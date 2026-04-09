Serum z niacynamidem było jednym z moich pierwszych świadomie kupionych produktów. Jeszcze przed zakupem wiedziałam, że chcę przetestować ten składnik na swojej skórze i robiłam naprawdę porządny research dotyczący produktów. Zależało mi przede wszystkim na efekcie ujednolicenia cery i zmniejszenia widoczności porów. Wybór padł na The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%. Oczywiście nie mogło go zabraknąć w moim rankingu. Sprawdził mi się doskonale i do dzisiaj potrafię wracać do niego. Sprawdź, co jeszcze zdecydowałam się wyróżnić.

1. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Serum The Ordinary zawiera również cynk. To combo składników z niacynamidem działa wspierająco na walkę z niedoskonałościami oraz nadmiernym przetłuszczaniem się skóry. W moim przypadku największy problem to widoczne pory na nosie i to głównie z myślą o nich postanowiłam sięgnąć po kosmetyk z niacynamidem. Cynk natomiast działa wspomagająco w regulacji wydzielania sebum i łagodzeniu stanów zapalnych.

Produkt The Ordinary jest szczególnie polecany dla cer mieszanych, tłustych oraz trądzikowych, ale może być stosowany także profilaktycznie w celu utrzymania równowagi skóry. Przy regularnym stosowaniu skóra może stać się bardziej matowa, jednolita i mniej podatna na pojawianie się niedoskonałości. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych serum z niacynamidem, często wybierane jako podstawowy element pielęgnacji problematycznej cery.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, Fot. mat. prasowe Notino

Moja ocena serum: 10/10

serum robi dokładnie to, co powinno. Reguluje skórę, zmniejsza widoczność porów, a także dobrze radzi sobie z zaczerwienieniami po niedoskonałościach, 2/2. Opakowanie i aplikacja: Wygodne, poręczne opakowanie ze zmatowionego szkła, przez które widać zużycie kosmetyku. Wydobycie produktu przy pomocy higienicznej pipety, 2/2.

2. Eveline Cosmetics Serum Shot Kuracja 10% Niacynamid

Eveline Cosmetics Serum Shot to jedna z moich ulubionych serii produktów w portfolio marki. Formuły produktów są bardzo przyjemne do aplikacji, szybko się wchłaniają i nie pozostawiają po sobie tłustego czy lepkiego filmu. Nie inaczej jest w przypadku Kuracja 10% Niacynamid. Podobnie, jak The Ordinary, ten produkt również jest skierowany przede wszystkim do osób z niedoskonałościami cery, ale pamiętajmy, że niacynamid to bogaty składnik, który pomaga także zagęścić skórę i wspomóc odbudowę włókien kolagenowych.

Regularne stosowanie produktu z niacynamidem wspiera również wyrównanie kolorytu skóry i redukcję drobnych przebarwień potrądzikowych. Lekka formuła sprawdza się zarówno w pielęgnacji porannej, jak i wieczornej. To dobry wybór dla osób, które chcą poprawić ogólną kondycję cery i nadać jej bardziej świeży, wygładzony wygląd.

Eveline Cosmetics Serum Shot Kuracja 10% Niacynamid, Fot. mat. prasowe Eveline.pl

Moja ocena serum: 10/10

w trakcie stosowania serum można zauważyć, że pory są mniej widoczne, ale generalnie cera wygląda lepiej, bardziej jednolicie, 2/2. Opakowanie i aplikacja: Duże opakowanie i zapewnienie higienicznej aplikacji dzięki pipecie, 2/2.

3. Nacomi Next LVL Serum Niacynamide 15%

Serum Nacomi ma zdecydowanie najwyższe stężenie niacynamidu, bo aż 15%. Oznacza to, że nie dla każdego będzie odpowiednim wyborem, co warto wziąć pod uwagę przy zakupie. Jeśli masz bardzo wrażliwą cerę, może się okazać zbyt silnym kosmetykiem. Dlatego raczej nie rekomendowałabym go na pierwszy produkt z niacynamidem, chyba że skonsultowałaś to wcześniej z kosmetologiem lub dermatologiem.

Stosowałam je w momencie większych problemów skórnych, kiedy pory stały się ponownie bardziej widoczne. Na mnie zadziałało świetnie, chociaż trzeba mieć świadomość tego, jaki to produkt. Doskonale sprawdzi się cerze tłustej, z przebarwieniami i niedoskonałościami. Niacynamid stymuluje także produkcję ceramidów, co wzmacnia barierę hydrolipidową i zapobiega utracie wilgoci z naskórka.

Formuła została wzbogacona o składniki o działaniu nawilżającym i łagodzącym, takie jak pantenol, aloes oraz kompleks kwasu hialuronowego, które wspierają regenerację skóry i pomagają zmniejszyć zaczerwienienia oraz podrażnienia. Dzięki temu serum nie tylko działa przeciw niedoskonałościom, ale również poprawia poziom nawilżenia i ogólną kondycję cery.

Nacomi Next LVL Serum Niacynamide 15%, Fot. mat. prasowe Nacomi

Moja ocena serum: 9/10

Można uzyskać nim świetne efekty, ale trzeba go używać świadomie i wspierać skórę produktami nawilżającymi, 1/2. Opakowanie i aplikacja: wygodne opakowanie z pompką umożliwiającą higieniczną aplikację, 2/2.

Czytaj także: