Moja 60-letnia mama nie rozstaje się z tym podkładem. Efekt long lasting satin skin za 17,99 zł
Podkład AA Sheer Blur zachwyca kobiety w każdym wieku. Wygładza, pielęgnuje i utrzymuje się godzinami. W Hebe teraz można go kupić za jedynie 17,99 zł. Zobacz, dlaczego warto zwrócić na niego uwagę - szczególnie w dojrzałym wieku.
AA Sheer blurujący podkład – co to za produkt?
Produkt, który błyskawicznie zdobył uznanie klientek, to AA Blur Sheer Podkład blurujący o pojemności 30 ml. Został zaprojektowany z myślą o osobach szukających efektu wygładzenia, naturalnego wykończenia oraz długotrwałego makijażu. Kosmetyk zapewnia efekt drugiej skóry, wygładzenie w technologii Blur 3D oraz średnie krycie z satynowym wykończeniem.
Ten podkład nie tylko koryguje niedoskonałości, ale także dba o skórę – to idealne połączenie dla osób ceniących sobie kompleksową pielęgnację. Teraz w Hebe możemy kupić go o wiele taniej. Podkład AA Blur Sheer aktualnie dostępny jest w cenie promocyjnej - za jedyne 17,99 zł. Cena regularna wynosi 29,99 zł, co oznacza rabat -40%.
Skład i działanie – dlaczego pokochasz ten podkład?
AA Sheer Blur Podkład 01 Fair-Light zachwyca nie tylko wyglądem, ale również składem. Kosmetyk łączy w sobie działanie pielęgnacyjne i makijażowe, co czyni go produktem wyjątkowym.
Zastosowana technologia Blur 3D zapewnia natychmiastowe wygładzenie powierzchni skóry. Efekt drugiej skóry (second skin) nadaje cerze jednolity koloryt bez wrażenia maski. W składzie znajdziemy niacynamid, trehalozę, witaminę E oraz kwas hialuronowy – substancje o udowodnionym działaniu nawilżającym i łagodzącym.
Dlaczego kobiety dojrzałe wybierają właśnie ten podkład?
Ten produkt szczególnie zyskał popularność wśród kobiet dojrzałych, które szukają lekkiego, ale skutecznego rozwiązania w makijażu. Dzięki właściwościom wygładzającym i pielęgnacyjnym podkład idealnie dopasowuje się do potrzeb cery z widocznymi oznakami starzenia.
Efekt satynowego wykończenia, bez ciężkiego krycia, to właśnie to, czego potrzebuje dojrzała skóra. Składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, witamina E i niacynamid, dbają o odpowiedni poziom nawilżenia, redukują oznaki zmęczenia i sprawiają, że skóra wygląda świeżo i młodo przez wiele godzin.
