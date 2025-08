Jeśli lubisz pilates i jogę lub zawsze chciałaś ich spróbować, ten trening jest dla ciebie wprost wymarzony. W 30 minut pozwala popracować nad całym ciałem i nie wymaga żadnego sprzętu. Ujędrnia, spłaszcza brzuch, a przy tym doskonale relaksuje. Doskonały na poranny lub wieczorny trening.

Na czym polega ten jogatales w 30 minut?

Jest to fajnie skomponowana kombinacja ćwiczeń zaczerpniętych z pilatesu i jogi. Ćwiczysz na macie wyłącznie z ciężarem własnego ciała. Instruktorka świetnie demonstruje ćwiczenia i podpowiada, na co zwrócić uwagę. Podczas ćwiczeń połączysz precyzyjny ruch pilatesu z uważnością z jogi. Ta fuzja pozwala wzmacniać i ujędrniać ciało, ale też regulować napięcie mięśni, co pozwala ograniczać skutki stresu.

Wszystkie ćwiczenia odbywają się w pozycjach niskich – na leżąco, siedząco lub w podporach. Na początek jest delikatny rozruch kręgosłupa połączony z oddychaniem. Następnie będziesz wykonywać ćwiczenia, podczas których wzmocnisz mięśnie głębokie, prosty i skośne brzucha. Aby tego dokonać zrobisz m.in.:

przechodzenie z leżenia do siadu,

przenoszenie nóg z boku na bok w leżeniu tyłem,

kombinację brzuszków z pilatesową setka,

przechodzenie z pozycji podporu przodem do pozycji psa z głową do dołu,

przyciąganie kolana pod tułów w klęku podpartym.

W treningu jest też wiele ćwiczeń, które pomagają zwiększyć elastyczność bioder i tyłów ud, relaksują plecy. Angażują też obręcz barkową i ramiona oraz uda i pośladki, ale jak to w pilatesie – największy nacisk w treningu kładziony jest na brzuch.

Jak robić ten trening jogalates w 30 minut?

Wykonuj ten trening 3-4 razy w tygodniu, jeśli jesteś początkująca. Ćwicz powoli i dokładnie, a jeśli niektóre wersje ćwiczeń są dla ciebie zbyt trudne, po prostu zrezygnuj z nich. Z czasem i te bardziej wymagające ćwiczenia zrobisz bez problemu. Osoby zaawansowane mogą ćwiczyć 4-5 razy w tygodniu.

Najlepiej trenować nie wcześniej niż 2 godziny po posiłku. Pora dnia nie ma specjalnego znaczenia. Jeśli jednak miałaś stresujący dzień, zrobienie tych ćwiczeń po powrocie do domu pozwoli ci się odprężyć i rozładować skumulowane w ciele napięcia.

Zwracaj uwagę na sposób wykonania ćwiczeń. Patrz, jak robi je instruktorka. Naucz się, jak zaangażować mięśnie głębokie i podczas ćwiczeń z tego korzystaj, aby trening przynosił lepsze rezultaty. We wszystkich ćwiczeniach w pozycjach leżących skupiaj się na tym, aby miednica pozostawała nieruchomo, co jest kluczem do intensywnej pracy głębokich mięśni brzucha.

