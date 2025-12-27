Co zrobić z nietrafionym prezentem?

Zanim zdecydujesz, co zrobić z nietrafionym prezentem, masz kilka opcji do wyboru. Możesz:

Wymienić lub zwrócić prezent – sprawdź, czy sklep umożliwia wymianę lub zwrot. Wiele sklepów ma politykę umożliwiającą łatwy zwrot po Świętach, więc z pewnością możesz szybko rozwiązać sytuację. Przekazać go komuś innemu – może nie pasuje do Ciebie, ale ktoś inny z radością przyjmie ten prezent. Pamiętaj, by robić to w sposób subtelny i uprzedzić osobę o zmianie podarunku. Oddać na cele charytatywne – wiele organizacji przyjmuje nietrafione prezenty, a Twój podarunek może sprawić komuś radość w trudniejszych chwilach. Zajmij się tym samodzielnie – jeśli masz talent do przeróbek DIY, z łatwością możesz dać prezentowi drugie życie.

Jak wygodnie wysłać nietrafiony prezent przez Paczkomat®?

Wszystko, co musisz zrobić, to zapakować daną rzecz, wybrać rozmiar paczki, nadać ją w apce InPost Mobile i śledzić drogę do odbiorcy. Paczkomat® to doskonałe rozwiązanie dla wysyłki prezentów, w tym także tych, które mogą być dla nas nietrafione.

Sprawdź sposoby wysyłki na https://inpost.pl/wysylam.

Jak zapakować przedmioty do wysyłki?

Kiedy musisz wysłać np. ubrania, kosmetyki lub akcesoria, zadbaj o to, by prezent dotarł bezpiecznie. Oto kilka wskazówek, jak zapakować te rzeczy do paczki:

1. Ubrania – jak zapakować odzież?

Jeśli wysyłasz ubrania, ważne jest, by były one odpowiednio zapakowane, by nie zniszczyły się w drodze. Wskazówki:

Zwiń ubrania w rulon , aby zaoszczędzić miejsce i uniknąć zagnieceń.

, aby zaoszczędzić miejsce i uniknąć zagnieceń. Jeśli to delikatne materiały (np. jedwab, kaszmir), warto je owinąć w papier do pakowania , by nie ucierpiały w transporcie.

, by nie ucierpiały w transporcie. Folia bąbelkowa lub torba strunowa mogą pomóc w ochronie ubrania przed wilgocią.

2. Kosmetyki – jak je bezpiecznie zapakować?

Kosmetyki (np. perfumy, kremy, olejki) wymagają ostrożności, szczególnie jeśli są w szklanych opakowaniach. Oto jak je zabezpieczyć:

Użyj folii bąbelkowej lub wypełniacza (np. skropaków), by zapobiec uszkodzeniom.

lub (np. skropaków), by zapobiec uszkodzeniom. Jeśli przesyłasz perfumy, pamiętaj, by je dokładnie zapakować i umieścić w paczce w sposób, który ochroni je przed tłuczeniem.

i umieścić w paczce w sposób, który ochroni je przed tłuczeniem. Dla kosmetyków w tubkach, takich jak kremy, warto użyć woreczków strunowych, aby uniknąć wycieków.

3. Akcesoria – jak pakować biżuterię i inne drobiazgi?

Akcesoria, takie jak biżuteria, torby, okulary, wymagają szczególnej ostrożności. Przede wszystkim:

Biżuterię zapakuj w sztywne pudełko , a następnie w folię bąbelkową , by nie uległa zniszczeniu.

zapakuj w , a następnie w , by nie uległa zniszczeniu. Torby najlepiej zapakować w torbę foliową, a potem w sztywny karton , aby zachowały formę.

najlepiej zapakować w torbę foliową, a potem w , aby zachowały formę. Okulary warto wysłać w oryginalnym etui lub zabezpieczyć je dodatkowo w papierze i sztywnej tekturze, by nie zostały zgniecione.

Jak nadać paczkę przez Paczkomat®?

Kiedy prezent jest zapakowany, czas na jego wysyłkę. Z pomocą aplikacji InPost Mobile proces nadania paczki jest prosty:

Otwórz aplikację i wybierz „Nadaj”

Zaloguj się do aplikacji i kliknij ikonę „Nadaj”. Wybierz odpowiedni rozmiar paczki i wpisz dane odbiorcy. Opłać paczkę

Po uzupełnieniu wszystkich danych przejdziesz do opłacenia paczki. Po dokonaniu płatności aplikacja wygeneruje kod nadania oraz kod QR. Nadaj paczkę przez Paczkomat®

Znajdź najbliższy Paczkomat®, kliknij „Otwórz skrytkę zdalnie” w aplikacji lub zeskanuj kod QR. Po otwarciu skrytki włóż paczkę, zamknij skrytkę i gotowe!

Co zyskujesz? Korzyści z InCoinami

Każda paczka, którą wysyłasz przez Paczkomat®, daje Ci możliwość zdobycia InCoinów. To punkty, które możesz wymienić na zniżki na kolejne wysyłki lub inne atrakcyjne nagrody. Dzięki temu wysyłka nietrafionych prezentów staje się korzystna także dla Ciebie!

Paczkomat® – szybka i wygodna wysyłka

Paczkomat® to niezawodne rozwiązanie do wysyłki nietrafionych prezentów. Dzięki aplikacji InPost Mobile możesz wysłać paczkę bez wychodzenia z domu, a paczka dotrze do odbiorcy szybko i bez problemu. Maszyny Paczkomat są dostępne 24/7, więc możesz nadawać paczki w każdej chwili, nawet tuż przed Świętami.

Pamiętaj – Paczkomat® jest dostępny w całej Polsce, więc bez względu na to, czy mieszkasz w dużym mieście, czy w małej wiosce, paczkę możesz nadać z łatwością.

