Bez wątpienia mogę stwierdzić, że kwas hialuronowy to mój ukochany składnik kosmetyków. Uwielbiam go stosować o każdej porze roku - szczególnie latem, gdy nawilża i koi moją cerę. Z reguły używam go w kosmetykach. Jako redaktorka beauty zawsze wracam do tego kremu za 30 zł, który zawiera właśnie kwas hialuronowy. Dbam też o to, aby ten składnik znalazł się w moich produktach do włosów. Teraz jednak poszłam o krok dalej i postanowiłam przetestować czysty kwas hialuronowy na skórę. Zobacz, jakie efekty zauważyłam.

Testuję czysty kwas hialuronowy na skórę

Co jakiś czas staram się sprawdzać nowe produkty, które wydają mi się ciekawe i mogą wpłynąć w znaczący sposób na moją codzienną rutynę pielęgnacyjną. Dopiero, co przetestowałam elektryczną zalotkę z Lidla, a już wzięłam się za kolejny produkt. Tym razem jest to kosmetyk.

Do testu wybrałam kwas hialuronowy o zawartości 5% marki Yogattractive. Jak przekonuje producent, jest to maksymalne stężenie czystego kwasu hialuronowego, jakie możemy uzyskać naturalnie. Ten kosmetyk ma za zadania dogłębnie nawilżyć cerę, a także zatrzymać wilgoć w skórze i wypełnić zmarszczki od wewnątrz, aby stały się niewidoczne na twarzy. Czy to działa?

kwas hialuronowy o zawartości 5% marki Yogattractive, Fot. archiwum prywatne

Ja byłam zaskoczona już na samym początku, gdy tylko otworzyłam ten produkt. Jest on bowiem naprawdę gęsty i przypomina w formie żel, który nie jest łatwy w rozsmarowaniu na buzi. W zaleceniach producenta jest jednak zawarte połączenie kwasu hialuronowego z dowolnym olejkiem - np. takim z witaminą C. Zrobiłam to i nie żałuję.

Łączenie kwasu hialuronowego z olejkami

Po połączeniu czystego kwasu hialuronowego z ulubionym olejkiem lub kremem uzyskujemy kosmetyk, który znacznie łatwiej się rozprowadza. Efekty natomiast możemy zobaczyć od razu. Skóra staje się bowiem pięknie nawilżona i uzyskujemy bardzo modny efekt glow. Zobacz, jak moja twarz wyglądała po zastosowaniu tego produktu.

Twarz po zastosowaniu czystego kwasu hialuronowego na skórę, Fot. archiwum prywatne

Muszę dodać, że taki "podkład", który powstaje z połączenia kwasu hialuronowego z olejkiem, to dobra podstawa do masażu twarzy. Gdy nałożymy zmieszane produkty na skórę, wówczas warto chwilę pomasować skórę palcami, aby nadać jej jędrności. Możemy też pójść o krok dalej i zdecydować się np. na jogę twarzy.

Kwas hialuronowy w pielęgnacji twarzy

Wspominałam już, że kwas hialuronowy to mój ukochany składnik w codziennej pielęgnacji. Stosuję go od lat - z reguły w kremach. Teraz zdecydowałam się na czystą wersję. Kocham go ze względu na jego drogocenne właściwości. Kwas hialuronowy bowiem:

