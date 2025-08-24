Ten krótki zestaw ćwiczeń to łagodny stretching ciała w spokojnym rytmie, idealny dla początkujących i zaawansowanych. Poprawia elastyczność mięśni, mobilność stawów i redukuje napięcie. Krótka sesja przed snem pomaga również w regeneracji sił i lepszym wyciszeniu układu nerwowego.

Na czym polega ten trening?

Sesja trwa około 20 minut i polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń rozciągających mięśnie – od szyi i barków, przez plecy, biodra i nogi, aż po stopy. Ruchy są płynne, wykonywane w spokojnym tempie, a każda pozycja utrzymywana na tyle długo, by mięśnie mogły naprawdę obniżyć napięcie.

Instruktorka poprowadzi cię krok po kroku, więc nawet jeśli nie masz wiele doświadczenia z ćwiczeniami czy z jogą, z łatwością wykonasz cały trening. Ćwiczenia nie wymagają żadnego sprzętu ani specjalnych umiejętności – wystarczy mata i odrobina miejsca.

Każde ćwiczenie wykonujesz przez 40 sekund i od razu przechodzisz do kolejnego zadania.

Instruktorka pokazuje, jak wykonać ćwiczenie. Nie ma tu instrukcji słownych, więc po wejściu w pozycję można zamknąć oczy i skupić się na spokojnym oddychaniu, które ułatwia relaksację. Sygnał dźwiękowy daje znać, kiedy mija czas i jest chwila na przejście do kolejnej pozycji. Całość odbywa się w bardzo spokojnym tempie i przy odprężającej muzyce.

Co daje ten trening?

Regularne wieczorne rozciąganie to nie tylko przyjemny rytuał. Najważniejszym efektem jest redukcja napięcia mięśniowego. Długie siedzenie, stres czy brak ruchu sprawiają, że ciało staje się sztywne, a mięśnie – przykurczone. Taka sesja skutecznie pomaga im wrócić do równowagi.

Kolejną korzyścią jest poprawa jakości snu. Badania pokazują, że rozciąganie i spokojne ćwiczenia oddechowe przed snem obniżają poziom kortyzolu, zmniejszają pobudzenie układu nerwowego i ułatwiają zasypianie.

Do tego dochodzi poprawa elastyczności i mobilności, co ma bezpośrednie przełożenie na inne formy aktywności – od treningu siłowego po zwykłe codzienne czynności.

Jak robić ten trening, żeby mieć z tego pożytek?

Oto 5 zaleceń, których warto przestrzegać, aby trening przynosił korzyści:

Ćwicz codziennie lub kilka razy w tygodniu – nawet krótsza sesja daje wymierne efekty, jeśli jest powtarzana.

lub kilka razy w tygodniu – nawet krótsza sesja daje wymierne efekty, jeśli jest powtarzana. Oddychaj głęboko i spokojnie – oddech jest tu równie ważny jak sam ruch. Pomaga rozluźnić mięśnie i wyciszyć umysł.

– oddech jest tu równie ważny jak sam ruch. Pomaga rozluźnić mięśnie i wyciszyć umysł. Nie spiesz się – pozwól sobie zostać dłużej w pozycji, aby ciało mogło się odprężyć.

– pozwól sobie zostać dłużej w pozycji, aby ciało mogło się odprężyć. Dostosuj zakres ruchu do własnych możliwości – to nie rywalizacja z elastycznością własnego ciała, tylko łagodna praca nad mobilnością.

– to nie rywalizacja z elastycznością własnego ciała, tylko łagodna praca nad mobilnością. Traktuj to jako rytuał – jeśli włączysz tę sesję do codziennej wieczornej rutyny, będziesz mieć nie tylko mniej spięte ciało, ale też spokojniejszy sen i lepsze samopoczucie o poranku.

