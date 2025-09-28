Lato to czas, kiedy włosy kręcone przechodzą najwięcej – słońce, woda, wiatr i częstsze mycie potrafią usunąć część naturalnej wilgoci i uszkodzić łuski włosa. Po wakacjach wiele loków traci sprężystość, włosy stają się suche, matowe i podatne na łamliwość. Dlatego jesienią szczególnie ważna jest nawilżająca pielęgnacja włosów kręconych. Znajdziesz tu 3 skuteczne odżywki w różnych formach: lekki spray bez spłukiwania, wersję 1-2 minutową oraz silniejszą kurację. Dzięki temu każdy znajdzie coś dopasowanego do swoich potrzeb i stylu pielęgnacji.

Odżywka bez spłukiwania - So! Flow

Jest to odżywka w formie mgiełki, która intensywnie nawilża pasma, podkreśla skręt i ułatwia stylizację loków. Zmiękcza i wygładza włosy, tworząc na ich powierzchni warstwę, która zapobiega utracie wilgoci. Dodatkowo, dzięki zawartości filtrów UV, chroni przed promieniowaniem słonecznym. Świetnie sprawdza się również do porannego odświeżenia skrętu loków.

Składniki, które korzystnie wpływają na włosy kręcone:

Ekstrakt z Yuzu działa nawilżająco.

Traganek chiński wzmacnia, rewitalizuje i ma działanie antyoksydacyjne.

Inulina i betaina intensywnie nawilżają i zmiękczają loki.

Estry oleju jojoba tworzą na włosach warstwę ochronną, zapobiegając utracie nawilżenia.

Olej arganowy dociąża pasma i dodaje im blasku.

Lecytyna zmiękcza i wygładza włosy.

Jak stosować:

Spryskaj wilgotne włosy. Nie spłukuj produktu. Zaaplikuj produkt do stylizacji. Ułóż włosy.

Wystarczy spryskać włosy i ułożyć, Fot. materiały prasowe

Odżywka Tame My Hair – Ice Professional

Jest to wegańska odżywka przeznaczona do włosów kręconych, matowych i puszących się. Regeneruje strukturę włosów, przywraca im zdrowy blask oraz chroni przed promieniowaniem UV.

Składniki, które korzystnie wpływają na włosy kręcone:

Kompleks ceramidowy pomaga w regeneracji i odżywieniu włosów. Kompleks 6 syberyjskich olejów organicznych: zawiera oleje z rokitnika, słonecznika, cedru syberyjskiego, maliny moroszki, amarantusa i róży dahurskiej, które głęboko odżywiają włosy. Olej kokosowy skutecznie nawilża.

Jak stosować:

Na umyte, wilgotne włosy nałóż niewielką ilość odżywki. Delikatnie rozprowadź ją na całej długości włosów. Pozostaw na 1-2 minuty. Spłucz ciepłą wodą.

Wystarczą 1-2 minuty i włosy można spłukać, Fot. materiały prasowe

Odżywcza odżywka - LAURA COCO REISS

Ta odżywka zapewnia głębokie nawilżenie bez obciążania włosów, dzięki czemu stają się one gładkie, lśniące i pełne życia. Jej działanie polega na intensywnym odżywieniu, wzmocnieniu od środka i poprawie struktury włosa. Zwiększa elastyczność loków, zmniejsza ryzyko łamliwości, oraz tworzy barierę chroniącą przed utratą wilgoci. Pomaga również zdefiniować naturalny skręt, regeneruje uszkodzenia i ułatwia rozczesywanie oraz stylizację.

Składniki, które korzystnie wpływają na włosy kręcone:

Olej kokosowy, oliwa, olej z nasion słonecznika, olej lniany, olej konopny, olej abisyński: współpracują, aby intensywnie odżywiać, nawilżać, wzmacniać, regenerować, chronić i dodawać włosom elastyczności.

Wyciąg z nasion chia i siemienia lnianego: nadają miękkość, blask, nawilżają i pomagają zdefiniować skręt loków.

Witamina E chroni włosy przed wolnymi rodnikami i czynnikami zewnętrznymi.

Ekstrakty roślinne z lnu, chia i czerwonych wodorostów zapewniają długotrwałe nawilżenie i jedwabistą miękkość.

Jak stosować:

Po umyciu włosów szamponem, nanieś odżywkę na wilgotne włosy. Równomiernie rozprowadź produkt na całej długości. Delikatnie wmasuj i pozostaw na włosach na 5 minut. Dokładnie spłucz włosy.

Daj odżywce 5 minut na dogłębne nawilżenie loków, Fot. materiały prasowe

