Odcień golden hour blonde cieszy się ogromną popularnością wśród miłośniczek ciepłych i naturalnie wyglądających włosów. To inspiracja słynną „złotą godziną”, czyli momentem, gdy światło słońca przybiera złocisty odcień, nadając skórze i włosom miękkiego blasku. Ten typ koloryzacji pozwala uzyskać efekt włosów rozświetlonych jakby naturalnym światłem, a jednocześnie jest łatwiejszy w pielęgnacji niż chłodne blondy. Poznaj tę koloryzację bliżej i zobacz komu pasuje golden hour blonde.

Czym wyróżnia się koloryzacja włosów golden hour blonde?

Golden hour blonde to odcień inspirowany światłem o specyficznym, ciepłym odcieniu, które pojawia się tuż przed zachodem słońca. Cechą charakterystyczną tej koloryzacji jest efekt naturalnych refleksów, jakby włosy były rozświetlone przez słońce. Odcień ten można uzyskać na całej głowie lub jedynie w postaci subtelnych pasemek i refleksów, które nadają fryzurze głębi i optycznej objętości.

Wybór ciepłego odcienia blondu, takiego jak golden hour blonde, ma wiele zalet zarówno estetycznych, jak i praktycznych. Złociste refleksy rozświetlają twarz, odmładzają i podkreślają letnią opaleniznę. Do tego koloryzacja gloden hour nie wymaga częstych wizyt u fryzjera jak chłodne blondy. Taki ciepły blond jest znacznie bardziej wdzięczny w codziennym utrzymaniu, bo kolor zachowuje świeżość, a odrosty są mniej widoczne.

Komu sprawdzi się golden hour blonde?

Naturalny efekt włosów muśniętych słońcem najlepiej prezentuje się na osobach o ciepłej karnacji, które chcą dodać swojej fryzurze świeżości i blasku bez efektu sztuczności. To także doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą często powtarzać koloryzacji i wolą naturalny wygląd z miękkimi przejściami kolorystycznymi.

Co ciekawe, taki kolor optycznie dodaje cerze blasku i sprawia, że skóra wydaje się bardziej opalona. Golden hour blonde jest więc nie tylko trendem sezonu, ale i wyborem, który pozwala poczuć się bliżej natury, podkreślając unikalną urodę każdej kobiety.

Jak uzyskać efekt golden hour blonde na włosach?

Aby uzyskać efekt golden hour blonde, można zdecydować się na jedną z kilku technik koloryzacji. Najlepiej jednak oddać ten wybór w ręce doświadczonego fryzjera, do którego mamy pełne zaufanie. Taki specjalista idealnie dobierze metodę farbowania oraz tony dostosowane do karnacji i koloru oczu.

Refleksy lub balayage – subtelne, nieregularne pasemka w ciepłych, złocistych tonach, które sprawiają, że włosy wyglądają na rozjaśnione słońcem. Technika ta zapewnia efekt miękkiego przejścia kolorów i jest łatwa do utrzymania. Koloryzacja całościowa – idealna, jeśli zależy nam na równomiernym, ciepłym blondzie na całej długości włosów. Tonowanie włosów – zastosowanie tonerów lub odżywek koloryzujących pozwala uzyskać złociste refleksy i podtrzymać efekt między kolejnymi wizytami u fryzjera.

