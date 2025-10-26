Czym wyróżnia się podkład Paese Puff Cloud Blur?

Podkład Paese Puff Cloud Blur łączy w sobie lekkość noszenia z perfekcyjnym efektem wygładzenia. Jego jedwabista konsystencja tworzy na skórze warstwę przypominającą drugą skórę, co sprawia, że jest niemal niewyczuwalny. Zaskakujący efekt blur zapewnia wygładzenie bez efektu maski, co jest szczególnie ważne dla osób ceniących naturalne wykończenie makijażu.

Podkład oferuje średnie krycie z możliwością budowania, dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Satynowe wykończenie dodaje cerze blasku i świeżości, jednocześnie nie podkreślając drobnych linii i zmarszczek. Produkt dostępny jest w 5 odcieniach kolorystycznych i ma pojemność 37 ml.

Podkład Paese Puff Cloud Blur, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Dlaczego Paese Puff Cloud Blur to idealny wybór dla skóry dojrzałej?

Osoby ze skórą dojrzałą często borykają się z problemem makijażu, który osadza się w zmarszczkach i dodaje lat. Paese Puff Cloud Blur został opracowany z myślą o takich potrzebach – jego lekka, zastygająca formuła wygładza skórę i jednocześnie nie wchodzi w zmarszczki. To sprawia, że jest to idealny podkład wygładzający do skóry dojrzałej.

Dzięki swojej formule i właściwościom pielęgnacyjnym podkład nie tylko koryguje niedoskonałości, ale również pielęgnuje skórę. Zapewnia komfort noszenia przez cały dzień, bez uczucia ciężkości czy przesuszenia. Skóra wygląda świeżo, promiennie i młodziej.

Składniki aktywne: niacynamid i ekstrakt z kwiatu lotosu

Formuła podkładu Paese Puff Cloud Blur została wzbogacona o dwa kluczowe składniki: niacynamid i ekstrakt z kwiatu lotosu. Niacynamid znany jest ze swoich właściwości rozjaśniających i regulujących wydzielanie sebum, co czyni go idealnym składnikiem dla skóry mieszanej i normalnej. Pomaga także w wygładzaniu struktury skóry i zmniejszaniu widoczności porów.

Ekstrakt z kwiatu lotosu działa łagodząco i kojąco, a także wspomaga regenerację skóry. To połączenie sprawia, że podkład nie tylko upiększa, ale też pielęgnuje cerę. Dodatkowo Paese Puff Cloud Blur zawiera filtr SPF 20, który zapewnia codzienną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Cena promocyjna – tylko 48,99 zł za 37 ml

Produkt dostępny jest obecnie w wyjątkowej promocji – w drogerii Hebe można go kupić za 48,99 zł, co oznacza 30% zniżki w porównaniu do ceny regularnej wynoszącej 69,99 zł. To świetna okazja, by przetestować kosmetyki Paese i wprowadzić do swojej rutyny lekki podkład bez efektu maski, który realnie poprawia wygląd skóry.

