoim eleganckim, kwiatowym zapachem, który długo utrzymuje się na ubraniach. Tkaniny po praniu są wyjątkowo miękkie i przyjemne w dotyku, a aromat dodaje im świeżości i subtelnej elegancji. To świetny wybór dla osób, które chcą nadać codziennemu praniu bardziej luksusowy charakter.

Katarzyna

|

2025-12-07 00:46:32 |

Przetestowałam kwiatowe perfumy do prania Silan Selection i muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Zapach jest piękny, intensywny i naprawdę długo utrzymuje się na ubraniach. Po praniu wszystko pachnie świeżo i elegancko, a tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku. Czuję, że moje pranie ma teraz taki ‘luksusowy’ akcent. Zdecydowanie będę sięgać po nie częściej.

Julia

|

2025-12-06 15:09:35 |

Silan Selection Floral Essences zachwycił mnie swoim subtelnym, a jednocześnie trwałym kwiatowym aromatem. Zapach długo utrzymuje się na ubraniach, nadając im świeżości i elegancji. Produkt sprawia, że pranie pachnie jak delikatne perfumy, a tkaniny pozostają miękkie i przyjemne w dotyku. To świetny wybór, jeśli lubisz otulające, naturalne kompozycje zapachowe.

Dominika

|

2025-12-06 08:47:48 |

Silan Selection Floral Essence to produkt, który wyróżnia się już na pierwszy rzut oka. Eleganckie opakowanie i dopracowana szata graficzna nadają mu luksusowego charakteru i sprawiają, że prezentuje się naprawdę stylowo.

Jeśli chodzi o sam zapach, kompozycja jest wyjątkowo udana kwiatowa, piękna, ale jednocześnie nienachalna. Aromat jest subtelny, świeży i bardzo przyjemny, dzięki czemu nie męczy nawet przy częstym używaniu.

Dużą zaletą jest również trwałość. Zapach utrzymuje się na tkaninach przez długi czas, pozostawiając delikatną, elegancką nutę, która dodaje praniu świeżości na wiele dni.

Podsumowując, Silan Selection Floral Essence to świetny wybór dla osób, które cenią sobie elegancję, subtelne kompozycje zapachowe i wysoką trwałość produktów. Chętnie sięgnę po niego ponownie.

Klaudia

|

2025-12-05 21:29:09 |

Silan Selection to płyn do płukania z intensywnym, kwiatowym zapachem, który wyróżnia się na tle typowych produktów tego typu. Już przy praniu tkaniny zyskują świeżą, elegancką woń, a po wyjęciu z pralki zapach staje się subtelniejszy — nadal wyczuwalny, ale bardziej „domowy”, komfortowy.

Trwałość aromatu jest solidna — ubrania utrzymują przyjemny zapach przez wiele dni, a pościel i ręczniki nawet dłużej. Miękkość tkanin pozostaje nienaruszona, bez efektu obciążenia czy osadu.

Jeśli szukasz płynu do płukania, który nada Twojemu praniu wyraźny, a jednocześnie elegancki zapach i sprawi, że codzienne ubrania będą pachniały jak świeżo uprane — Silan Selection to dobry wybór.

Sonia

|

2025-12-05 20:36:44 |

Przetestowałem Silan Selection Floral Essences i muszę przyznać, że zrobił na mnie całkiem dobre wrażenie. Pierwsze, co od razu rzuca się w oczy, to zapach – intensywnie kwiatowy, ale przyjemny, nie sztuczny ani duszący. Po wypraniu ubrania pachną długo, co daje fajne poczucie świeżości, niemal jakby były perfumowane.

Co mi się też spodobało, to miękkość tkanin. Ręczniki, pościel czy bluzy były wyraźnie przyjemniejsze w dotyku, bardziej „otulone” i delikatne. Pranie z tym płynem wydaje się po prostu bardziej luksusowe niż przy zwykłym płynie do płukania.

Jedyny minus, jaki zauważyłam, to moc zapachu. Dla osób wrażliwych może być zbyt intensywny, bo to nie jest delikatna świeżość – to prawdziwe perfumy na ubraniach. Ja akurat lubię takie wyraźne aromaty, więc dla mnie to zaleta.

Podsumowując, Floral Essences to dobry wybór, jeśli chce się, żeby ubrania pachniały wyraźnie i długo, a przy tym były miękkie i przyjemne w dotyku. Sprawdzi się świetnie przy pościeli, ręcznikach czy ubraniach na wyjście – mniej może się sprawdzić przy codziennym praniu, jeśli ktoś woli subtelne zapachy.

JOANNA

|

2025-12-05 13:47:59 |

Produkty są rewelacyjne. Trwałe, pieknie pachną. Pranie jest miekkie i pachnace. Pachnie długo intensywnie po wielu dniach !!! Opakowanje wydajne starcza na wiele dozowan, na bardzo dlugo

Anna

|

2025-12-05 13:41:49 |

Wspaniały zapach, ktory dlugo zostaje na ubraniach. Idealnie zmiękcza tkaniny, pozostawia je świeże przez długi czas. Zwraca uwagę innych osób, bo wspaniałe pachnie.

Sandra

|

2025-12-05 12:57:26 |

Testowanie perfum do prania Silan Selection było dla mnie wyjątkowo przyjemnym doświadczeniem. Każdy wariant zapachowy wyróżnia się czymś innym i wnosi do prania zupełnie inny charakter. Diamond Orchid zachwycił mnie intensywnym, eleganckim aromatem, który dodaje ubraniom nuty luksusu i sprawia, że pranie pachnie jak wysokiej jakości perfumy. Blue Jasmine okazał się niezwykle świeży i lekki, idealny do codziennych ubrań, które mają pozostawać pachnące przez cały dzień. Natomiast Cherry Blossom to połączenie słodyczy i kwiatowej delikatności, które przypomina wiosenny zapach unoszący się na ubraniach przez długi czas.

Każdy z tych zapachów spełnił moje oczekiwania pod względem trwałości, intensywności i ogólnej jakości. Ubrania po praniu są nie tylko pięknie pachnące, ale również przyjemnie miękkie i świeże. Perfumy okazały się wydajne i sprawdziły się na różnych tkaninach, także tych delikatniejszych. To linia produktów, po którą z przyjemnością sięgnę ponownie, ponieważ daje efekt, który naprawdę czuć i który łatwo pokochać.

Małgorzata

|

2025-12-04 23:44:38 |

Używanie perfum Silan Selection Floral Essences to prawdziwa uczta dla zmysłów. Już sama szata graficzna perfum jest niezwykle elegancka i sprawia wrażenie produktów premium.

Każdy spośród trzech testowanych zapachów perfum do prania Silan Selection Floral Essences ma swój wyjątkowy charakter, jednak najbardziej moją uwagę przykuł Cherry Blossom, który zdecydowanie wysunął się na prowadzenie. To przyjemny słodko-kwiatowy, a jednocześnie lekki zapach, który utrzymuje się na ubraniach nawet do kilku dni bez względu na to czy prałam jej w niskiej czy wysokiej temperaturze. Muszę przyznać, że ten zapach skradł serca całej rodziny już od pierwszego prania, ponieważ jest pełen czystości i świeżości, ale także elegancji.

Blue Jasmine jest delikatniejszy od pozostałych zapachów perfum, który doskonale sprawdził się przy codziennych ubraniach, pościeli czy ręcznikach, ponieważ nadawał im subtelną lekko kwiatową świeżość i nie konkurował z perfumami. Zapach utrzymuje się trochę krócej, ale nadal jest wyczuwalny i nadaje tkaninom „hotelowej czystości.” Natomiast Diamond Orchid jest mocno intensywny, wyrazisty, wręcz powiedziałabym perfumeryjny, odznacza się głębokim kwiatowym aromatem z nutą elegancji i długo utrzymuje się na ubraniach. Ten zapach najbardziej pasuje mi do ubrań „wyjściowych.”

Każdy zapach na swój sposób mnie zachwycił, choć każdy z nich daje inny efekt. Zapachy nie są sztuczne, ani przytłaczające, lecz przypominają luksusowe perfumy. Po praniu tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku, a piękny aromat unosi się w całym domu. Warto zaznaczyć, że perfumy są niezwykle wydajne, więc jedna buteleczka zapewni nam wyjątkowy zapach tkanin na długi czas.

Kinga

|

2025-12-04 22:12:18 |

Po przetestowaniu kwiatowych perfum do prania Silan Selection mogę powiedzieć, że to naprawdę przyjemny dodatek do codziennego prania. Ubrania pachną świeżo i lekko, a zapach nie znika po godzinie, tylko utrzymuje się przez cały dzień. Podoba mi się, że aromat nie jest duszący i nie męczy, a jednocześnie daje poczucie czystości. Nie zauważyłam też żadnych podrażnień czy dyskomfortu podczas noszenia. To po prostu prosty sposób, żeby pranie było milsze, a ubrania dłużej pachniały. Chętnie będę po nie sięgać.

Mariola

|

2025-12-04 21:49:01 |

Linia płynów do płukania Silan Selection Floral Essences naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Zapachy są intensywne, eleganckie i przede wszystkim bardzo trwałe, bo przez wiele dni pozostają wyczuwalne na ubraniach, pościeli i ręcznikach. Pod względem działania również sprawdzają się świetnie: tkaniny są miękkie, milsze w dotyku, łatwiej się prasują i nie elektryzują się tak jak wcześniej. Każdy wariant zapachowy ma swój charakter od świeższego, przez bardziej klasyczny, aż po cieplejszy i otulający, dzięki czemu łatwo dopasować je do różnych rzeczy i okazji. To seria, do której zdecydowanie będę wracać, bo łączy ładny zapach z realną poprawą jakości tkanin.

Paulina

|

2025-12-04 21:30:23 |

Jestem absolutnie pod wrażeniem linii Silan Selection Floral Essences. To nie są zwykłe płyny do płukania, według mnie to prawdziwe perfumy dla tkanin. Po przetestowaniu wszystkich trzech wariantów, mogę śmiało stwierdzić, że kluczową ich cechą jest fenomenalna długotrwałość zapachu. Niezależnie od tego, który aromat używałam, efekt utrzymywał się na ubraniach, pościeli i ręcznikach przez wiele dni, co jest dla mnie miarą prawdziwej jakości.

Jeśli chodzi o skuteczność działania, płyny spełniły wszystkie moje oczekiwania. Tkaniny są po nich niezwykle miękkie i przyjemne w dotyku. Zauważyłam też, że prasowanie stało się wyraźnie łatwiejsze, a ulubione swetry mniej się elektryzują. To dowód, że formuła Silan nie tylko pięknie pachnie, ale również realnie dba o włókna.

Aromat zasługuje na osobną pochwałę. Jeden jest elegancki i szlachetny, idealny do rzeczy wymagających subtelnego, ale wyrafinowanego akcentu, drugi wnosi do domu świeżość, która świetnie sprawdza się w przypadku ręczników. Natomiast blue jasmine to czysta zmysłowość, ciepły i otulający zapach, który sprawia, że ubrania nabierają luksusowego charakteru. To idealna równowaga między pięknym zapachem a wysoką skutecznością zmiękczania. Zdecydowanie polecam tę linię każdemu, kto ceni sobie trwały, piękny zapach i pielęgnację tkanin na najwyższym poziomie.

Katarzyna

|

2025-12-04 21:27:09 |

Perfumy o zapachu niebieskiego jaśminu, wiśni i orchdei. Najbardziej podobał mi się zapach niebieskiego jaśminu. Perfumy do prania mają ciekawe nuty zapachowe inspirowane naturą. Opakowanie o pojemności 540 ml ma elegancką szatę graficzną. Czarne tło a na nim dobrze widoczne kwiaty, całość wygląda estetycznie, sprawia wrażenie produktu premium. Perfumy mają płynną konsystencję.

Po praniu ładny zapach utrzymuje się na ubraniach nawet przez kilka dni niezależnie czy prałam w wysokiej czy niskiej temperaturze.

Opakowanie perfum jest bardzo wydajne i wystarcza na kilka użyć. Natomiast brakuje mi miarki na korku, która ułatwiłaby odmierzanie odpowiedniej ilości perfum. Generalnie produkt spełnił moje oczekiwania.

Izabela

|

2025-12-04 21:25:21 |

Po przetestowaniu kwiatowych perfum do prania Silan Selection moje ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Zapach już przy otwarciu butelki wydaje się intensywny i elegancki, ale nie przytłaczający — to raczej harmonijna, świeża kompozycja kwiatowa z delikatnie słodkim akcentem. Po praniu aromat dobrze wnika w tkaniny, a co najważniejsze: utrzymuje się naprawdę długo, wyczuwalny nawet po kilku dniach noszenia lub przechowywania ubrań w szafie. Perfumy nie powodują obciążenia materiału, nie zostawiają tłustych śladów ani sztywności, wręcz przeciwnie — ubrania pozostają miękkie, lekkie i przyjemnie odświeżone. Najbardziej zauważalne jest to na ręcznikach oraz odzieży bawełnianej, które wyjątkowo dobrze chłoną zapach. Kompozycja nie jest dusząca, dzięki czemu sprawdza się zarówno przy dużym praniu, jak i przy delikatnych tkaninach. Całość daje wrażenie czystości i subtelnej elegancji, a efekt utrzymuje się wyraźnie dłużej niż przy standardowych płynach zapachowych.

Patrycja

|

2025-12-04 21:25:08 |

Bardzo fajny i efektywny dodatek zapachowy do prania. Przychodzą w ciemnej butelce, bardzo pasującej do ekskluzywnych zapachów.

Otrzymałam perfumy do prania Silan Selection w trzech wersjach zapachowych Cherry Blossom, Blue Jasmine i Diamond Orchid. Zdecydowanie ten ostatni jest moim ulubieńcem, ale jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapach utrzymuje się długo, produkt jest wydajny. Można dostosować ilość używanych perfum do intensywności zapachu jaką chcemy uzyskać. Świetnie nadaje się do ręczników, pościeli i ubrań. Moje zimowe swetry pięknie pachnącym za każdym razem jak otwieram szafę. Polecam!

Maja

|

2025-12-04 20:54:31 |

Silan Selection Floral Essences to strzał w dziesiątkę! Bo uwielbiam intensywny zapach prania. Zamiast typowego, płynnego aromatu z opakowania unoszą się mocne, kwiatowe nuty.

Po praniu zapach utrzymuje się na tkaninach zaskakująco długo. Płyn jest bardzo wydajny. Już mała ilość wystarcza, by pranie pachniało luksusowo i świeżo. Opakowanie jest eleganckie i wygodne w użytkowaniu. Płyn świetnie nadaje się do pościeli i firanek, które otulą mieszkanie pięknym zapachem.

Klaudia

|

2025-12-04 20:29:05 |

Jestem zachwycona po teście płynów od Silan. Wszystkie mają niesamowicie piękne zapachy. A co najważniejsze naprawdę długo się utrzymują. Można nie używać perfum, a i tak będzie się pachnieć jak po użyciu drogich perfum. Zauważyłam też, że tkaniny po nich są mięciutkie. Używałam ich do prania różnego rodzaju materiałów. W każdym jednym spełniły swoją rolę. Jestem zachwycona tymi płynami i wiem, że jeszcze nie raz do nich wrócę.

Anna

|

2025-12-04 19:45:58 |

Testowanie całej kwiatowej linii Silan Selection było jak mała aromatyczna podróż, serio! Trzy różne zapachy, a każdy z nich zamienia zwykłe pranie w coś… przyjemniejszego niż zwykle. To, co od razu zwraca uwagę, to intensywność i trwałość zapachu. Perfumy Silan nie tylko pięknie pachną w trakcie prania, ich aromat naprawdę zostaje na ubraniach na długo. Otwierasz szafę i czujesz delikatne nuty kwiatów; zakładasz bluzkę po kilku dniach i nadal unosi się wokół subtelna, świeża woń. Dla mnie ogromny plus, bo uwielbiam, gdy ubrania długo pachną czystością i lekkością. Świetnie sprawdziły się także pod względem działania, nie zmieniają struktury tkanin, nie obciążają ich, nie zostawiają plam, mogłam ich używać zarówno do delikatnych rzeczy, bawełny, jak i do grubszych materiałów. Każdy wariant dobrze się łączył z różnymi płynami do prania i zmiękczającymi. Jeśli chodzi o same zapachy to Cherry Blossom zrobił na mnie największe wrażenie, najładniejszy, najbardziej „mój”, świeży, kwiatowy i taki… wiosenny. Diamond Orchid również bardzo przypadł mi do gustu jest taki elegancki i kobiecy, świetnie utrzymujący się na tkaninach. Blue Jasmine to jedyny, który nie do końca trafił w mój gust, zapach był dla mnie zbyt mdły, choć trwałość i działanie nadal super.

Weronika

|

2025-12-04 19:13:49 |

Jestem zakochana w tych perfumach do płukania. Zapach przypomina mi wiosenne kwiaty, ale w subtelnym wydaniu które nie męczy i nie dominuje w pomieszczeniu. Tkaniny po praniu są miękkie i przyjemnie pachną czystością. Czuję ten aromat na tkaninach nawet po kilku dniach!

Doceniam to że perfumy nie są przesadzone. Działają bardziej jak cicha obecność świeżości niż wyraźny zapach. Dla mnie to duża zaleta ponieważ lubię gdy pranie pachnie naturalnie i spokojnie. Silan Selection spełnił te oczekiwania i chętnie będę do niego wracała.

Joanna

|

2025-12-04 18:04:43 |

Silan Selection Floral Essences to perfumy do prania, które potrafią odmienić codzienną rutynę. Już po pierwszym użyciu zauważyłam, że zapach pozostaje na ubraniach o wiele dłużej niż przy standardowych płynach do płukania. Aromaty są intensywne, ale jednocześnie eleganckie i nienachalne. Każdy wariant ma swój charakter, dzięki czemu łatwo dopasować zapach do nastroju lub rodzaju tkanin. Cherry Blossom jest delikatny, kobiecy i idealny na co dzień — przypomina wiosenny ogród pełen kwitnących drzew. Blue Jasmine daje efekt świeżości i czystości, który długo utrzymuje się nawet na tkaninach sportowych. Diamond Orchid z kolei pachnie najbardziej luksusowo i doskonale sprawdza się do ręczników czy grubych materiałów. Bardzo podoba mi się to, że produkt jest wydajny, a zapach nie znika po wysuszeniu, lecz pięknie utrzymuje się w szafie. Pranie jest nie tylko pachnące, ale też wyjątkowo miękkie i przyjemne w dotyku. Czuć, że formuła jest bardziej „perfumeryjna”, a nie typowo chemiczna. W domu po praniu unosi się subtelny aromat, który poprawia nastrój. To produkty, które dodają zwykłym obowiązkom odrobiny luksusu. Mam wrażenie, że dzięki nim nawet najprostsze rzeczy stają się trochę bardziej wyjątkowe. Zdecydowanie polecam wypróbować wszystkie trzy warianty i wybrać swój ulubiony.

Kinga

|

2025-12-04 16:55:28 |

Po przetestowaniu Silan Selection Floral Essences mogę powiedzieć, że naprawdę mi się one spodobały. Każdy zspach po praniu jest wyraźny, ale absolutnie nie duszący, co dla mnie jest dużym plusem, bo szybko męczą mnie ciężkie aromaty. Tutaj wszystko jest przyjemne, lekkie i świeże. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że zapachy faktycznie długo utrzymuje się na ubraniach, nawet po całym dniu nadal czuć delikatną woń czystości. Każdy wariant pachnie trochę inaczej, więc łatwo znaleźć swój ulubiony. Ważne też, że nic mnie nie podrażniło, nie pojawiły się żadne uczulenia ani dyskomfort przy noszeniu ubrań. Dla mnie to miła odmiana od zwykłych płynów, bo oprócz ładnego zapachu dają też poczucie świeżości na naprawdę długo. Jeśli tak ma wyglądać „perfumowanie” prania, to jestem na tak.

Maria

|

2025-12-04 16:21:25 |

Silan Selection Floral Essences nadaje ubraniom wyjątkowego , przyjemnego , kwiatowego zapachu , który jest wyczuwalny na wypranych tkaninach przez długi cza ( nie znika zaraz po wypraniu i wysuszeniu ubrań) , jak to bywa w przypadku innych perfum. wyczuwalny na wypranych ubraniach.

Perfumy nadają się do każdego materiału , a pranie pachnie bardzo ładnie, jest takie świeżutkie.

Bardzo podoba mi się zapach tych perfum - na pewno do nich niejednokrotnie powrócę.

Alicja

|

2025-12-04 11:00:42 |

Otrzymałam do testowania trzy różne zapachy perfum do prania. Jako pierwsze zachwyciły mnie różowe. Każdy z zapachów jest unikatowy, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Perfumy dość długo utrzymują się na ubraniach i pościeli, nadają się do większości tkanin i przede wszystkim są bardzo wydajne. Z pewnością sięgnę po nie jeszcze nie raz.

Kamila

|

2025-12-04 10:37:53 |

Właśnie dziś pojawiły się na nowej gazetce w Kauflandzie i zrobiłam sobie zapas 6 sztuk. 3 sztuki fioletowe i 3 różowe. Niebieskie najmniej przypadły mi do gustu choć uważam że znajdą dużo fanów. Używałam perfum do prania już kilka różnych marek i uważam że te od Silan sa najlepsze. Ubrania pachną najdłużej w szafie, i to pachną jak prawdziwe perfumy. Zapach nie jest ani sztuczny ani zbyt intensywny. Nie zauważyłam żeby płyn niszczył ubrania, a prałam dość delikatne rzeczy z jego użyciem. Perfumy nie uczulają naszej wrażliej skóry i są bardzo wydajne. Wystarczy 1/3 nakretki na cały wsad. Na pewno je bede kupować w przyszłości i mocno polecać znajomym i rodzinie.

Dorota

|

2025-12-04 10:16:27 |

Perfumy do prania są super. Nadają długotrwały zapach, Piękny kwiatowy zapach. Moje pranie teraz jest pięknie pachnące. Moje ubrania pachną jak po użyciu luksusowych perfum

Maria

|

2025-12-03 22:36:48 |

Produkt mimo swojej wodnistej konsystencji jest bardzo wydajny. Niewielka ilość wystarczy, aby nadać tkaninom intensywny zapach. Mam wrażenie, że zapach na tkaninach i ubraniach jest dużo bardziej intensywny niż w opakowaniu.

Produkt nie powoduje odbarwiania tkanin czy ich uszkodzenia. Są one bardziej miękkie w dotyku.

Zapach na tkaninach jest długotrwały, na ubraniach czuć go do następnego prania. Byłam zaskoczona jakością tych perfum, długotrwałością i intensywnością zapachów, gdyż przy podobnych produktach tego typu zapach ulotniła się bezpośrednio po praniu. Tutaj mogę cieszyć się ich zapachem przez długi czas.

Kompozycje zapachowe są ciekawe i nie są duszące. Myślę, że każdy będzie w stanie wybrać zapach dla siebie i być z niego zadowolony.

Laura

|

2025-12-03 22:25:41 |

Od dłuższego czasu szukałam czegoś, co sprawi, że moje pranie będzie pachniało nie tylko świeżo, ale też bardziej elegancko, jak po użyciu prawdziwych perfum, a nie zwykłego płynu do płukania. W końcu trafiłam na perfumy do prania Silan Selection Floral Essences i ta seria okazała się dokładnie tym, czego potrzebowałam.

W linii są trzy zapachy: Blue Jasmine, Diamond Orchid i Cherry Blossom - każdy inny, ale wszystkie mają taką dopracowaną, kwiatową, lekko luksusową nutę, która naprawdę długo zostaje na ubraniach. Po wypróbowaniu całej trójki moim faworytem okazał się wariant Blue Jasmine, bo jest najbardziej świeży i czysty, a przy tym nie przytłacza i pięknie otula tkaniny subtelną, elegancką aurą. Diamond Orchid jest bardziej kremowy i kobiecy, a Cherry Blossom ma w sobie delikatną słodycz. Cała seria naprawdę wyróżnia się na tle typowych płynów do płukania, pachnie jak coś z wyższej półki i daje efekt, którego długo szukałam. Płyny są bardzo wydajne, więc taka niewielka buteleczka wystarcza na długo.

Ja jestem jak najbardziej na tak i zdecydowanie polecam.

Joanna

|

2025-12-03 22:12:27 |

Płyny do prania, a raczej luksusowe perfumy. Bardzo wydajny płyn do prania, który pachnie bardzo intensywnie kwiatami. Zapewniają długotrwały zapach i są odpowiednie dla wszystkich tkanin. Z przyjemnością po nie sięgam i inne poszły w odstawkę. Ja jestem nimi zachwycona i na pewno zostaną ze mną na długo !

Magdalena

|

2025-12-03 21:52:57 |

Jestem absolutnie zachwycona całą linią perfum do prania Silan Selection Floral Essences! Te produkty to prawdziwe odkrycie i z pewnością spełniły moje oczekiwania, a nawet je przerosły. Zapachy są niesamowicie intensywne, co jest ogromną zaletą - aromat utrzymuje się na ubraniach, pościeli i ręcznikach przez bardzo długi czas, dając efekt luksusowej perfumerii. Co najważniejsze, pomimo swojej siły, perfumy są jednocześnie niezwykle delikatne i subtelne. Nie są drażniące ani przytłaczające; wprost przeciwnie - otulają tkaniny piękną, kwiatową nutą. Moim osobistym faworytem jest różowy Cherry Blossom, który skradł moje serce, ale pozostałe warianty (Blue Jasmine i Diamond Orchid) są równie piękne. Zdecydowanie ponownie po nie sięgnę i polecę je każdej przyjaciółce! Perfumy są również bardzo wydajne i nadają się do prania wszystkich tkanin, co czyni je uniwersalnym produktem.

Kingam

|

2025-12-03 21:29:06 |

Testując Silan Selection Floral Essences, od razu zwróciłam uwagę na intensywny, elegancki zapach, który pojawia się już w trakcie wyjmowania prania z pralki. Aromat jest kwiatowy, świeży i trochę perfumowy, dzięki czemu ubrania pachną bardziej luksusowo niż po zwykłych płynach do płukania. To, co najbardziej mnie zaskoczyło, to wyjątkowa trwałość zapachu utrzymywał się nie tylko bezpośrednio po praniu, ale też po wysuszeniu, a nawet po kilku dniach leżenia w szafie. Ubrania nadal pachniały świeżo, a aromat nie tracił swojej intensywności.

Po użyciu płynu tkaniny stały się wyraźnie bardziej miękkie i przyjemne w dotyku. Efekt ten był szczególnie widoczny na ręcznikach i pościeli, które wyglądały na bardziej puszyste i miłe dla skóry. Miałam też wrażenie, że materiał mniej się gniecie i łatwiej go wyprasować, co jest dużym plusem przy bawełnianych ubraniach.

Silan Selection Floral Essences okazał się również bardzo wydajny – już niewielka ilość wystarczała, aby pranie zachowało intensywny zapach i miękkość. Ogólne wrażenie po teście jest bardzo pozytywne. Produkt daje efekt premium, a pranie po nim wygląda i pachnie tak, jakby użyto specjalnych perfum do tkanin, co zdecydowanie podnosi komfort codziennego użytkowania.

Łucja

|

2025-12-03 19:42:02 |

Cherry Blossom – słodki, kwiatowy, bardzo kobiecy zapach

Blue Jasmine – świeży, elegancki i lekko perfumeryjny

Diamond Orchid – intensywny, luksusowy, idealny do pościeli i ręczników

Każdy z nich pachnie jak najdroższe perfumy do prania- subtelnie, ale długotrwale. Po wyjęciu z suszarki aromat wciąż jest wyczuwalny, a ubrania pozostają miękkie i przyjemne w dotyku.

Są odpowiednie dla wszystkich rodzajów tkanin, w tym dla wełny, jedwabiu czy dla ubrań sportowych, a ich niesamowite warianty zapachowe zostały stworzone przez francuskich perfumiarzy.

Dzięki łatwemu dozowaniu i wydajnej formule zapewniają świeżość i komfort, sprawiając ,że pranie staje się przyjemniejsze

Jeśli szukacie produktów, które dodadzą Waszemu praniu odrobiny luksusu, to Silan Floral Essences naprawdę robi robotę.

Polecam wszystkim

Izabela

|

2025-12-03 16:51:02 |

Mocne perfumowane płyny do prania Silan Selection Floral Essences to strzał w dziesiątkę dla fanek pięknych zapachów.

Linia składa się z różnych nut. Wszystkie mają intensywny, długotrwały aromat, który sprawia, że ubrania pachną jak najlepsze perfumy.

Płyny Silan to zmysłowy aromat, który otula tkaniny, intensywną świeżością i poczuciem luksusu przy każdym ruchu, który trwa i trwa...

To zupełnie nowy wymiar prania.

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że zapach ubrań po praniu może mieć taką moc zapachu.

Można je stosować w trakcie cyklu lub samodzielnie.

Dbają one o świeżość ubrań, a do tego wprowadzają w znakomity nastrój. To piękne i trwałe zapachy, łatwe w użyciu i długo wyczuwalne na ubraniach.

Każdy z wariantów Silan Selection Floral Essences ma swój urok, ale to właśnie Cherry Blossom zrobił na mnie największe wrażenie. Subtelny, kwiatowy zapach wiśni po prostu mnie uwiódł.

Aromat utrzymywał się naprawdę długo, nawet po kilku dniach w szafie ubrania nadal pachniały intensywnie.

Katarzyna

|

2025-12-03 11:45:05 |

Urzekły mnie zapachy kwiatowych perfum do prania Silan Selection Floral Essences. Każdy z nich ma swój wyjątkowy charakter: Diamond Orchid - elegancki i energetyzujący, Blue Jasmine - świeży i subtelny, Cherry Blossom (mój faworyt) - zmysłowy z nutą słodyczy. Płyny swoim zapachem otulają podczas prania ubrania, a gdy je zakładam, te piękne zapachy uwalniające się z ubrań przez długi czas otulają mnie. Kwiatowe perfumy do prania Silan są odpowiednie do każdego rodzaju tkanin, więc z przyjemnością stosuję je właściwie do każdego prania, gdyż dzięki nim moje ubrania wyróżniają się świeżym i zmysłowym zapachem niczym ekskluzywne perfumy.

Dominika

|

2025-12-03 06:41:47 |

Silan Selection Floral Essences zdecydowanie pozytywnie mnie zaskoczył. Zapach jest wyjątkowo przyjemny – kwiatowy, świeży i jednocześnie delikatny, dzięki czemu nie męczy nawet na ubraniach noszonych cały dzień. Najbardziej podoba mi się to, że aromat naprawdę długo utrzymuje się na tkaninach, a po otwarciu szafy nadal czuć subtelną, czystą nutę. Ubrania po praniu są miękkie, miłe w dotyku i wyglądają jak lepiej odświeżone. Ten produkt sprawił, że samo pranie stało się dla mnie bardziej satysfakcjonujące, a efekty są zdecydowanie warte sięgnięcia po niego ponownie.

Adrianna

|

2025-12-03 03:30:49 |

Perfumy zapachowe Silan Selection mają pojemność 540ml, co według producenta powinno wystarczyć na 30 prań - ja się z tym zgadzam. Korek służy za wygodną miarkę do odmierzania odpowiedniej ilości płynu. Już niewielka ilość wystarcza, aby pranie pięknie pachniało! Jestem pod wrażeniem silnego zapachu tych perfum - nie jest to zapach duszący, ale pozostający na ubraniach naprawdę przez długi czas. W ofercie są 3 zapachy, wszystkie kwiatowe, które różnią się moim zdaniem subtelnie zapachami. Wszystkie 3 są piękne, nie mam ulubionego, bo ciężko wybrać jeden :) Zapach jest świeży i przyjemny, a pranie najintensywniej pachnie jak jest mokre. Po wyschnięciu zapach unosząch się bezpośrednio w powietrzu jest mniejszy, ale po zbliżeniu tkaniny do nosa - możemy rozkoszować się pięknym zapachem, delikatnym ale zarazem wyrazistym, bo nie jest to nachalny zapach. Jestem z tych perfum bardzo zadowolona, bo dotychczas moje pranie często śmierdziało wilgocią i pralką, a teraz pachnie pięknie za każdym razem!

Aneta

|

2025-12-02 21:52:09 |

Perfumy są naprawdę piękne w zapachu. Wystarczy ich śladowa ilość by ich zapach rozprzestrzeniał się po całym domu. Wydajne, pięķnie pachnące, moje ulubione to Diamond Orchid, ale na pewno kupię każdy zapach ponownie, test oceniam na 5+! Na pewno znajdziecie w nich coś dla siebie.

Renata

|

2025-12-02 18:12:15 |

Po przetestowaniu Silan Selection Floral Essences muszę stwierdzić, że ten płyn do płukania zaskoczył mnie w bardzo pozytywny sposób. Zaraz po odkręceniu korka butelki dało się wyczuć mocny, ale jednocześnie wyrafinowany zapach i nie był przytłaczający, bardziej przypominał subtelne perfumy niż tradycyjny środek do płukania. Czuć w nim świeżość przeplataną delikatnymi, kwiatowymi nutami, które na tkaninach utrzymują się wyjątkowo długo, nawet przez kilka dni po praniu. Zapach w mieszkaniu również pozostaje wyczuwalny przez długi czas, tworząc przyjemną, subtelną aurę. Warto wspomnieć, że po wypraniu ubrania stają się niezwykle miękkie i przyjemne w dotyku, a do tego zdecydowanie mniej się elektryzują i wymagają mniej wysiłku przy prasowaniu, dla mnie to ogromny atut. Tkaniny prezentują się świeżo i zadbanie, jakby faktycznie otrzymały solidną dawkę dodatkowej pielęgnacji. Co więcej, mam wrażenie, że dzięki temu dłużej zachowują swój pierwotny wygląd, co tylko potwierdza, że taka forma pielęgnacji naprawdę się opłaca. Moim zdaniem ten produkt naprawdę zasługuje na uwagę i z przyjemnością będę sięgać po niego częściej.

Danka

|

2025-12-02 17:53:15 |

Perfumy Silan mają wyraźnie perfumowy charakter, bardziej elegancki i intensywny niż standardowe płyny do płukania. Zapach jest mocny już przy niewielkim dozowaniu i potrafi utrzymywać się na tkaninach długo po wyschnięciu, zwłaszcza na materiałach naturalnych, jak bawełna czy dzianiny. Ubrania po praniu zyskują również przyjemną miękkość, choć nie jest to główna funkcja produktu — priorytetem jest tu efekt zapachowy. Mimo wszystko ja już nie używałam klasycznego płynu do płukania - perfumy mi go zastąpiły całkiem.

Wszystkie wersje zapachowy przypadły mi do gustu. Ogólne wrażenie z ich użytkowania jest bardzo pozytywne, jeżeli szuka się intensywnego, luksusowego efektu zapachowego, który dodaje przyjemności samej rutynie prania. Jako płyn do płukania z wyraźnym zapachem sprawdza się znakomicie. Jeśli ktoś lubi, gdy ubrania pachną jak po użyciu wyrafinowanych perfum i nie boi się mocniejszych kwiatowych nut, linia ta będzie strzałem w dziesiątkę.

Anna

|

2025-12-02 16:34:33 |

Rewelacyjny produkt od marki Silan. Jestem totalnie zachwycona tymi płynami do prania. Piękne opakowanie, premium. Prostota, elegancja, czarny kolor z eleganckim kwiatem, do tego mała pojemność. Tzn. mała butelka, która subtelnie wygląda na półce w porównaniu do innych wielkich płynów do prania i płukania. Środek mocno wydajny. Wystarczy tylko trochę dodać do prania. Pranie cudownie pachnie. Zapach jest intensywny i wyczuwalny, ale nie nachalny. Pranie pachnie perfumami, a nie detergentem. Każdy z zapachów jest inny i jest cudowny. Przenosi mnie w marzenia. Zapach na praniu długo się utrzymuje. Świetnie czuć go na firanach i zasłonach przy każdym ich poruszeniu. Także spanie w takiej pościeli jest miłym doznaniem. Dla mnie bomba. Od teraz moje ulubione płyny do płukania. Polecam serdecznie.

Małgorzata

|

2025-12-02 15:02:20 |

Perfumy do prania Silan Selection Floral Essences są uniwersalne ponieważ używam ich do wszystkich rodzajów tkanin, zarówno do codziennego prania, jak i do delikatnych materiałów. Pranie pachnie świeżością i przyjemnym aromatem, przypominającym rozkwitające kwiaty, co dodaje ubraniom odrobiny luksusu. Pojemność 540 ml wystarcza na 30 cykli prań, więc to świetny wybór dla osób ceniących sobie długotrwałą świeżość i delikatny, elegancki zapach w każdej tkaninie. Jestem naprawdę zadowolona z efektów. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie dozować bezpośrednio do bębna pralki i mogą uczulać. To jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że perfumy te będą służyć mi jeszcze długo i dodawać mojemu praniu wyjątkowego, kwiatowego zapachu.

Adrianna

|

2025-12-02 14:30:22 |

Wszystkie inne płyny poszły u mnie w odstawkę na rzecz tych perfum - muszę przyznać, że są one naprawdę świetne i pachną tak obłędnie, jak żadne inne!

Moje serce skradł wariant Cherry Blossom - pełen kwiatowej słodyczy, bogaty i niezwykle kobiecy.

Diamond Orchid jest bardziej neutralny, ale nadal intensywny i ten zapach najbardziej podoba się mojemu mężowi, natomiast Blue Jasmine jest idealny do kocy, poszewek ozdobnych czy pościeli - uwielbiam tę chłodną, jaśminową świeżość i czystość.

Wszystkie warianty są elegancko zapakowane i niezwykle wydajne - już odrobina sprawia, że wszystkie tkaniny piękne pachną. Co ważne - perfumy nie wpływają negatywnie na kondycję ubrań czy pościeli, nie powodują też alergii - to dla mnie istotny aspekt.

Podsumowując - jestem zachwycona na maxa. Niesamowity i trwały zapach, bardzo dobry stosunek jakości do ceny i możliwość wyboru zapachu odpowiedniego do swoich preferencji - jestem na TAK i serdecznie polecam ❤️

Aldona

|

2025-12-02 13:44:14 |

Po wypróbowaniu perfum do prania Silan Selection mam wrażenie, że moje ubrania zyskały zupełnie nową jakość. Zapachy są intensywne, naprawdę eleganckie i trwałe. Do tego są bezpieczne nawet dla delikatnych tkanin. Każdy wariant wnosi coś innego: raz czystą świeżość, innym razem głębszą, bardziej perfumeryjną nutę albo lekką, wiosenną słodycz. Dzięki nim pranie stało się nie tylko rutyną, ale też małą pachnącą przyjemnością.

Dominika

|

2025-12-02 13:14:01 |

Śmiało mogę powiedzieć, że Silan Selection Floral Essences to najbardziej udane perfumy do prania, jakie miałam okazję wypróbować. Miałam je w trzech różnych wariantach zapachowych i każdy z nich zachwycił mnie na swój sposób, kwiatowe nuty są idealnie wyważone i po prostu trafiają w mój gust w punkt. To, co od razu zwróciło moją uwagę, to niesamowita trwałość zapachu. Ubrania pachną świeżo nawet po kilku dniach w szafie. W porównaniu z tańszymi perfumami z supermarketów, które często zostawiają plamy lub intensywnie pachną tylko przez chwilę, Silan wypada o kilka klas lepiej. Nie zostawiają absolutnie żadnych śladów na tkaninach, a to dla mnie ogromny plus, który cenię. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to idealna konsystencja, łatwo się dozują i są naprawdę ultrawydajne. Wystarczy niewielka ilość, żeby całe pranie pięknie pachniało. Do tego są łatwo dostępne w wielu sklepach, a ich cena jest w pełni adekwatna do jakości. Szczerze mówiąc, już poleciłam je swojej przyjaciółce i mamie, a teraz mogę polecać dalej z czystym sumieniem, bo wiem, że robią świetne wrażenie na każdym, kto je wypróbuje. Każda z trzech wersji zapachowych ma swój urok, ale wszystkie łączy jedno, ta prawdziwie kwiatowa elegancja zamknięta w butelce, która sprawia, że zwykłe pranie zmienia się w małą aromatyczną przyjemność, a nie jest tylko obowiązkiem ;) Polecam <3

Marta

|

2025-12-02 12:45:10 |

Przetestowałam trzy warianty Silan Selection i każdy z nich ma swój unikalny charakter. Blue Jasmine to świeżość i elegancja, Diamond Orchid – intensywna, zmysłowa głębia, a Cherry Blossom – delikatność i romantyzm, która otula ubrania jak miękki koc. Najbardziej urzekł mnie różowy flakon, bo jego zapach nie tylko perfumuje pranie, ale też poprawia nastrój i dodaje codzienności odrobiny magii.

Katarzyna

|

2025-12-02 12:33:45 |

Perfumy do prania Silan Selection okazały się dla mnie ogromnym zaskoczeniem - w najlepszym możliwym sensie. Rzadko spotyka się produkty, które jednocześnie dbają o miękkość tkanin i nadają im tak wyjątkowy, długotrwały zapach. Każdy z trzech wariantów pachnie jak dopracowana kompozycja perfumeryjna, a aromat utrzymuje się nie tylko tuż po praniu, ale także podczas noszenia ubrań.

Przetestowałam je na różnych materiałach: delikatnych tkaninach, ubraniach sportowych, bawełnie, jeansach i jedwabiu. W każdym przypadku efekt był tak samo świetny - tkaniny były miękkie, gładkie, a po płynie nie zostało ani śladu w postaci plam czy zacieków.

Najbardziej oczarował mnie wariant Diamond Orchid. To zapach świeży, pobudzający, idealny na co dzień. Najczęściej używam go do prania ubrań codziennych, ręczników i pościeli. Za każdym razem mogłam cieszyć się długotrwałą, czystą i rześką wonią, która dosłownie otula tkaniny.

Bardzo przypadła mi do gustu również kompozycją Essence Blue Jasmine. Pachnie lekko, świeżo, a jednocześnie elegancko - ma w sobie coś wyjątkowego, co dodaje tkaninom subtelnej klasy. Chętnie sięgam po ten wariant przy praniu bardziej eleganckich rzeczy, takich jak koszule czy szale, bo pięknie podkreśla ich charakter. Trzecia odsłona Cherry Blossom to z kolei bardziej wyrafinowana i romantyczna kompozycja. Przywołuje na myśl wiosnę i rozkwitające drzewa. Najczęściej używam ich do prania ubrań wieczorowych, bo idealnie podkreślają ich szyk i wyjątkowe przeznaczenie.

Podsumowując - Silan Selection to seria, która łączy trwałe, piękne zapachy z doskonałą pielęgnacją tkanin. Każdy wariant ma swój charakter, a ich używanie sprawia, że pranie staje się prawdziwą przyjemnością.

Agata

|

2025-12-02 12:13:53 |

Przetestowałam wszystkie trzy warianty perfum do prania z serii Silan Selection Floral Essences i muszę przyznać, że to jedna z przyjemniejszych „domowych przyjemności”, jakie ostatnio dodałam do swojej rutyny. Każdy z zapachów ma swój charakter, ale łączy je bardzo eleganckie, trwałe i otulające aromaty, które nie pachną jak klasyczne płyny do płukania, tylko jak prawdziwe perfumy.

Cherry Blossom-Najbardziej romantyczny i delikatnie słodki z całej trójki. Pachnie jak wiosenna mgiełka, otulająca ubrania lekką pudrową nutą. Idealny do pościeli, ręczników i swetrów,dodaje miękkości i takiego „jasnego” zapachu czystości.

Blue Jasmine- Najświeższy, najczystszy i najbardziej elegancki. Kojarzy się ze spa i luksusowym kosmetykiem. Świetny do codziennych ubrań, bo nie jest ciężki i nie koliduje z perfumami. Pozostawia przyjemnie miękkie materiały, ale bez nadmiernego obciążenia.

Diamond Orchid-Najbardziej intensywny i wyrazisty. Pachnie jak lekko orientalne perfumy premium. U mnie najlepszy efekt daje na grubszych materiałach, swetrach, kocach, pościeli bo tam jego zmysłowy aromat trzyma się najdłużej. Najbardziej „wow” z całej serii.

Cała trójka naprawdę podnosi jakość prania zarówno pod kątem zapachu, jak i miękkości tkanin. Ubrania i tekstylia pachną długo, ale nie są przytłaczające. To takie połączenie codziennej funkcjonalności z odrobiną luksusu.

Najbardziej zaskoczyła mnie trwałość i fakt, że zapachy pozostają eleganckie nawet po kilku dniach w szafie. Pranie pachnie świeżo, miękko i ładniej niż wcześniej.

Barbara

|

2025-12-02 11:23:05 |

Silan Selection Flora Essences bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Ubrania po wypraniu bardzo ładnie pachną jak ekskluzywne perfumy. Ubrania są miękkie, zapach bardzo długo się utrzymuje, ubrania schną jest przyjemny zapach, ubrania w szafce pięknie pachną i nosząc je też pięknie pachną co bardzo przyjemne. Znajomi myśleli że to perfum nowy, a to płyń miłe zaskoczenie i oczywiście im poleciłam jaki. Jestem bardzo zadowolona i zamierzam w dalszym ciągu kupować by mieć przyjemny zapach na ubraniach.

Katarzyna

|

2025-12-02 10:22:42 |

Perfumy do prania Silan są bardzo wydajne. Nadają się do prania każdego rodzaju materiału, nie niszcząc go. Łatwe w użytkowaniu. Zapachy są piękne, eleganckie, kwiatowe i długotrwałe.

Ubrania złożone do szafy wyciągnięte po kilku dniach są świeże i pachnące perfumami. Zapach czuję ja sama od siebie jak również osoby obok, które pytają co tak pachnie 🙂

Kinga

|

2025-12-02 10:21:40 |

Po kilku praniach muszę przyznać, że te perfumy do prania Silan naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły. Każdy wariant pachnie inaczej, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę — zapach jest wyraźny, elegancki i długo utrzymuje się na ubraniach.

Diamond Orchid jest najbardziej klasyczny i kwiatowy – idealny do pościeli i ręczników.

Blue Jasmine ma świeższą, bardziej energetyczną nutę, świetnie sprawdza się do codziennych ubrań.

A Cherry Blossom to mój faworyt – słodki, ale nie mdły, zostawia bardzo przyjemny, otulający aromat.

Podoba mi się też to, że zapach nie jest sztuczny ani przytłaczający, tylko naprawdę przypomina perfumy. No i samo pranie jest po prostu przyjemnie pachnące jeszcze długo po wyjęciu z szafy.

Jeśli ktoś lubi, kiedy ubrania pachną “jak po wizycie w spa”, to naprawdę warto je wypróbować. 🌸🫧👕

Mariola

|

2025-12-02 09:55:23 |

Silan Selection Floral Essences to zapach, który od pierwszego użycia zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Aromat jest intensywny, elegancki i wyraźnie kwiatowy kojarzy się ze świeżo rozkwitającym bukietem, w którym wyczuwalne są delikatne nuty jaśminu, frezji i innych lekkich, wiosennych kwiatów. Pranie pachnie po nim wyjątkowo świeżo i długo zapach unosi się nie tylko w szafie, ale także w całym domu, a ubrania pachną nim jeszcze następnego dnia .Silan Selection Floral Essences świetnie sprawdza się do codziennych tkanin, takich jak ubrania, pościel, ręczniki czy domowe tekstylia. Jest delikatny, więc nadaje się zarówno do bawełny, jak i syntetyków czy mieszanek materiałów. Po użyciu tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku.Zazwyczaj wystarczy standardowa ilość zapachu, czyli około 25–35 ml na jedno pranie, w zależności od wielkości wsadu i tego, jak intensywny efekt chcesz uzyskać. Nawet przy tej ilości zapach jest naprawdę dobrze wyczuwalny, więc produkt jest bardzo wydajny.Opakowanie jest estetyczne, eleganckie i od razu przyciąga wzrok. Butelka ma wygodny kształt, a zakrętka pełni funkcję miarki, co ułatwia precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości perfum do prania. Silan Selection Floral Essences zdecydowanie przekroczył moje oczekiwania. Zapach jest nie tylko piękny, ale też trwały, a pranie po nim pachnie naprawdę wyjątkowo. Produkt zrobił na mnie duże wrażenie i z pewnością pozostanie u mnie na stałe to jeden z tych zapachów, które potrafią poprawić nastrój i dodać świeżości całemu domowi.

Joanna

|

2025-12-02 07:21:00 |

Perfumy do prania Silan Selection Floral Essences w pełni spełniły moje oczekiwania. Nadają się do wszystkich tkanin, zapach jest piękny, głęboki i elegancki, a co najważniejsze długo się utrzymuje. Po praniu pachnie w całym domu, później w szafie, czuję go też wyraźnie podczas noszenia ubrań. Produkt jest wydajny I zdecydowanie na stałe zagości w moim domu.

Bogumiła

|

2025-12-02 06:08:02 |

Testowanie perfum do prania Silan, było dla mnie świetnym doświadczeniem. Każdy z trzech zapachów zachwyca elegancją, intensywnością i trwałością. Ubrania po praniu pachną jak luksusowe perfumy, a ich aromat utrzymuje się naprawdę długo, nawet przez cały dzień noszenia.Dodatkowo tkaniny są miękkie, świeże i przyjemne w dotyku.

Najbardziej zaskoczyła mnie różnorodność kompozycji zapachowych- od lekkiego, wiosennego Cherry Blossom, przez głębokie i zmysłowe Blue Jasmine, aż po elegancki i czysty Diamond Orchid. Każdy ma w sobie coś wyjątkowego,ale mój zdecydowany ulubieniec to Blue Jasmine. Jego niszowy,wyrazisty charakter sprawia, że pranie pachnie naprawdę wyjątkowo i wyróżnia się na tle innych produktów.

To perfumy do prania, które odmieniają codzienną rutynę i nadają jej odrobinę luksusu. Z przyjemnością będę po nie sięgać regularnie.

Wioletta

|

2025-12-02 02:54:55 |

Wiele rzeczy można w życiu kwestionować, ale jedno jest pewne i potwierdzi to każda Pani Domu... Prania - zwłaszcza przy dwójce aktywnych fizycznie dorosłych, małych dzieciach i zwierzakach w domu - przybywa wręcz w zastraszającym i często niepojętym tempie. Niby wciąż mowa o dość standardowej polskiej rodzinie w wydaniu 2 + 2 z pieskiem i kotkiem na doczepkę, ale czasami, wstawiając n-te pranie w danym tygodniu - mam wrażenie, że obsługuję całe wojskowe koszary, a nie raptem cztery osoby. Ledwo uporam się z jedną stertą prania, zaraz pojawi się druga i tak to się kręci już od kilku lat. Dzieci-brudaski i mąż pracujący fizycznie zadbali o to, by mama metodą prób i błędów ogarnęła sobie kwestię dopierania nawet najbardziej upartych plam, ale przy wszystkich swoich staraniach jeszcze do niedawna nie miałam dobrego patentu na jedną, spędzającą mi sen z powiek sprawę. "Czy uda mi się pozbyć nieprzyjemnego zapachu i nadać mojemu praniu ładny i naprawdę trwały aromat?" Nad tą kwestią dumałam i pociłam się niemiłosiernie i chociaż - przyznaję - priorytetem będzie dla mnie zawsze czystość i trwałość ubrań i domowych tekstyliów, to jednak to, jak dobrze i jak długo pachną one po praniu jest dla mnie nadal bardzo istotne. Tym istotniejsze, że nie polegam w tej kwestii na samym detergencie i nierzadko wydaję niemałe pieniądze na dodatkowe płyny do płukania czy perełki zapachowe, które - niestety - nie zawsze się sprawdzają. Brak wyboru nieoklepanych kompozycji zapachowych to jedno, ale w grę wchodzi też problem z ich trwałością, która - i mówię to z frustracją - pozostawia wiele do życzenie. Często spotykam się z sytuacją, że moje pranie, owszem, pachnie, ale tylko zaraz po wyjęciu z pralki i w trakcie suszenia - zapach utrzymuje się na ubraniach tak długo, jak długo są mokre, a po ich wysunięciu znika bezpowrotnie. Nie sądzę bym oczekiwała zbyt wiele, chcąc cieszyć się świeżością i pięknym aromatem dopiero co wypranych ubrań także na sobie, nosząc je, a nie tylko rozwieszając je na suszarce i czekając na ich wyschnięcie. Generalnie przy tej kwestii dotyczącej prania frustracji u mnie nie brakowało, ale do czasu, bo dzięki ekipie Polki Rekomendują odkryłam świetną nowość od Silan Selection, czyli perfumy do prania Floral Essences w trzech kwiatowych wariantach zapachowych do wyboru. Po kilkutygodniowych testach jedyne nad czym ubolewam w ich wypadku to to, że póki co nie mogę ich jeszcze kupić w jakimś opakowaniu XXL - pokochałam je od pierwszego użycia i chce mieć je zawsze pod ręką i to w sporej ilości. Skąd od razu miłość? Perfumy do prania Floral Essence chociaż wyglądają i pachną jak produkt premium (czytaj: elegancko i wyrafinowanie) wcale nie są drogie, a nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że przy standardowym stosowaniu są produktem naprawdę wydajnym i przez to ekonomicznym (a mowa o butelce 540 ml, która może wystarczyć nawet na 30 prań). Nakrętka z tych nieociekających o pojemności 60 ml ułatwia dozowanie płynu do komory na płyn zmiękczający, ale przyznam, że trochę zabrakło mi w niej podziałki do odmierzania konkretnej ilości perfum, więc tutaj zdałam się na stare dobre mierzenie na oko Zaczęłam używać ich od najmniejszej zalecanej ilości 18 ml na jeden bęben prania (czasem w parze z płynem zmiękczającym, czasem bez) i biorąc pod uwagę uzyskane efekty zapachowe, nie odczuwałam absolutnie żadnej potrzeby by użyć ich dwa razy więcej. Pranie pachniało genialnie od wyjęcia z pralki, a zapach chociaż wyraźny nie był przytłaczający czy męczący, wprost przeciwnie. Uwalniał się stopniowo i o ile przy suszeniu wypełniał całą przestrzeń, tak później utrzymywał się już blisko tkanin i otulał. To, że wyczuwałam go przy wyjęciu ubrań z szuflady to jedno, ale zapach wszystkich trzech wariantów utrzymywał się na nich w trakcie nawet kilkudniowego noszenia niczym prawdziwe, dobrej jakości perfumy. Muszę przyznać - francuscy perfumiarze spisali się przy wszystkich kompozycjach - dali nam, konsumentów produkt o 4 razy większej mocy zapachu niż dostępne na rynku alternatywy, a przy tym zaproponowali naprawdę coś nietuzinkowego w świecie detergentów do prania, wychodząc poza schemat jednotonowych, płaskich zapachów. Diamond Orchid, Cherry Blossom i Blue Jasmine mają unikalne i jak najbardziej komplementarne względem siebie główne nuty, serce zapachu i bazę, w których oprócz kwiatów, można wyczuć aromaty owocowe, drzewne i przyprawy, a nawet słodkie nuty piżma i pralin. Podsumowując, perfumy do prania Floral Essences sprawdziły się u mnie na medal - jedno opakowanie chociaż małe wystarczy mi na miesiąc codziennego prania, stosując je nie muszę martwić się o skrupulatne segregowanie ubrań w zależności od tkaniny, bo nadają się dosłownie do wszystkiego (nawet jedwabiu, wełny i tkanin sportowych), a ich formuła napakowana zapachem nie działa drażniąco na skórę moich domowych alergików. Jak dla mnie bomba i MUST-HAVE!

Zuzanna

|

2025-12-02 00:36:13 |

Silan Selection Floral Essences bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Zapach jest lekki, elegancki i naprawdę przyjemnie kwiatowy, bez sztucznej słodyczy. Ubrania po praniu są miękkie, odświeżone i długo utrzymują subtelną woń, która nie jest przytłaczająca, tylko dodaje poczucia czystości. Produkt świetnie sprawdził się przy codziennym praniu oraz przy rzeczach, które lubię, gdy pięknie pachną. Dla mnie to jedna z ładniejszych kwiatowych propozycji do prania.

Edyta

|

2025-12-01 22:17:52 |

Perfumy do prania Silan Selection Floral Essences otrzymałam w ramach akcji testowej prowadzonej przez polki.pl. Jako mama ośmioosobowej rodziny robię pranie kilka razy dziennie. Świeży, długo utrzymujący się zapach ubrań jest dla mnie ogromnym atutem, ale dotąd rzadko udawało mi się znaleźć produkt, który naprawdę trzyma aromat dłużej niż kilka godzin. Z dużą ciekawością przetestowałam nowe perfumy do prania Silan Selection Floral Essences i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona! Perfumy do prania Silan Selection Floral Essences mieszczą się w czarnej plastikowej butelce o pojemności 540ml. Mają mleczny kolor i rzadką konsystencję. Butelka jest zakręcana korkiem, który służy jako miarka do dozowania. Perfum Silan Selection używałam do prania ubrań wszystkich członków rodziny (w wieku od niespełna 3 lat do 41 lat). U żadnego z 8 członków mojej rodziny nie pojawiły się problemy skórne podczas noszenia odzieży wypranej w testowanym środku zapachowym. Pierwsze na co zwróciłam uwagę to aromat, który utrzymuje się na wypranych ciuchach przez długi czas. Silan kusił obietnicą czterokrotnie większej kompozycji zapachowej i faktycznie różnica jest wyczuwalna już po wyjęciu rzeczy z pralki. Ubrania pachną intensywnie, ale nie przytłaczająco, a aromat utrzymuje się zarówno na odzieży codziennej, jak i na tkaninach bardziej wymagających, jak wełna czy sportowe materiały. Używałam w różnych temperaturach, ale nie zauważyłam wpływu temperatury wody na intensywność zapachu. Dodatkowy plus za to, że perfumy są odpowiednie dla wszystkich rodzajów tkanin i używa się ich równie łatwo jak tradycyjnego płynu do zmiękczania. Do przetestowania otrzymałam trzy warianty i każdy z nich ma zupełnie inny charakter. Diamond Orchid określiłabym jako zapach codziennej elegancji. Jest lekki, czysty i bardzo świeży. W mojej ocenie idealny do prania pościeli i odzieży noszonej na co dzień. Blue Jasmin według mnie jest najbardziej wyrazisty i perfumowy z całej trójki. To mój ulubiony wariant do ubrań na większe wyjścia. Choć każdy zapach przypadł mi do gustu, to zdecydowanym faworytem jest Cherry Blossom. Ten zapach dosłownie skradł moje serce. Według mnie najbardziej radosny i wiosenny zapach. Słodka mandarynka, marakuja i kwiat wiśni dodają lekkości, a delikatna frezja i magnolia sprawiają, że ubrania pachną świeżo i zmysłowo przez długi czas. Idealny dla kobiet takich jak ja, które lubią kwiatowe, energetyczne aromaty. Silan Selection Floral Essences naprawdę wprowadza do prania element luksusu. Zapachy są dopracowane, trwałe i różnorodne, dzięki czemu można dobrać je do nastroju czy okazji. Przy dużej rodzinie najbardziej doceniam to, że aromat utrzymuje się nawet przez kilka dni i wypełnia wszystkie pomieszczenia w domu niczym odświeżacz powietrza. Zdecydowanie polecam osobom, które chcą, aby pranie pachniało jak prawdziwe, luksusowe perfumy.

Iwona

|

2025-12-01 21:54:41 |

Kwiatowe perfumy do prania Silan Selection sprawiają, że ubrania pachną świeżo i elegancko przez długi czas. Zapach jest subtelny, a jednocześnie intensywny, nadając praniu luksusowy, kwiatowy aromat, który umila codzienne obowiązki i wypełnia garderobę przyjemną świeżością.

Katarzyna

|

2025-12-01 20:47:07 |

Jestem wdzięczna, że mogłam przetestować te cudowne zapachy. Odkąd pierwszy raz ich użyłam, stwierdzam, że pozostaną ze mną na dłużej. Zapachy są bardzo otulające, ciepłe i przyjemne. Każdy zapach to inna historia.

Krystyna

|

2025-12-01 20:27:45 |

Perfumy do prania Silan Selection Floral Essences są rewelacyjne. Są wydajne. Wystarczy niecała nakrętka, a pranie bardzo subtelnie i długotrwale pachnie. Zapach po wyprasowaniu nie znika, nadal się utrzymuje. Nawet przy otwarciu szafy unosi się przyjemny zapach. Opakowania bardzo estetyczne, elegancko się prezentują.

Oliwilka

|

2025-12-01 20:14:11 |

Silan Selection Floral Essences to prawdziwa przemiana zwykłego prania w pachnącą przyjemność. Już podczas płukania zapach roznosi się po całym mieszkaniu – świeży, elegancki, z nutą kwiatów i wiosennej łąki. Ubrania po wyschnięciu są miękkie, przyjemne w dotyku i pachnące… tak, że każda koszula wydaje się nowa. To idealny sposób, by dodać codziennym obowiązkom odrobinę luksusu.

Misia

|

2025-12-01 20:08:47 |

Silan Selection Floral Essences to prawdziwa uczta dla zmysłów. Już pierwsze pranie pachnie tak, jakby ktoś otworzył okno prosto na kwitnący ogród – zapach jest intensywny, ale jednocześnie elegancki i świeży. Tkaniny stają się miękkie, delikatne i przyjemne w dotyku, a aromat utrzymuje się naprawdę długo, nawet w szafie. Ten płyn nadaje ubraniom odrobinę luksusu, dzięki czemu codzienne pranie staje się małym, pachnącym rytuałem. Idealny wybór dla osób, które kochają kwiatowe nuty i jakość na najwyższym poziomie.

Małgorzata

|

2025-12-01 19:52:36 |

Ten zapach to mój must-have, który polubiłam od pierwszego powąchania, ponieważ moje ubrania pachną jak ze spa albo luksusowej pralni. Już po pierwszym praniu ubrania pachniały bardzo świeżo i kwiatowo i za każdym razem gdy otwierałam szafę czułam jakbym wchodziła do ogrodu oraz przyjemne i delikatne nuty od razu poprawiły mi humor. Ubrania są miękkie, przyjemne w dotyku i wydają się dużo przyjemniejsze niż po zwykłym praniu. Szczególnie ucieszył mnie fakt, że zapach naprawdę utrzymuje się długo nawet po całym dniu czuję na sobie tę delikatną woń. Jednocześnie zapach nie jest przesadnie intensywny tylko taki idealnie kobiece-świeży, a to dla mnie to ogromny plus.

Monika

|

2025-12-01 18:53:22 |

Silan Selection Floral Essences Diamond Orchid ten wariant był moim pierwszym wyborem – już sama nazwa sugeruje coś eleganckiego i świeżego. I faktycznie, zapach jest lekki, czysty, bardzo „odświeżający”. Na ubraniach daje efekt takiej codziennej, subtelnej elegancji. Wyczuwam cytrynową nutę, ale jest ona miękka, nie ostra, a po chwili pojawiają się delikatne kwiaty. Całość jest naprawdę przyjemna i nienachalna. Idealna opcja na co dzień – do pracy, na spacer, po prostu do normalnego noszenia. Ubrania pachniały tym wariantem najrówniej i najdłużej według mnie, zwłaszcza bluzki i swetry.

Silan Selection Floral Essences Blue Jasmine to zdecydowanie najbardziej wyrazisty zapach z całej trójki. Jest odważny, trochę słodkawy, ale wciąż elegancki. Faktycznie czuć inspirację niszowymi perfumami – zapach wydaje się bardziej „perfumeryjny”, wielowymiarowy i ma w sobie coś intrygującego. Najpierw czułam świeżość jabłka i mandarynki, a po chwili wychodził jaśmin i coś kremowego. Ten wariant świetnie sprawdził się przy ubraniach, które noszę na wyjścia – pachną po prostu bardziej luksusowo. Myślę, że to opcja idealna dla osób lubiących mocniejsze i dłużej utrzymujące się zapachy.

Silan Selection Floral Essences Cherry Blossom to najbardziej „wiosenny” zapach z całego zestawu. Lekki, świeży, energetyzujący. Mandarynka i marakuja w otwarciu dają wesołą, lekko owocową nutę, a kwiat wiśni i magnolia dodają miękkości. Ten wariant sprawił, że moje ubrania pachniały bardzo „świeżo” – idealnie do sportowych rzeczy albo na takie dni, kiedy potrzebuję czegoś lekkiego i naturalnego. Ma w sobie coś radosnego i dziewczęcego.

Ewa

|

2025-12-01 18:02:05 |

Po przetestowaniu kwiatowych perfum do prania Silan Selection mogę śmiało powiedzieć, że zakochałam się od pierwszego prania. Już podczas wlewania ich do pralki poczułam ten wyjątkowy, luksusowy zapach, który przypomina mi drogie perfumy albo świeżo ścięty bukiet kwiatów w eleganckim hotelowym lobby. To nie jest taki zwykły, chemiczny aromat, jaki często mają produkty do prania – tu naprawdę czuć klasę i dopracowanie w każdym detalu. Po wyjęciu ubrań z pralki zapach był jeszcze intensywniejszy, ale jednocześnie nie przytłaczający – po prostu świeży, kobiecy i niesamowicie przyjemny. Ubrania pachniały jakby były spryskane delikatną mgiełką zapachową, która utrzymywała się przez kilka dni, a nawet dłużej, zwłaszcza na ręcznikach i pościeli. Co więcej, zapach nie zmienia się w kontakcie z ciałem czy podczas noszenia – nie traci swojej elegancji, tylko subtelnie towarzyszy przez cały dzień. Uwielbiam otulać się swetrem, który pachnie Silanem – to trochę jak małe spa w środku tygodnia. Mam wrażenie, że nawet codzienne obowiązki stają się przyjemniejsze, gdy wokół mnie unosi się taki piękny aromat. Dodatkowy plus? Goście, którzy odwiedzają mnie w domu, często pytają, czym pachnie moje mieszkanie, bo woń perfum delikatnie roznosi się też z tkanin. To zdecydowanie jeden z tych produktów, który zmienia coś małego w coś wyjątkowego. Dla mnie Silan Selection to nie tylko środek do prania, ale sposób na poprawienie sobie humoru i odrobina luksusu w codzienności.

Edyta

|

2025-12-01 17:50:53 |

Silan Selection Floral Essences to wyjątkowy produkt niczym dżin zamknięty w butelce, który po otworzeniu spełnia wszystkie moje życzenia! Dzięki niemu po wyciągnięciu z pralki ubrań, czuję ciągle wiosnę.

Julita

|

2025-12-01 17:37:01 |

Płyn do płukania Silan Selection Floral Essences zrobił na mnie świetne wrażenie. Jego piękny, intensywny zapach utrzymuje się na ubraniach naprawdę długo, a tkaniny po praniu są wyjątkowo miękkie i przyjemne w dotyku. Co więcej, aromat jest na tyle wyrazisty i przyjemny, że zwraca uwagę innych kilka osób w pracy pytało mnie, jakiego produktu używam, bo zapach bardzo im się spodobał. Zdecydowanie kupię go ponownie i z chęcią będę polecać go innym.

Katarzyna

|

2025-12-01 16:43:04 |

Silan Selection Floral Essences to produkt, który daje realny efekt „perfum w praniu” intensywny, przyjemny zapach i świeżość tkanin przez długi czas. To idealny wybór, gdy chcesz, żeby pranie było czymś więcej niż tylko „czystością”, a raczej drobnym domowym luksusem.

Magdalena

|

2025-12-01 16:35:06 |

Produkty mieszczą się w trzech buteleczkach, i widnieją pod nazwami: 🩵Blue Jasmine, 💜Diamond Orchid i ❤️Cherry Blossom. Te wyjątkowe wonie powstały na kompozycjach kwiatowych przy udziale francuskich perfumiarzy.

Używam ich samodzielnie lub w połączeniu z ulubionym płynem do płukania Silan, aby uzyskać bardziej intensywny i trwały zapach i to się sprawdza idealnie. Każda propozycja składa się z różnych nut, ale wszystkie łączy wspólny mianownik, czyli ten – intensywny, długotrwały aromat, który sprawia, że ubrania pachną jak najlepsze perfumy. Są to dodatki do prania dla tych, którzy tolerują takie mocniejsze wonie w ubraniach. Ja mam akurat to szczęście, że należę do tej grupy wielbicieli.

Aleksandra

|

2025-12-01 16:34:59 |

Silan Cherry Blossom – to zapach przypominający nawet zimą wiosnę, Jest bardzo delikatny, dobrze wyczuwalny nawet przez dłuższy czas. Zapach ten to pachnąca nuta kwiatów wiśni skąpana w egzotycznej marakui i otulona słodką praliną.

Silan Diamond Orchid – to zapach pełen świeżości, lekkości i energii. Każdy dotyk ubrań otulony tym zapachem to subtelność otulona orzeźwiającą nutą cytryny, serce przykuwające białymi kwiatami i uroczą orchideą.

Silan Blue Jasmine – to zapach łączący w sobie owocową świeżość połączoną z kwiatowymi nutami. Zapach ten świetnie dodaje energii, to soczysta bryza unosząca się nie tylko na ubraniach noszonych na co dzień ale dodających siły podczas treningu.

Kwiatowe perfumy do prania Silan Selection to świeżość, energia. Perfumy są bardzo wydajne, mają ładne opakowania i świetną pojemność bo aż 540 ml. Każdy z zapachów opowiada swoją kwiatową historię, którą chcę być otulona bardzo długo.

Angelika

|

2025-12-01 16:23:02 |

Perfumy do prania Silan Selection zachwyciły mnie pod względem

działania. Zapewniają długotrwały i intensywny zapach prania. Każdy zapach jest inny, więc można wybrać wg własnych upodobań. Co ważne, zapach jest intensywny, ale nie przesadnie - taki...idealny! Uwielbiam gdy moje ubrania na dluog pozostają pachnące, a tutaj dzięki stosowaniu Silan Selection Floral mam gwarancję że takie właśnie bedzie. Kolejny plus, to fakt, że perfumy do prania Silan Selection są odpowiednie dla wszystkich tkanin.

Opakowania są rownież ładne, estetyczne, praktyczne w użytkowaniu.

Zdecydowanie będę do nich często wracać.

Ewelina

|

2025-12-01 15:54:07 |

Jestem bardzo bardzo zadowolona z tego testowania. Moje ubrania pachną jak nigdy dotąd. Niczym spryskane perfumami. Opakowanie jest wydajne, starcza na długo. Zapachy są nieziemskie, tak przyjemne. Cudownie jak taki zapach otula ciało. Czuję się wtedy wyjątkowo. Produkt naprawdę wart polecenia i kupienia ponownie.

Sylwia

|

2025-12-01 15:50:49 |

Cherry Blossom – słodki, wiosenny i mega przytulny

Blue Jasmine – świeży, elegancki, idealny na co dzień

Diamond Orchid – intensywny i luksusowy, mój faworyt, trwały, a przy tym niezwykle kobiecy.

Każdy z nich zostawia na ubraniach piękny, długotrwały zapach. Pranie pachnie jak drogie perfumy, jest skoncentrowaną kompozycję zapachową i to aż cztery razy intensywniejszą niż w standardowych płynach.

Produkty Silan Selection Floral Essences są łatwe w stosowaniu, a opakowania przyciągają wzrok eleganckim designem inspirowanym flakonami perfum.

Aleksandra

|

2025-12-01 15:33:53 |

Silan Selection Floral Essences to prawdziwa uczta dla zmysłów i luksus w codziennym praniu! 💐 Każdy zapach ma swój wyjątkowy charakter – Cherry Blossom jest delikatny, kobiecy i romantyczny, idealny do pościeli, dziecięcych ubranek i lekkich sweterków. Diamond Orchid pachnie elegancko i perfumeryjnie, pozostawiając na ubraniach głęboką, zmysłową nutę – świetny wybór na ręczniki czy ubrania „wyjściowe”. Blue Jasmine natomiast wprowadza świeżość i energię, przypominając czystą, lekką morską bryzę i kwiatowy aromat jaśminu – doskonały do codziennych ubrań czy sportowych tkanin. Co mnie najbardziej zachwyciło, to trwałość zapachu – ubrania pachną naprawdę długo, a każda tkanina zyskuje efekt WOW. Nie potrafię wybrać jednego faworyta, bo każdy z nich ma coś wyjątkowego i pięknie otula pranie. 🖤✨

Karolina

|

2025-12-01 14:49:17 |

Kwiatowe perfumy do prania Silan Selection zamknięte są w eleganckich czarnych opakowaniach. Do wyboru mamy 3 rodzaje zapachów, z których każdy jest inny. Ich wspólną cechą jest jednak trwały, intensywny zapach, co stanowi główny atut perfum do prania. Perfumy do prania dzięki swym właściwościom są bardzo wydajne, gdyż już niewielka ilość wystarczy, by zyskać intensywny i trwały zapach. Perfumy są bezpieczne dla tkanin, nie osadzają się i nie robią plam. Dla mnie rewelacja.

Magdalena

|

2025-12-01 14:42:59 |

Silan Selection Floral Essences zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Zapach jest elegancki, kwiatowy i długo utrzymuje się na ubraniach, ale pozostaje delikatny i przyjemny. Po praniu tkaniny są miękkie, świeże i pachną naprawdę wyjątkowo. To produkt, który dodaje praniu odrobiny luksusu i sprawia, że chętnie po niego sięgam.

Magdalena

|

2025-12-01 14:38:56 |

Silan Selection Floral Essences bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Zapach jest elegancki, świeży i wyjątkowo trwały, a ubrania po praniu pachną jak po lekkim, wiosennym perfumowaniu. Tkaniny są miękkie i miłe w dotyku, a sam aromat dodaje im takiej „czystości z klasą”. To jeden z tych produktów, do których z przyjemnością się wraca.

Monika

|

2025-12-01 14:21:59 |

Silan Selection Floral Essences bardzo pozytywnie mnie zaskoczył - nie tylko pięknym, trwałym zapachem, ale także tym, jak delikatny okazał się dla mojej wrażliwej skóry. Zwykle intensywne kompozycje zapachowe potrafią wywołać u mnie podrażnienia lub nieprzyjemne swędzenie, dlatego do tego testu podchodziłam ostrożnie. Ku mojemu zdziwieniu żaden z wariantów Silan Selection nie wywołał u mnie najmniejszych reakcji, co jest dla mnie ogromnym plusem i ważnym argumentem, by sięgnąć po te perfumy ponownie.

Każdy zapach ma swój charakter - Diamond Orchid jest elegancki i wyrazisty, Blue Jasmine świeży i rześki, a Cherry Blossom subtelnie kobiecy. Wszystkie trzy warianty świetnie utrzymują się na ubraniach, a zapach jest naprawdę długotrwały, ale jednocześnie nieprzytłaczający. Ubrania po praniu pachną jak spryskane delikatnymi, ekskluzywnymi perfumami. Produkt jest też bardzo wydajny i nie obciąża tkanin. Dodatkowo zauważyłam, że pranie pozostaje miękkie i przyjemne w dotyku.

To perfumy do prania, które łączą intensywność, trwałość i bezpieczeństwo dla skóry - a takie połączenie spotyka się naprawdę rzadko. Bez wahania sięgnę po Silan Selection ponownie i mogę szczerze polecić go każdemu, także osobom o wrażliwej skórze.

Edyta

|

2025-12-01 14:13:59 |

Perfumy do prania Silan wyróżniający sie juz na samym początku bardzoe eleganckim opakowaniami ktore pieknie prezentują sie w pralni . Dodatkowo po otwarciu buteleczki od razu można poczuć moc pieknie pachnących perfum i ich intensywność. Przez to są bardzo wydajne bo nje potrzeba wiele produktu aby całe pranie pachnianiało jak milion dolarów. Zapachy są kwiatowe, z połączeniem owocowym , na prawde tworzą wyjątkowe kompozycje, delikatne , subtelne, eleganckie . Wszystko zależy od tego czego potrzebujemy to taki zapach możemy sobie wybrać. Moim faworytem jest Orchidea przepiękny elegancki i taki wykwintny zapach. Utrzymuje sie na ubraniach bardzo długo wiec moge cieszyć sie pięknym zapachem poza domem i czuć się wyjątkowo. Perfumy nadaja sie do różnego rodzaju tkanin. Przekonuje mnie ich długotrwałość i wyjątkowość co do zapachow bo jeszcze nie spotkalam produktów ktore tak pieknie pachną.

Mirka

|

2025-12-01 13:50:00 |

Kompozycje kwiatowe zamknięte w eleganckich, poręcznych butelkach z odcieniu czerni z elementami kwiatowym. Zaraz po odkręceniu butelki można rozpłynąć się w zapachu płynów, które są jak ekskluzywne perfumy niby subtelne, kwiatowe a jednocześnie intensywne. Po wypraniu, z pralki unosi się zapach ubrań, którymi aż chce się tulić, zapach ten utrzymuje się na ubraniach wiele godzin podczas zwykłego noszenia jak i cudownie pachną ubrania wyciągnięte z szafki nawet po tygodniu po ich wypraniu.

Angelika

|

2025-12-01 13:45:48 |

Moja opinia o Silan Selection Floral Essences jest bardzo pozytywna. Perfumy do prania mają intensywnie kwiatowy, ale jednocześnie elegancki zapach, który nadaje ubraniom świeżości i delikatności. Aromat długo utrzymuje się na tkaninach wyczuwam go zarówno zaraz po praniu, jak i podczas noszenia ubrań. Podoba mi się też to, że pranie staje się miękkie i przyjemne w dotyku, dzięki czemu wygląda i pachnie bardziej „luksusowo” niż po zwykłym płynie do płukania. Jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że zapach jest stosunkowo wyrazisty, więc jeśli ktoś preferuje bardzo subtelne aromaty, może wydać się zbyt intensywny. Dla mnie jednak efekt jest przyjemny i sprawia, że ubrania na długo zachowują świeżość i ładny kwiatowy charakter.

Maja

|

2025-12-01 13:15:24 |

Silan Selection Floral Essences zachwyca subtelnym, świeżym zapachem kwiatów, który utrzymuje się na ubraniach przez długi czas. Pranie jest miękkie w dotyku, pachnie świeżością i komfortem, a produkt łatwo się rozpuszcza, nie pozostawiając osadów. To idealny wybór dla osób ceniących połączenie przyjemnego aromatu z efektywnym zmiękczeniem tkanin.

Karolina

|

2025-12-01 13:12:27 |

Silan Selection Floral Essences to świetny produkt, który pięknie pachnie i odświeża powietrze. Jego delikatny, kwiatowy aromat tworzy przyjemną atmosferę w domu. Polecam wszystkim, którzy cenią sobie naturalne i subtelne zapachy.

maria

|

2025-12-01 13:00:54 |

Silan Selection Floral Essences zachwycił mnie swoim eleganckim, kwiatowym aromatem, który długo utrzymuje się na ubraniach. Perfumy do prania nadają tkaninom wyjątkową świeżość i miękkość, a jednocześnie nie są zbyt intensywne ani przytłaczające. To idealny sposób, aby dodać codziennemu praniu odrobinę luksusu i otulić ubrania pięknym, trwałym zapachem.

Olga

|

2025-12-01 13:00:42 |

Cała seria perfum do prania Silan Selection Floral Essences zrobiła na mnie naprawdę świetne wrażenie. Każdy wariant ma swój charakter i wnosi do prania wyjątkowy aromat, który utrzymuje się na ubraniach przez dłuższy czas. Wersja Cherry Blossom jest lekka, delikatnie kwiatowa i bardzo przyjemna, przypomina spacer po ogrodzie pełnym kwitnących drzew. Blue Jasmine z kolei ma bardziej wyrafinowany, świeży charakter, świetnie sprawdza się przy pościeli czy delikatnych tkaninach. Natomiast Diamond Orchid to wariant bardziej intensywny i luksusowy — ubrania pachną nim elegancko, jakby były spryskane ekskluzywnymi perfumami, a zapach utrzymuje się naprawdę długo.

Opakowania serii są bardzo wygodne w użyciu, poręczne i minimalistyczne, z schludną, nowoczesną szatą graficzną. Jedynym minusem jest nieco mniejsza pojemność butelek, przez co przy częstym praniu może być konieczne częstsze uzupełnianie zapasu. Na plus natomiast jest to, że perfumy absolutnie nie brudzą ubrań ani nie zostawiają żadnych śladów na tkaninach.

Ogólnie seria Silan Selection Floral Essences sprawia, że pranie staje się przyjemnością. Piękne, trwałe zapachy nadają świeżość ubraniom i pościeli, a używanie ich to mały rytuał codziennego komfortu. To produkty, które zdecydowanie warto mieć w domu.

Paulina

|

2025-12-01 12:47:05 |

Świeże i subtelne zapachy, który utrzymują się na ubraniach bardzo długo. Tkaniny są delikatne i miękkie w dotyku. Zapach jest tak przepiękny, że co niektórzy myśleli, że mam domu jakiś zapach na wtyczkę. A tu zdziwienie, bo rzeczy tak przecudowne pachną.

Anna

|

2025-12-01 12:25:13 |

Używam tych perfum do prania Silan od jakiegoś czasu. Każdy pachnie inaczej, ale wszystkie są przyjemne i długo utrzymują się na praniu. Blue Jasmine jest świeży i lekko pobudzający, Cherry Blossom bardziej delikatny i subtelnie słodki, a Diamond Orchid ma najgłębszy i najbardziej kwiatowy aromat. Ogólnie jestem zadowolona, bo zapachy nie są nachalne, a ubrania po praniu pachną jak perfumy .

Agnieszka

|

2025-12-01 12:20:10 |

Płyny Silan to istna bajka. Pięknie pachną,zapach długo się utrzymuje.Tkaniny po praniu są miękkie i miłe w dotyku. Płyny są uniwersalne, nadają się do każdych tkanin. Można je stosować samodzielnie lub w połączeniu z płynem do płukania.

Irena

|

2025-12-01 12:19:53 |

Perfumy do prania Silan Floral Essences są to płyny, których już niewielka ilość dodana do prania sprawia, że nasze tkaniny pachną obłędnie i ekskluzywnie naprawdę przez długi czas.

Każdy z zapachów przypadł mi do gustu, są dostępne w trzech wariantach zapachowych i każdy znajdzie coś dla siebie.

Konsystencja jest odpowiednia a zalecana ilość pozwala na oszczędność zapewniając wydajność produktu.

Moje ubrania pachną bardzo ekskluzywnie, ze spokojem zastąpią perfumy kiedy zapomnimy ich użyć. Dostawałam mnóstwo komplementów kiedy nosiłam ubrania wyprane przy użyciu Silan Floral Essences. Zapachy są obłędne i dobrze skomponowane.

Pościel czy ręczniki utrzymują swój zapach bardzo długo - do następnego prania pięknie pachną i zdobią zapachem mój dom.

Polecam każdemu, na pewno zagoszczą w mojej pralni nie raz, bo są cudowne i nie znam szczerze mówiąc lepszych produktów. Jestem bardzo zadowolona.

Monika

|

2025-12-01 12:09:28 |

Ostatnio miałam okazję testować perfumy do prania Silan Selection Floral Essences, dzięki @polkipl i jestem z nich bardzo zadowolona. Po pierwsze są bardzo wydajne, wystarczy niewielka ilość by pranie pięknie pachniało. W zapachu naprawdę przypominają luksusowe perfumy. Mój ulubiony zapach to Cherry Blossom. Ponadto nadają się do każdego rodzaju tkanin. Po wypraniu ciuchy pachną nieziemsko, a zapach ten utrzymuje się przez dłuższy czas. Dodatkowy plus za fajny design opakowania, zdecydowanie polecam😊. Z pewnością będę je często kupować..

Magdalena

|

2025-12-01 11:57:53 |

Blue Jasmine – świeży, delikatny i lekko wodny jaśmin, który przenosi prosto do spa.

Cherry Blossom – najpiękniejsza wiśniowa chmurka, słodka, ale nie mdląca, wiosna 365 dni w roku.

Diamond Orchid – elegancki, pudrowo-kwiatowy luksus, jakbym ubrała pościel w wieczorową suknię.

Patrycja

|

2025-12-01 11:52:07 |

Silan Selection Floral Essences pozytywnie mnie zaskoczył. Każdy wariant ma piękny, intensywny i elegancki zapach, który długo utrzymuje się na ubraniach. Perfumy nadają tkaninom świeżości i luksusowego charakteru, a jednocześnie są delikatne i wydajne. To produkt, po który zdecydowanie sięgnę ponownie.

Marcelina

|

2025-12-01 11:52:05 |

Silan Selection Floral Essences to znakomity płyn do płukania tkanin — po praniu ubrania pachną świeżo i kwiatowo przez długi czas. Zapach jest subtelny, ale wyraźnie wyczuwalny; ubrania wychodzą miękkie, czyste i przyjemne w dotyku. Dodatkowo nie zauważyłem, żeby intensywny aromat przytłaczał — raczej dodaje ubraniom delikatnej elegancji. W moim odczuciu to świetny wybór do codziennego prania, szczególnie jeśli zależy Ci na świeżym, trwałym zapachu i miłej miękkości tkanin.

Joanna

|

2025-12-01 11:51:23 |

Silan Selection Floral Essences zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jego kwiatowy zapach jest elegancki, naturalny i przyjemnie intensywny, a jednocześnie nie przytłacza. Po praniu ubrania są wyjątkowo miękkie i długo utrzymują świeży aromat, który stopniowo rozwija się podczas noszenia. To produkt, który dodaje praniu subtelnego, luksusowego charakteru i sprawia, że codzienne obowiązki stają się bardziej przyjemne. Chętnie sięgnę po niego ponownie.

Sylwia

|

2025-12-01 11:48:52 |

Silan Selection Floral Essences to perfumy do prania, które zachwycają swoją kwiatową kompozycją. Zapach jest delikatny, a jednocześnie wyrazisty, łącząc w sobie nuty świeżych kwiatów, które przypominają spacer po wiosennym ogrodzie pełnym rozkwitających roślin. Po praniu ubrania otulone są miękkim, naturalnym aromatem, który utrzymuje się długo, dając uczucie czystości i świeżości. Co ważne, zapach nie jest przytłaczający, dzięki czemu idealnie sprawdza się na różne okazje i dla osób ceniących subtelne woń. Silan Selection Floral Essences to idealny wybór dla każdego, kto chce, aby ich ubrania pachniały jak świeżo zerwane kwiaty, zapewniając komfort i przyjemność przez cały dzień.

Sylwia

|

2025-12-01 11:48:12 |

Silan Selection Floral Essences zachwyca subtelnym, eleganckim kwiatowym aromatem, który długo utrzymuje się na tkaninach. Ubrania po praniu są wyjątkowo miękkie, świeże i przyjemne w dotyku. Zapach nie jest nachalny – tworzy delikatną, harmonijną aurę, idealną do codziennego noszenia. To produkt, który daje poczucie luksusu w domowej pielęgnacji tkanin. Zdecydowanie polecam!

Paulina

|

2025-12-01 11:43:45 |

Silan Selection w kwiatowej wersji zrobił na mnie naprawdę świetne wrażenie. Zapach jest intensywny, ale jednocześnie elegancki i nieprzytłaczający. Po wypraniu ubrania zyskały wyjątkową świeżość, a aromat utrzymywał się przez długi czas, nawet po kilku dniach w szafie. Tkaniny były miękkie w dotyku i przyjemnie otulone delikatną, luksusową wonią. To jeden z tych produktów, które sprawiają, że pranie staje się prawdziwą przyjemnością.

Pokaż wszystkie opinie