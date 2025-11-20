Sztruksowa kurtka znów wraca na salony i robi furorę w zimowych kolekcjach! Reserved wprowadza do swojej promocyjnej oferty model, który z miejsca stał się hitem – stylowa, bordowa kurtka z kołnierzykiem w odcieniu warm chesnut dostępna jest za niecałe 100 zł. Brzmi niewiarygodnie? A jednak to prawda! To jeden z tych elementów garderoby, który nie tylko wygląda obłędnie, ale i chroni przed zimnem.

Tak wygląda modna sztruksowa kurtka z Reserved

Reserved wprowadziło do swojej promocyjnej oferty zimowej sztruksową kurtkę z kołnierzykiem w kolorze warm chesnut, która już teraz wywołuje ogromne poruszenie wśród klientek, a większość rozmiarów już ma niskie stany magazynowe. Dostępna jest w rozmiarach od XS do XL. Kurtka została wykonana z miękkiego sztruksu i prezentuje się niezwykle stylowo dzięki klasycznemu fasonowi oraz pięknemu, ciepłemu odcieniowi brązu.

To, co przyciąga uwagę jeszcze bardziej niż wygląd, to cena – ta stylowa kurtka kosztuje mniej niż 100 zł! Zapłacisz za nią dokładnie 99,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,99 zł). Dla wielu osób to okazja, której nie można przegapić. W czasach, gdy ceny zimowej odzieży szybują w górę, Reserved proponuje coś, co łączy modę, komfort i oszczędność.

Kurtka ta jest elementem kolekcji dedykowanej kobietom, które chcą wyglądać modnie w zimowe dni, nie wydając przy tym fortuny. Dzięki swojej uniwersalności i neutralnemu, ale wyrazistemu kolorowi, pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i bardziej eleganckich zestawów.

Sztruksowa kurtka z Reserved, fot. mat. prasowe

Sztruks materiałem zimy 2025/26. Jak nosić ten trend?

Sztruks wraca do łask z pełną mocą! Już od kilku sezonów projektanci wprowadzają go do kolekcji jesienno-zimowych, ale nadchodząca zima 2025/26 zapowiada się jako szczyt popularności tego materiału. Reserved idealnie wpisuje się w ten trend, oferując kurtkę z miękkiego sztruksu w ciepłym odcieniu kasztanu.

Jak stylizować sztruksową kurtkę, by wyglądać modnie, ale nie przesadzić? Najlepiej zestawić ją z jeansami typu mom fit, golfem w neutralnym kolorze oraz masywnymi botkami lub sneakersami. Dla bardziej eleganckiego efektu można dobrać plisowaną spódnicę, grube rajstopy i botki na obcasie. Kurtka świetnie komponuje się z dodatkami w odcieniach beżu, kremu czy ciemnej zieleni.

Co ważne – sztruks nie tylko dobrze wygląda, ale też zapewnia dodatkową warstwę ciepła. W połączeniu z kołnierzykiem inspirowanym klasycznymi fasonami retro całość zyskuje niepowtarzalny, nostalgiczny klimat.

Styl i funkcjonalność – co wyróżnia tę kurtkę na tle innych?

To, co wyróżnia kurtkę warm chesnut Reserved spośród setek innych modeli na rynku, to bezkompromisowe połączenie stylu z funkcjonalnością. Materiał – miękki sztruks – jest nie tylko przyjemny w dotyku, ale również praktyczny. Kurtka posiada kołnierzyk, który skutecznie chroni szyję przed chłodem, a zarazem stanowi elegancki akcent całego outfitu. Model ten idealnie sprawdzi się w miejskiej dżungli – można ją narzucić na casualowy zestaw na spacer, spotkanie z przyjaciółmi czy nawet na randkę. Pasuje do wielu elementów garderoby – od dresów po plisowane spódnice i jeansy.

Kurtka warm chesnut może też stać się głównym elementem całej stylizacji. Dzięki swojej oryginalnej barwie i strukturze przyciąga wzrok i nie potrzebuje wielu dodatków. Czasem wystarczy prosty szalik i klasyczne buty, by stworzyć wyjątkowy look.

