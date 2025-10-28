Odżywka do blondu to dziś nie tylko element pielęgnacji, ale ratunek dla tych, którzy chcą cieszyć się chłodnym, równomiernym odcieniem bez nieestetycznych żółtych tonów. Ta od Olaplex to prawdziwy hit, który zgarnia mnóstwo pozytywnych recenzji. Dzięki połączeniu tonowania z regeneracją ten kosmetyk może odmienić sposób, w jaki dbasz o swoje jasne włosy.

Co to za odżywka do blondu i dlaczego robi tyle szumu?

Olaplex No.5P Blonde Enhancer Toning to innowacyjna odżywka do włosów blond, która zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowniczek drogerii. Odżywka jest przeznaczona do neutralizowania żółtych tonów i jednoczesnej regeneracji włosów blond i siwych. Nie bez powodu określa się ją jako "game changer" w pielęgnacji jasnych włosów. Dzięki specjalnie opracowanej formule Olaplex No.5P nie tylko przywraca chłodny odcień, ale również wzmacnia i wygładza strukturę włosów. Efekt? Włosy są lśniące, miękkie i równomiernie rozjaśnione od nasady aż po same końce.

Fioletowa odżywka do włosów działa na zasadzie neutralizacji żółtych pigmentów, które pojawiają się w wyniku koloryzacji, stylizacji termicznej lub po prostu naturalnego utleniania. Dzięki zawartości mikropigmentów produkt skutecznie tonuje pasma, nadając im chłodny, jednolity odcień. Nie bez znaczenia jest fakt, że odżywka działa na całej długości włosów, również tam, gdzie szampon może nie dotrzeć – np. przy samej nasadzie. Efekt lśniącego, chłodnego blondu lub siwizny jest widoczny już po jednym użyciu. To ogromne ułatwienie dla osób, które zastanawiają się, jak zadbać o włosy blond bez konieczności częstych wizyt u fryzjera.

Odżywka do włosów blond Olaplex No.5P Blonde Enhancer Toning, fot. mat. prasowe

Składniki, które zapewniają chłodny odcień i zdrowy połysk

Sercem działania tej odżywki są trzy kluczowe składniki.

Mikropigmenty – odpowiadają za wyrównanie kolorytu na całej długości włosów i skutecznie neutralizują niepożądane żółte tony.

– odpowiadają za wyrównanie kolorytu na całej długości włosów i skutecznie neutralizują niepożądane żółte tony. Masło shea – bogate w witaminy i kwasy tłuszczowe, dogłębnie nawilża włosy, ułatwia rozczesywanie i nadaje im miękkość.

– bogate w witaminy i kwasy tłuszczowe, dogłębnie nawilża włosy, ułatwia rozczesywanie i nadaje im miękkość. Technologia OLAPLEX Bond Building™ – opatentowana technologia regenerująca wewnętrzne wiązania we włosach. Dzięki niej włosy stają się silniejsze, bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia.

W składzie znajdują się również inne składniki kondycjonujące, które wspomagają regenerację włosów blond i siwych, czyniąc je bardziej odpornymi i jedwabistymi w dotyku.

Dla kogo przeznaczona jest ta odżywka do włosów?

Olaplex No.5P to produkt stworzony specjalnie dla osób posiadających włosy blond, rozjaśniane lub siwe. Doskonale sprawdzi się u osób, które walczą z uporczywym „żółtkiem” na głowie i szukają sposobu na chłodny blond bez nieestetycznych przejść kolorystycznych. Odżywka może być stosowana zarówno na włosach naturalnych, jak i farbowanych. Jest szczególnie polecana osobom, dla których regeneracja włosów blond to codzienna konieczność. Dzięki formule, która nie obciąża włosów, może być używana nawet przez osoby z cienkimi lub delikatnymi pasmami.

Jak stosować, by efekt był widoczny już po pierwszym użyciu?

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy na początek dokładnie umyć włosy i spłukać szampon. Następnie trzeba rozprowadzić odżywkę równomiernie na wilgotnych włosach, starając się dotrzeć do wszystkich partii – od nasady aż po końce. Produkt powinien pozostać na włosach przez 1 do 3 minut, w zależności od tego, jak intensywny efekt chłodzenia jest oczekiwany. Po upływie czasu należy dokładnie spłukać włosy wodą. Odżywkę warto stosować raz w tygodniu, jednak przy większej potrzebie tonowania – nawet częściej.

