W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie kosmetykami do włosów z naturalnymi i ziołowymi składnikami aktywnymi. Wśród nich łopian i biotyna należą do najbardziej cenionych. Pierwszy doceniany jest za właściwości wzmacniające cebulki i stymulujące porost włosów, natomiast drugi jest wsparciem metabolizmu mieszków włosowych. Producenci sięgają po nie właśnie w celu walki z nadmiernym wypadaniem i osłabioną kondycją włosów. Szampon Pharma Care Łopian większy + Biotyna wpisuje się w ten nurt. Daje efekt wzmocnienia i zahamowania utraty włosów, a jednocześnie dba o komfort skóry głowy.

Reklama

Szampon do włosów wypadających – Pharma Care

Formuła kosmetyku składa się w 95% ze składników naturalnych. Łopian większy (Arctium lappa root extract) ma za zadanie wzmacniać cebulki, stymulować porost, łagodzić stany zapalne. Biotyna działa jako wsparcie metabolizmu włosa, pomagając hamować nadmierne wypadanie.

Szampon ma przyjemną konsystencję, dobrze się pieni i oczyszcza skórę głowy bez nadmiernego obciążania włosów.

Użytkownicy często chwalą wydajność produktu i doceniają go za to, że dzięki niemu obserwują pojawianie się „baby hair”. Produkt oferowany jest w pojemności 500 ml i dostępny w drogeriach w cenie regularnej około 24-25 zł. Obecnie dostępny jest (w Hebe) za 12,95 zł.

Zalety: łagodny dla skóry głowy, wydajny, zauważalne efekty - zmniejszenie wypadania przy regularnym stosowaniu.

Minusy: w niektórych przypadkach użytkownicy zgłaszają lekkie wysuszenie włosów przy długim stosowaniu i dość intensywny zapach roślinny, który jednak po czasie staje się mniej wyczuwalny.

Stosuj szampon regularnie, żeby odżywić i zagęścić włosy, Fot. materiały prasowe

Jak stosować i kiedy oczekiwać efektów?

Najlepiej używać szamponu 2-3 razy w tygodniu (lub zgodnie z potrzebą skóry głowy).

Należy zwilżyć włosy, nanieść odpowiednią ilość produktu, delikatnie masować skórę głowy do momentu pojawienia się piany, dokładnie wymasować nią same włosy, a następnie całość dokładnie spłukać. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć.

Poprawa kondycji włosów i zmniejszenie wypadania mogą pojawić się po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Czytaj także: