Czekoladowy smak, który łączy pokolenia? Zobacz, co ciekawego przygotowała marka Wawel
Tegoroczna zimowa kolekcja marki Wawel to wyjątkowa kompozycja słodyczy, które nie tylko zachwycają smakiem, ale także wyróżniają się efektowną oprawą. Wszystkie produkty zdobią dedykowane zimowe grafiki w nowoczesnym stylu - pełne świątecznych akcentów i atrakcyjnego designu. To słodycze idealne na świąteczny prezent, poczęstunek dla bliskich czy słodką zimową chwilę tylko dla siebie.
Zimowe tabliczki pełne aromatu
Wśród sezonowych propozycji królują czekolady i tabliczki w wyjątkowych opakowaniach z zimową szatą graficzną. Czekolada Mandarynkowa przywodzi na myśl zapach świątecznych poranków. Tabliczka Milkizz kusi delikatnym, mlecznym wnętrzem, a X-Plode zaskakuje musującym cukrem.
W większym formacie w tym roku zachwycają czekolady: Krówka Słony Karmel, Brownie z malinami czy Miód Malina, wszystkie w limitowanych opakowaniach z zimowym motywem, które wnoszą do wnętrza atmosferę Świąt.
W linii czekolad Premium znalazły się eleganckie propozycje - Pistacja oraz Gruszka z Migdałem Delikatnie Gorzka, idealne dla osób ceniących elegancję i niebanalne smaki.
Słodkie prezenty w eleganckiej odsłonie
Święta to czas obdarowywania, dlatego Wawel przygotował szeroką gamę słodkości w formie gotowych upominków. Klasyczne czekoladki nadziewane Malaga, Tiki Taki i Kasztanki dostępne są w bombonierkach z zimową grafiką w nowoczesnym wydaniu. Miłośników oryginalnych smaków zachwycą czekoladki inspirowane smakiem domowych nalewek - Malinówka i Wiśniówka - zamknięte w efektownych, trójkątnych kartonikach.
Elegancja w zimowej kolekcji Wawel ma wiele odsłon: cukierki Marcepan w czarno-złotej puszce, wytworna Śliwka w czekoladzie w ozdobnym kartoniku, klasyczne kakao w ozdobnej praktycznej puszce czy tegoroczna premiera, pudełko prezentowe „Dla Ciebie” - wyjątkowy zestaw w beżowej lub brązowej oprawie, przewiązany kokardą, w którym czekają pyszne czekoladki Choco.
Najmłodsi znajdą w zimowej ofercie prawdziwą krainę słodkich niespodzianek. Kolorowe domki wypełnione galaretkami Mieszanka Choinkowa, urocza puszka w kształcie renifera z kultową Mieszanką Krakowską czy zabawna puszka-skarbonka z Krówką Mleczną z Wawelu to upominki, które wywołają uśmiech jeszcze zanim zostaną otwarte. To słodycze, które cieszą zarówno doskonałym smakiem, jak i pomysłową formą, dodając prezentom magii i radości Świąt.
Słodycze do dzielenia się
Na gwarne rodzinne spotkania Wawel przygotował zestawy słodyczy w rodzinnych opakowaniach z nowoczesnymi, zimowymi grafikami: MIX Michałków z Wawelu - Białych i Pistacjowych - a także Trufle MIX, w których delikatna biała trufla spotyka się z tradycyjną ciemną. Różnorodność smaków i wyjątkowa oprawa sprawiają, że każdy może odnaleźć tu swój ulubiony smak słodyczy.
Dla tych, którzy lubią odrobinę zaskoczenia, powstały cukierki Cookie z chrupiącymi herbatnikami oraz dwuwarstwowe Choco Orange. Ich pełne energii, kolorowe opakowania podkreślają radość wspólnych chwil i dodają uroku zimowym spotkaniom.
Tegoroczna zimowa oferta Wawel to połączenie tradycji i nowoczesności - od smaków znanych od pokoleń po kreatywne nowości, od klasycznych bombonierek po designerskie opakowania z zimowymi grafikami. To kolekcja, która dodaje uroku każdemu prezentowi i sprawia, że zima staje się najsłodszą porą roku. Spotkajmy się w te Święta!
WAWEL Tabliczka kakaowa Milkizz z nadzieniem mlecznym 88g - to połączenie delikatnie kakaowej bazy i aksamitnego, intensywnie mlecznego nadzienia, które przywodzi na myśl kultowe mleko z tubki. Słodka, kremowa warstwa rozpływa się w ustach, tworząc duet idealny do kawy czy codziennej przyjemności. Świąteczna grafika opakowania sprawia, że to doskonały pomysł na niewielki, a efektowny prezent.
Michałki z Wawelu białe i pistacjowe MIX 300g - dwa wyjątkowe warianty Michałków – białe, z chrupiącymi orzeszkami arachidowymi i herbatnikami, oraz pistacjowe, które zachwycają eksplozją smaku pistacji otuloną białą polewą. Obie wersje to połączenie tradycji z nowoczesnym smakiem, doskonałe na zimowe dni i idealne jako słodki prezent.
WAWEL Mieszanka Choinkowa Domek 200g - wyjątkowe galaretki w delikatnej czekoladzie, zamknięte w barwnych, świątecznych opakowaniach, które aż proszą się, by zawisnąć na choince. Te kolorowe cukierki na choinkę nie tylko ozdobią świąteczne drzewko, ale także zachwycą smakiem każdego łasucha. Urocze, świąteczne opakowanie w kształcie domku nie tylko chroni cukierki, ale także doskonale sprawdzi się jako ozdoba na świąteczny stół lub prezent pod choinkę.
WAWEL Kakao puszka o obniżonej zawartości tłuszczu 150g - to niezastąpiona propozycja dla miłośników kulinarnych eksperymentów i aromatycznych napojów. To klasyczny składnik wielu domowych ciast, deserów, polew i innych potraw. Wykonane ze starannie dobranych ziaren kakaowca dojrzewających w promieniach słońca, zachwyca intensywnym smakiem, głębokim aromatem i naturalną barwą. Dzięki obniżonej zawartości tłuszczu - jedynie 10% - jest lżejszą, a zarazem smaczną opcją do codziennego użytku. Sprawdzi się zarówno jako baza wypieków, dodatek do owsianki, jak i gorący napój z mlekiem.
Materiał promocyjny marki Wawel