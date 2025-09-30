Włosy blond, szczególnie te farbowane i rozjaśniane, wymagają wyjątkowej troski. Są bardziej podatne na działanie czynników zewnętrznych – promieniowania UV, wysokiej temperatury, a nawet twardej wody. Z czasem stają się matowe, tracą połysk i zaczynają nabierać żółtawych lub pomarańczowych tonów - jednym słowem daleko im do skandynawskiego blondu. Aby zachować świeży, naturalny wygląd włosów, nie wystarczy zwykły szampon. Niezbędne są kosmetyki z pigmentami korygującymi, które działają jak kolorowy filtr, a jednocześnie wzmacniają i odżywiają włosy. Dzięki nim pasma pozostają miękkie, elastyczne i nawilżone, a fryzura wygląda tak, jak po wizycie u fryzjera.

Szampon Blond Californien - Dessange

Ten szampon stworzono z myślą o blondach, które łatwo tracą chłodny odcień. Zawiera niebieskie pigmenty neutralizujące żółte i pomarańczowe refleksy, dzięki czemu włosy zyskują promienny, świeży wygląd. Regularne stosowanie pozwala wydobyć z blondu jego pełną świetlistość. Formuła wzbogacona o miód Manuka intensywnie odżywia włosy, poprawia ich miękkość i zapobiega przesuszeniu.

Produkt działa jak regenerująca kąpiel – przywraca witalność i naturalny blask pasmom osłabionym farbowaniem. Stosowany raz w tygodniu pomaga utrzymać chłodny ton i zdrowy wygląd włosów. Cena: 17,99 zł.

Miód Manuka skutecznie pielęgnuje włosy rozjaśniane, Fot. materiały prasowe

Szampon Professional Color Boost Complex - Joanna

Szampon ten został stworzony z myślą o blondach po zabiegach rozjaśniania lub koloryzacji. Dzięki specjalnemu kompleksowi ColorBoost skutecznie neutralizuje niepożądane, żółte odcienie, nadając włosom elegancki, popielaty refleks. Efekt tonowania rozwija się stopniowo – z każdym myciem pasma stają się coraz chłodniejsze i bardziej świetliste.

Szampon jednocześnie dokładnie oczyszcza włosy z resztek produktów fryzjerskich, co jest szczególnie ważne po zabiegach chemicznych. Dzięki temu włosy odzyskują lekkość, stają się gładkie i przyjemne w dotyku. To produkt, który zapewnia profesjonalny efekt także w domowej pielęgnacji. Cena: 27,99 zł.

Produkt stopniowo ochładza barwę włosów, Fot. materiały prasowe

Szampon Complete Colour Care - Marc Anthony

Formuła tego szamponu bazuje na fioletowych pigmentach, które skutecznie eliminują miedziane refleksy i nadają włosom chłodny, szlachetny odcień. To produkt bez siarczanów, co oznacza, że jest łagodniejszy dla pasm i nie powoduje ich nadmiernego przesuszenia. Chroni kolor przed blaknięciem, a jednocześnie zabezpiecza włosy przed działaniem wysokiej temperatury i słońca.

Zawarte w nim składniki – komosa ryżowa, olej rycynowy i Escalol HP – intensywnie pielęgnują, wzmacniają włosy i nadają im zdrowego połysku. Regularne stosowanie sprawia, że blond pozostaje żywy i pełen blasku, a włosy są w lepszej kondycji na co dzień. Cena: 39,99 zł.

Ten szampon nie przesusza włosów, Fot. materiały prasowe

