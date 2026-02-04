Kaszmirowy blond to propozycja dla kobiet, które szukają delikatnej, wielotonowej koloryzacji z efektem subtelnego rozświetlenia. Odcień ten łączy ciepłe i chłodne tony, przez co wygląda niezwykle naturalnie i pasuje do wielu typów urody. Zyskuje na popularności zarówno wśród gwiazd, jak i klientek salonów fryzjerskich, które chcą odświeżyć swój look bez drastycznych zmian i częstych wizyt w salonie. Prawidłowa technika koloryzacji i pielęgnacja pozwalają cieszyć się kaszmirowym blondem przez wiele tygodni.

Cashmere blonde - co to za kolor włosów?

W tym sezonie w salonach fryzjerskich królują takie jasne kolory jak honey ginger blonde, czy blond crème brûlée, ale teraz dołącza do nich kaszmirowy blond. To kolor, który powstał z inspiracji tkaniną kaszmiru, a więc kojarzy się z miękkością, elegancją i luksusem. To nie tylko jednolity, płaski blond, ale cała gama odcieni, w której kremowe, złociste i popielate refleksy przeplatają się w doskonały miks. Dzięki temu uzyskujemy efekt wielowymiarowy, naturalny i bardzo odmładzający.

W odróżnieniu od klasycznych, jednolitych blondów, kaszmirowy blond opiera się na grze światła i cienia oraz przejściach pomiędzy jasnymi i ciemniejszymi tonami. Nie jest zbyt żółty ani przesadnie chłodny, co sprawia, że pasuje do wszystkich karnacji. Jakby tego było mało, taki blond nie wymaga częstych wizyt u fryzjera, bo refleksy są delikatnie wplecione w całość fryzury, co powoduje, że kaszmirowy blond "starzeje się" szlachetnie.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Dla kogo kaszmirowy blond?

Kaszmirowy blond to wybór dla osób, które cenią naturalny wygląd, subtelność i łatwość w utrzymaniu fryzury. Dzięki wielowymiarowości i harmonijnemu połączeniu ciepłych i chłodnych refleksów, ten odcień rozświetla cerę i podkreśla rysy twarzy bez ryzyka sztucznego efektu. Taki blond uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych propozycji, ponieważ współgra zarówno z jasną, jak i średnią karnacją. Odcień kaszmirowego blondu jest więc odpowiedni dla osób:

z naturalnie jasnymi lub średnimi włosami,

o neutralnym, lekko ciepłym lub nawet chłodnym odcieniu skóry,

które preferują naturalny efekt i wielowymiarowość,

pragnących rozświetlić twarz, nie decydując się na drastyczną zmianę,

które chcą uniknąć częstych poprawek koloru.

Odradza się tę koloryzację jedynie osobom z bardzo ciemną bazą włosów, ponieważ uzyskanie naturalnych przejść może być trudniejsze i wymagać wieloetapowej dekoloryzacji. Najlepiej skonsultować się z dobrym fryzjerem, ponieważ dobór właściwego wariantu kaszmirowego blondu powinien uwzględniać ton skóry i kolor oczu. Osoby o ciepłej, oliwkowej karnacji mogą wybrać wariant z większą ilością złocistych i kremowych refleksów, a dla chłodnych typów skóry lepszy będzie kaszmirowy blond z domieszką popielu.

Jak pielęgnować włosy w kolorze cashmere blonde?

W pielęgnacji kaszmirowego blondu warto sięgnąć po szampony i odżywki dedykowane włosom blond, zawierające pigmenty niwelujące żółte odcienie. Dzięki temu pozbędziemy się niechcianych tonów i spowolnimy proces wypłukiwania koloru.

Dobrym pomysłem będą również maseczki nawilżające i regenerujące, np. z masłem shea, olejem arganowym czy keratyną. Takie kosmetyki pozwolą utrzymać włosy w doskonałej kondycji i będą zapobiegały przesuszaniu się kosmyków. Do pielęgnacji warto też wprowadzić delikatne olejki i sera do końcówek, które wygładzają i zabezpieczają przed łamaniem.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: