Trwały podkład to podstawa każdego makijażu, szczególnie w zimowych miesiącach, gdy skóra wymaga większej ochrony i dłuższej trwałości. Eveline Cosmetics Wonder Match w odcieniu 05 Light Porcelain to kosmetyk, który nie tylko kryje, ale także pielęgnuje – i zaskakuje efektem soft canva, który zachwyca tysiące użytkowniczek.

Działanie podkładu, który ma właściwości jak Double Wear

Eveline Cosmetics Wonder Match to trwały podkład, który łączy w sobie funkcje makijażu oraz pielęgnacji skóry. Wyróżnia się wyjątkową trwałością, dzięki której make-up utrzymuje się od rana do wieczora – bez konieczności poprawek. Formuła podkładu została stworzona z myślą o kobietach, które potrzebują kosmetyku maskującego oznaki zmęczenia i niedoskonałości, ale jednocześnie dającego naturalne wykończenie.

Efekt soft canva zapewnia wygładzenie cery, co sprawia, że wygląda ona na bardziej wypoczętą i zdrową. To właśnie sprawia, że podkład często porównywany jest do kultowego Double Wear. Co więcej, to podkład o niesamowitej trwałości, po który sięgam zawsze, gdy zależy mi na idealnym kryciu, trwałości, ale jednoczesnemu uczuciu lekkości i świeżości przez wiele godzin.

Konsystencja Wonder Match dopasowuje się do kolorytu skóry i nie tworzy efektu maski. Zapewnia średnie do pełnego krycia, a jego satynowe wykończenie czyni go idealnym wyborem na chłodne, zimowe miesiące.

Eveline Cosmetics, Wonder Match, fot. mat. prasowe

Składniki pielęgnacyjne w tym trwałym podkładzie

Ten wegański podkład do twarzy zawiera szereg składników, które wspierają pielęgnację skóry na co dzień. Każdy z nich pełni ważną funkcję.

Kwas hialuronowy – intensywnie nawilża skórę, wiążąc wodę w naskórku. Poprawia elastyczność skóry i wygładza drobne linie.

– intensywnie nawilża skórę, wiążąc wodę w naskórku. Poprawia elastyczność skóry i wygładza drobne linie. Witamina E – działa antyoksydacyjnie, chroniąc komórki skóry przed wolnymi rodnikami. Wzmacnia barierę ochronną skóry i redukuje oznaki starzenia.

– działa antyoksydacyjnie, chroniąc komórki skóry przed wolnymi rodnikami. Wzmacnia barierę ochronną skóry i redukuje oznaki starzenia. Witamina C – rozjaśnia cerę i wspomaga syntezę kolagenu. Zmniejsza przebarwienia i poprawia koloryt skóry.

– rozjaśnia cerę i wspomaga syntezę kolagenu. Zmniejsza przebarwienia i poprawia koloryt skóry. Ekstrakt z jagód acai – bogaty w antyoksydanty, działa przeciwstarzeniowo. Odżywia i regeneruje skórę zmęczoną i narażoną na stres oksydacyjny.

– bogaty w antyoksydanty, działa przeciwstarzeniowo. Odżywia i regeneruje skórę zmęczoną i narażoną na stres oksydacyjny. Sok z korzenia yaconu – działa łagodząco i nawilżająco. Sprzyja regeneracji skóry suchej i zmęczonej.

Dzięki tym składnikom Eveline Wonder Match działa nie tylko jako kosmetyk upiększający, ale także nawilżający, wygładzający i wzmacniający skórę. Takie połączenie właściwości pielęgnacyjnych i makijażowych to jeden z głównych powodów, dla których ten trwały podkład zyskuje uznanie wśród użytkowniczek.

