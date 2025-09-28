Do pielęgnacji włosów i skóry głowy używasz szamponu, odżywki, maski, olejku. A pamiętasz, o ampułkach? Ampułki to silnie skoncentrowane preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, które zawierają wysokie stężenie składników aktywnych, takich jak witaminy, proteiny, aminokwasy czy ekstrakty roślinne.

Reklama

Służą do intensywnej kuracji poprawiającej kondycję włosów, wzmacniającej cebulki, stymulującej wzrost, ograniczającej wypadanie, a także nawilżającej i regenerującej uszkodzone pasma.

Ampułki wzmacniające włosy - Revuele

Jak to mówią lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja się zgadzam z tym zdaniem, dlatego już od jakiegoś czasu używam kapsułek Revuele, które pomagają mi utrzymać włosy... na głowie. Kapsułki Revuele wzbogacone są ekstraktem z pikantnej papryczki, który ma efekt stymulujący mieszki włosowe, zapewnia im składniki odżywcze i pomaga zapobiegać wypadaniu włosów.

Połączenie kwasów aminowych, ekstraktów z roślin i keratyny sprawia, że ten produkt naprawdę dobrze wzmacnia włosy. Ponadto pozostawia je gładkie i błyszczące. Jego cena to jedyne 10,99 zł.

Ampułki do włosów - Fot. hebe.pl

Jak używać tych ampułek?

Nałóż jedną ampułkę delikatnymi ruchami masującymi na skórę głowy. Pozostaw na 30-40 minut, a następnie umyj włosy codziennym szamponem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj 1-2 razy w tygodniu przez 2-3 miesiące. Uczucie ciepła lub mrowienia jest normalne. Uwaga: produkt zawiera składniki aktywne — umyj ręce po aplikacji.

Co daje skórze głowy ekstrakt z czerwonej papryczki?

Ekstrakt z czerwonej papryczki, dzięki zawartości kapsaicyny, stymuluje mikrokrążenie w skórze głowy, co dostarcza cebulkom włosów więcej tlenu i składników odżywczych, wspomagając szybszy wzrost włosów i zapobiegając ich wypadaniu. Dodatkowo działa rozgrzewająco, przeciwłupieżowo, przeciwzapalnie, a także wzmacnia strukturę włosów i ogranicza nadprodukcję sebum.

Przeczytaj także: