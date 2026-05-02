Tej wiosny Air Wick zaprasza do świata egzotycznych aromatów, prezentując nową, sezonową kolekcję: Marakuja & Egzotyczne Mango oraz Owoce Leśne & Kwiat Brzoskwini. To zapachy inspirowane globalnymi trendami, które coraz częściej przenikają ze świata kulinariów i beauty do kategorii zapachów do wnętrz: lekkie, owocowe i pełne letniej energii.

Marakuja & Egzotyczne Mango przywołuje skojarzenia z miejscem, gdzie powietrze pachnie owocami, a słońce ogrzewa skórę.

Soczyste cytrusy otwierają zapach, przechodząc w słodycz tropikalnych owoców i miękką, otulającą bazę z wanilii i praliny.

Z kolei Owoce Leśne & Kwiat Brzoskwini to bardziej miękka, romantyczna interpretacja lata. Świeżość cytrusów i delikatność kwiatów przechodzą w soczyste akordy malin i brzoskwini, budując atmosferę spokojnego, słonecznego popołudnia.

Premiera kolekcji odbyła się 16 kwietnia 2026 roku w wyjątkowej przestrzeni: tropikalnej szklarni Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. To miejsce stworzyło idealną oprawę dla nowych zapachów, pozwalając gościom w pełni zanurzyć się w ich charakterze. W wydarzeniu wzięli udział influencerzy specjalizujący się w tematach wnętrz, zapachów i lifestyle’u.

Podczas eventu uczestnicy mogli wcielić się w rolę „odkrywców” akordów zapachowych, zbierając esencje tworzące nowe kompozycje Air Wick. Następnie wzięli udział w warsztatach zapachowych, podczas których stworzyli własne mgiełki do ciała zamknięte w personalizowanych breloczkach – tak, aby ulubiony zapach mógł towarzyszyć im każdego dnia.

Nowa kolekcja Air Wick jest już dostępna w sprzedaży w szerokiej dystrybucji. Więcej inspiracji oraz relację z wydarzenia można znaleźć na Instagramie marki.

