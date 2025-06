Lato to pora roku, kiedy wiele pań decyduje się na jasne koloryzacje włosów. Blond z reguły cieszy się wtedy największą popularnością. Niedawno pisałyśmy nawet, że Sunset Blonde to naturalna koloryzacja, która niesamowicie odmładza. Odcieni blondu nie jest jednak łatwo utrzymać, a już na pewno nie tak prosto osiągnąć i nie każdemu pasują. Dlatego tego lata ja zamierzam postawić na praktyczną i uniwersalną barwę. Ash Blonde Hair to modna koloryzacja na lato 2025. Może i ty dasz się do niej przekonać?

Ash Blonde Hair to modna koloryzacja na lato 2025

Ash Blonde Hair to koloryzacja w stylu popielatego blondu. Różni się jednak tym, że nie jest jednolita, a tworzy się ją techniką balejażu. W związku z tym najłatwiej otrzymać ją u fryzjera. To właśnie profesjonalista odpowiednio dobierze tony tak, aby osiągnąć na naszych włosach efekt stonowanego popiołu.

Jak na balejaż przystało, aby uzyskać efekt Ash Blonde, należy połączyć ze sobą kilka różnych odcieni chłodnego blondu. Stopniowe warstwy - od najciemniejszej pod spodem, do najjaśniejszej na samej górze - będą pięknie się uzupełniać i sprawią, że odcień stanie się wyjątkowy. Właśnie dlatego to tak niezwykła fryzura, ale... nie tylko z tego powodu.

Przede wszystkim jest to koloryzacja, którą będziesz cieszyć się naprawdę długo. Dzięki temu, że u nasady odcień jest ciemny i w przypadku dobrej koloryzacji powinien odpowiadać naturalnej barwie naszych pasm, odrosty nie będą widoczne, dzięki czemu z kolejną wizytą u fryzjera będziesz mogła poczekać kilka miesięcy. Wystarczy odpowiednia pielęgnacja, o której piszemy niżej.

Kto będzie dobrze wyglądał w chłodnym blondzie?

Zanim przejdziemy do tego, jak dbać o popielaty blond, warto zastanowić się nad tym, kto powinien się na niego zdecydować. Nie jest to bowiem barwa, która pasuje każdemu, choć jej uniwersalność sprawia, że wiele pań będzie się w niej dobrze prezentować.

Szczególnie taka koloryzacja jest polecana osobom:

o jasnej karnacji,

o szarej, niebieskiej i zielonej barwie oczu,

których naturalny odcień włosów to ciemny blond lub brąz.

Pod żadnym pozorem natomiast nie powinny się na nią decydować panie, które naturalnie mają ciemniejszą karnację oraz rudawe odcienie włosów. Tego typu barwa pasm nie będzie pasować także piwnookim.

Pielęgnacja popielatego blondu

Aby utrzymać chłodny odcień blondu, należy stosować fioletowe szampony i odżywki do włosów. Ta odżywka z kwasem hialuronowym za 16 zł to moje ostatnie odkrycie i doskonale sprawdzi się po koloryzacji typu Ash Blonde.

Od czasu do czasu warto utrwalić barwę, stosując odpowiedni toner lub płukankę. Dzięki temu zapobiegniemy ocieplaniu się koloru oraz dłużej będziemy mogły cieszyć się zjawiskowym i eleganckim chłodnym odcieniem.