Claresa Liquid Perfection w krótkim czasie stał się prawdziwym fenomenem wśród klientek drogerii Hebe. Kosmetyk, który łączy w sobie funkcję korektora i podkładu, nie tylko zyskał uznanie za skuteczne krycie i trwałość, ale także znika z półek jak świeże bułeczki.

Wegańska formuła, brak alkoholu i obecność kwasu hialuronowego – to tylko niektóre z powodów, dla których Claresa Liquid Perfection stał się absolutnym hitem sprzedażowym.

Podkład - Fot. hebe.pl

Czym jest Claresa Liquid Perfection i dla kogo jest stworzony?

Claresa Liquid Perfection to wielofunkcyjny kosmetyk 2 w 1 – korektor i podkład w płynnej formie. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących mocnego krycia w codziennym makijażu, ale także o tych, którzy cenią efekt naturalnego wyglądu. Dzięki możliwości budowania krycia kosmetyk sprawdzi się zarówno u osób walczących z przebarwieniami, jak i u tych, które stawiają na subtelny efekt „no make-up”.

Co robi Claresa Liquid Perfection dla Twojej skóry?

Claresa Liquid Perfection za 23,99 zł nie tylko maskuje niedoskonałości, ale także pielęgnuje skórę. Intensywnie kryjąca formuła pozwala na dokładne tuszowanie przebarwień, niedoskonałości czy zaczerwienień. Zastosowana technologia sprawia, że podkład pozostaje na skórze przez wiele godzin, nie roluje się i nie osiada w zmarszczkach.

Dodatkowym atutem kosmetyku jest jego aksamitne, matowe wykończenie, które zapewnia świeży wygląd skóry bez efektu przetłuszczenia. Efekt makijażu można dostosować do własnych potrzeb – od delikatnego wyrównania kolorytu po pełne, profesjonalne krycie.

Jak prawidłowo aplikować Claresa Liquid Perfection?

Aby osiągnąć najlepszy efekt, należy odpowiednio przygotować skórę przed aplikacją kosmetyku. Zaleca się nałożenie kremu dopasowanego do rodzaju skóry oraz bazy pod makijaż.

Niewielką ilość produktu należy rozgrzać na dłoni, a następnie rozprowadzić cienką warstwą na twarzy za pomocą palców, pędzla lub wilgotnej gąbeczki typu beauty blender. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy technice stemplowania gąbką, co pozwala uniknąć smug i nadmiaru produktu.

Ważne: przed każdym użyciem, zwłaszcza pierwszym, opakowaniem należy intensywnie wstrząsnąć, ponieważ formuła jest płynna i wymaga dokładnego wymieszania.

Jakie składniki aktywne zawiera formuła Liquid Perfection?

Jednym z kluczowych składników Claresa Liquid Perfection jest kwas hialuronowy – substancja znana ze swoich właściwości nawilżających i przeciwstarzeniowych. Pomaga on również w ochronie bariery hydrolipidowej skóry, zabezpieczając ją przed czynnikami zewnętrznymi.

Pozostałe składniki aktywne to między innymi gliceryna, która działa jako humektant, a także Dimethicone i Phenyl Trimethicone – silikony odpowiadające za wygładzenie skóry i poprawę trwałości makijażu. Produkt nie zawiera alkoholu, co czyni go odpowiednim także dla osób z cerą wrażliwą.

Czytaj także: