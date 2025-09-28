Te ampułki działają jak booster i włosy rosną po nich jak szalone. Teraz upolujesz je za 10,99 zł
Pielęgnacja nie tylko ratuje nasze włosy, ale też zabezpiecza je przed różnymi czynnikami. Odkryłam kapsułki, które nie tylko wzmacniają włosy, ale też przyspieszają ich wzrost. Poniżej zdradzam sekret co to za produkt.
Do pielęgnacji włosów i skóry głowy używasz szamponu, odżywki, maski, olejku. A pamiętasz, o ampułkach? Ampułki to silnie skoncentrowane preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, które zawierają wysokie stężenie składników aktywnych, takich jak witaminy, proteiny, aminokwasy czy ekstrakty roślinne.
Służą do intensywnej kuracji poprawiającej kondycję włosów, wzmacniającej cebulki, stymulującej wzrost, ograniczającej wypadanie, a także nawilżającej i regenerującej uszkodzone pasma.
Ampułki wzmacniające włosy - Revuele
Jak to mówią lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja się zgadzam z tym zdaniem, dlatego już od jakiegoś czasu używam kapsułek Revuele, które pomagają mi utrzymać włosy... na głowie. Kapsułki Revuele wzbogacone są ekstraktem z pikantnej papryczki, który ma efekt stymulujący mieszki włosowe, zapewnia im składniki odżywcze i pomaga zapobiegać wypadaniu włosów.
Połączenie kwasów aminowych, ekstraktów z roślin i keratyny sprawia, że ten produkt naprawdę dobrze wzmacnia włosy. Ponadto pozostawia je gładkie i błyszczące. Jego cena to jedyne 10,99 zł.
Jak używać tych ampułek?
Nałóż jedną ampułkę delikatnymi ruchami masującymi na skórę głowy. Pozostaw na 30-40 minut, a następnie umyj włosy codziennym szamponem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj 1-2 razy w tygodniu przez 2-3 miesiące. Uczucie ciepła lub mrowienia jest normalne. Uwaga: produkt zawiera składniki aktywne — umyj ręce po aplikacji.
Co daje skórze głowy ekstrakt z czerwonej papryczki?
Ekstrakt z czerwonej papryczki, dzięki zawartości kapsaicyny, stymuluje mikrokrążenie w skórze głowy, co dostarcza cebulkom włosów więcej tlenu i składników odżywczych, wspomagając szybszy wzrost włosów i zapobiegając ich wypadaniu. Dodatkowo działa rozgrzewająco, przeciwłupieżowo, przeciwzapalnie, a także wzmacnia strukturę włosów i ogranicza nadprodukcję sebum.
