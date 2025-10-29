Kiedy temperatura spada, a za oknem pojawia się śnieg, styl nie musi iść na kompromis z wygodą. Z pomocą przychodzi bordowa kurtka typu puffer z Mohito – ciepła, stylowa i w cenie, która nie zrujnuje portfela (259,99 zł).

Ten model w kolorze bordowym budzi ogromne emocje wśród fanek zimowych stylizacji. Nic dziwnego – łączy w sobie elegancję, funkcjonalność i paryski szyk.

Kurtka - Fot. mohito.pl

Bordowa kurtka puffer z Mohito – styl i wygoda

Bordowa kurtka puffer z Mohito to nie tylko ubranie na chłodne dni – to modowe oświadczenie. Jej design nawiązuje do stylu puffer jackets, które od kilku sezonów dominują na ulicach stolic mody. Wyróżnia się krojem, który pięknie podkreśla talię, dzięki czemu sylwetka nabiera proporcji nawet pod grubą warstwą materiału. To kurtka, która łączy kobiecy krój z miejskim luzem.

Kolor bordowy sprawia, że kurtka prezentuje się niezwykle szykownie. W odróżnieniu od klasycznych czerni i granatów, bordowa tonacja dodaje głębi i charakteru każdej stylizacji. Nic dziwnego, że właśnie ten model noszą paryskie it-girls – zachwyca subtelną elegancją i przyciąga wzrok.

Do jakiej figury pasuje bordowa kurtka typu puffer?

Kurtka puffer z Mohito została zaprojektowana z myślą o kobietach, które chcą podkreślić swoją sylwetkę nawet zimą. Dzięki taliowanemu krojowi sprawdzi się doskonale u posiadaczek figury klepsydry, ale również u pań o sylwetce gruszki czy prostokąta, które chcą optycznie wymodelować talię.

To także idealna kurtka dla niskich kobiet – długość do bioder i pionowe przeszycia wydłużają sylwetkę. Jej struktura nie poszerza nadmiernie, dlatego można ją nosić bez obaw o efekt „balona”. Krój typu puffer, choć z zasady luźny, w tym wydaniu zyskuje bardziej dopasowaną formę, co sprawia, że sylwetka wygląda zgrabnie i proporcjonalnie.

Jak stylizować bordową pufferkę, by wyglądać jak paryska it-girl?

Stylizacje z pufferką w roli głównej wcale nie muszą być nudne. Wystarczy dodać kilka elementów, by całość nabrała charakteru. Do bordowej kurtki puffer świetnie pasują czarne, skórzane legginsy lub klasyczne jeansy w odcieniu granatu. Warto sięgnąć po masywne botki na grubej podeszwie lub eleganckie kozaki za kolano.

Aby dodać lekkości i paryskiego sznytu, dobierz szalik w kratę lub beret w kontrastowym kolorze. Bordowa kurtka puffer doskonale wygląda także w zestawieniu z dzianinową sukienką midi i rajstopami – taki look sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście. W chłodniejsze dni można ją nosić z grubym swetrem z golfem, który dodatkowo ogrzeje i dopełni stylizację.

Nie zapomnij o dodatkach – mała torebka na ramię, złote kolczyki lub modne okulary przeciwsłoneczne (tak, nawet zimą) sprawią, że będziesz wyglądać jak prawdziwa trendsetterka z ulic Paryża.

