Podkład z kolagenem to absolutny must have w kosmetyczce każdej kobiety, która marzy o perfekcyjnym, wygładzonym i trwałym makijażu. Wśród wielu dostępnych produktów na rynku wyróżnia się jeden, który nie tylko kryje niedoskonałości, ale także pielęgnuje skórę dzięki zaawansowanej formule z kolagenem wegańskim, algą śnieżną i nano-złotem. Oto kosmetyk, który szturmem podbija polski rynek i zachwyca użytkowniczki swoim efektem blur i soft mat. Sprawdź, dlaczego ten lekki podkład kryjący stał się kosmetyczną sensacją.

Podkład z kolagenem i kawiorem wegańskim – efekt jak po Photoshopie

Na polskim rynku kosmetycznym pojawił się produkt, który szturmem podbija kosmetyczki kobiet w każdym wieku. Mowa o Smart Flawless Foundation marki Nam Professional by Wibo – podkład do twarzy z innowacyjną formułą, który łączy zaawansowaną technologię z pielęgnacją skóry. Co czyni go tak wyjątkowym? Przede wszystkim to, że zawiera wegański kolagen oraz kawior roślinny, czyli ekstrakt z ryżu – bogaty w witaminę E, fitosterole i kwasy omega. To jednak dopiero początek. Formuła została wzbogacona o nano-złoto, algę śnieżną, gumę z drzewa tara oraz kompleks Anti-Blue Light.

Efekt? Skóra wygląda jak po delikatnej cyfrowej korekcie. Matowe wykończenie z subtelnym blaskiem, wygładzenie, redukcja drobnych zmarszczek – ten podkład z kolagenem działa jak wirtualny filtr upiększający.

NAM Smart Flawless Foundation, mat. prasowe

Jak działa podkład z kolagenem na cerę wrażliwą i mieszaną?

Ten lekki podkład kryjący został zaprojektowany z myślą o wymagających typach skóry. Dzięki kremowej, bezolejowej konsystencji nie obciąża ani nie zapycha porów. Formuła została przetestowana na skórze wrażliwej, mieszanej oraz problematycznej – z doskonałymi rezultatami. Technologia BestFILTERneeded™ pozwala na personalizację krycia. Użytkowniczki mogą stopniować efekt – od naturalnego do pełnego, maskującego niedoskonałości. Produkt nie tylko nie wchodzi w załamania skóry, ale dodatkowo je optycznie wygładza. Podkład zawiera również składniki chroniące skórę przed światłem niebieskim – odpowiedzialnym za przyspieszone starzenie się cery. Oznacza to, że codzienne korzystanie z telefonu czy laptopa nie odbije się negatywnie na twoim wyglądzie.

Dla kogo idealny będzie podkład z kolagenem i efektem blur?

Ten produkt polecany jest osobom:

z cerą wrażliwą , mieszaną i problematyczną ,

, i , szukającym podkładu o matowym , ale naturalnym wykończeniu ,

, ale , potrzebującym trwałego makijażu odpornego na pot i ścieranie ,

, ceniącym składniki aktywne o właściwościach pielęgnujących,

o właściwościach pielęgnujących, dbającym o ochronę skóry przed światłem niebieskim ,

, które nie chcą rezygnować z komfortu noszenia makijażu.

Jeśli należysz do tej grupy – ten podkład z kolagenem może być twoim kosmetycznym odkryciem roku. Efekt soft mat i blur to nie tylko chwytliwe slogany. To rzeczywistość, którą potwierdzają setki Polek.

