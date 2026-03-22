Każda z nas zna ten scenariusz: mycie okien, trzepanie dywanów, szorowanie podłóg i walka z kurzem, który – jak na złość – wraca szybciej, niż zdążymy się go pozbyć. Wiosenne porządki mają swój urok, bo dają poczucie świeżości i nowego startu, ale też potrafią skutecznie odebrać energię. A przecież przed świętami chcemy mieć siłę na to, co najważniejsze – spotkania z bliskimi, gotowanie ulubionych potraw czy chwilę dla siebie.

Dlatego coraz częściej szukamy sposobów na to, jak sprzątać szybciej i mądrzej, a nie ciężej. Technologia przychodzi tu z pomocą, oferując rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się luksusem, a dziś stają się codziennym wsparciem.

Sprzątanie nowej generacji – kiedy technologia robi różnicę

Nowoczesne roboty sprzątające to dziś coś znacznie więcej niż tylko automatyczny odkurzacz. To inteligentni pomocnicy, którzy nie tylko zbierają kurz, ale też mopują podłogi, analizują przestrzeń i… dbają o siebie same. Dzięki temu codzienne sprzątanie praktycznie znika z naszej listy obowiązków.

Właśnie dlatego coraz więcej osób sięga po rozwiązania, które zapewniają maksymalną wygodę i realne oszczędności czasu – szczególnie w intensywnym okresie przedświątecznym.

Gdy chcesz mieć wszystko pod kontrolą – iRobot Roomba Max 705 Combo

Jeśli zależy ci na najbardziej zaawansowanym rozwiązaniu, które poradzi sobie z każdym wyzwaniem, warto zwrócić uwagę na iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją dokującą AutoWash. To sprzęt, który został zaprojektowany z myślą o pełnej autonomii sprzątania.

Jego ogromną zaletą jest wielozadaniowa stacja dokująca AutoWash, która nie tylko opróżnia pojemnik na kurz nawet przez 75 dni do szczelnego worka AllergenLock, ale też pierze wałek mopujący w wysokiej temperaturze, suszy go gorącym powietrzem i automatycznie dozuje koncentrat mopujący. W praktyce oznacza to, że robot dba o czystość… i sam o siebie.

Na uwagę zasługuje również wysuwany, samoczyszczący wałek mopujący PowerSpin, który dokładnie czyści przestrzenie przy ścianach i w rogach pomieszczeń, gdzie najczęściej gromadzi się brud, a podczas pracy odświeża się na bieżąco. Co ważne, robot automatycznie chroni dywany – specjalna osłona wysuwa się pod wałkiem, gdy tylko wykryje miękką powierzchnię.

Dzięki dużej mocy ssącej (aż 13 000 Pa), 2 gumowym szczotkom głównym i 2 szczotkom bocznym dokładnie zbiera zabrudzenia z różnych powierzchni, a funkcja SmartScrub skutecznie radzi sobie nawet z trudniejszymi plamami, wykonując dodatkowe przejazdy tam, gdzie to konieczne.

Całość uzupełnia inteligentna nawigacja LiDAR ClearView Pro oraz technologia PrecisionVision z AI, które pozwalają robotowi omijać przeszkody i poruszać się po domu z dużą precyzją.

Sprytne sprzątanie na co dzień – iRobot Roomba Plus 505 Combo

Świetnym wyborem, który odciąża nas w codziennych zadaniach, jest również iRobot Roomba Plus 505 Combo ze stacją AutoWash. Ten model także oferuje wysoki poziom automatyzacji – stacja dokująca opróżnia pojemnik nawet przez 75 dni do szczelnego worka AllergenLock oraz pierze i suszy pady mopujące (w wysokiej temperaturze, a następnie suszy je ciepłym powietrzem), dzięki czemu nie musisz zajmować się ich czyszczeniem po każdym użyciu.

Robot został wyposażony w obrotowe pady mopujące DualClean z technologią PerfectEdge, które skutecznie docierają do krawędzi i narożników. Co więcej, jeden z padów wysuwa się poza obrys urządzenia, zapewniając jeszcze dokładniejsze mycie podłóg.

Dzięki mocy ssącej na poziomie 7 000 Pa świetnie radzi sobie z codziennym kurzem i zabrudzeniami, a funkcja SmartScrub pomaga usunąć bardziej uporczywe plamy. Robot automatycznie unosi pady mopujące po wykryciu dywanów, dzięki czemu nie musisz martwić się o ich zamoczenie.

Podobnie jak w bardziej zaawansowanym modelu, tutaj również znajdziesz inteligentną nawigację LiDAR ClearView oraz technologię PrecisionVision z AI, co sprawia, że sprzątanie przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Czysty dom bez wysiłku

Niezależnie od tego, który model wybierzesz, możesz liczyć na jeden efekt: mniej sprzątania na co dzień i więcej czasu na to, co naprawdę ważne. A w okresie przedświątecznym to szczególnie cenne. Bo zamiast spędzać godziny na porządkach, możesz skupić się na przygotowaniach, które sprawiają przyjemność – dekorowaniu domu, gotowaniu czy spotkaniach z bliskimi.

I właśnie na tym polega prawdziwy komfort nowoczesnych rozwiązań – dom sprząta się sam, a ty możesz po prostu cieszyć się wiosną i świąteczną atmosferą.

Materiał promocyjny marki iRobot