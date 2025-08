Trening pilates na spalanie tłuszczu pomoże ci uzyskać stonowane mięśnie i płaski brzuch bez użycia sprzętu. Poniżej znajdziesz intensywny 10-minutowy zestaw ćwiczeń, który zrobisz w domu. Aby przyspieszyć efekty, najlepiej połącz go z innymi aktywnościami na spalanie kalorii oraz zdrową dietą.

Czy pilates dobrze spala tkankę tłuszczową?

To zależy. Klasyczny pilates nie jest ukierunkowany na spalanie kalorii i redukcję wagi. Ta metoda ćwiczeń została stworzona przez niemieckiego sportowca Josepha Pilatesa na początku XX wieku po to, aby pomagać rannym żołnierzom w powrocie do zdrowia. Koncentruje się więc na wzmacnianiu i usprawnianiu ciała, łagodzeniu dolegliwości bólowych i redukcji stresu, a to wszystko przy niskim wpływie na stawy.

Jednak z czasem pilates jako metoda ćwiczeń ewoluował. Powstało wiele odmian, z których niektóre zawierają dynamiczne elementy treningu kardio lub HIIT, a dzięki temu oferują one dodatkowe korzyści, np. w postaci spalania większej ilości kalorii. Taki jest np. power pilates albo pilates HIIT. Podczas gdy klasyczny pilates na macie pomaga spalić ok. 150-200 kcal przez godzinę, pilates z elementami kardio to już 300-450 kcal przez ten sam czas.

Co powinien zawierać trening pilates fat burn?

Trening pilates fat burn, czyli taki, który ma nie tylko wzmacniać, ale też spalać tłuszcz, powinien łączyć klasyczne ruchy pilates z bardziej dynamiczną aktywnością. Polecane ćwiczenia w ramach takiego treningu, to np.:

mountain climbers,

przysiady z podskokami (ale z niskim wpływem na stawy),

ćwiczenie „pływak”,

plank,

the hundred,

burpees z elementami pilates.

Ćwiczenia powinny więc jednocześnie oddziaływać na głębokie mięśnie rdzenia, co służy poprawie stabilizacji, mobilności i postawy, oraz podnosić tętno, aby spalać kalorie i tkankę tłuszczową.

Dobrym pomysłem jest też dodanie do ćwiczeń obciążenia (np. trening pilates z hantelkami), gumy oporowej, piłki lub obręczy do pilatesu. Dodatkowy opór mocniej angażuje mięśnie i zwiększa liczbę spalanych kalorii.

10-minutowy trening pilates fat burn, który likwiduje oponkę

Poniżej znajdziesz przykładowy trening pilates ukierunkowany na spalanie tkanki tłuszczowej i rzeźbienie brzucha. Jest to zestaw 10 ćwiczeń, które wykonujesz przez 45 sekund z 15-sekundową przerwą między nimi.

Zanim zaczniesz, koniecznie zrób krótką 3-minutową rozgrzewkę, aby rozgrzać ciało i zmniejszyć ryzyko nadwyrężenia mięśni. Wystarczy kilka pajacyków, energiczny marsz w miejscu, skręty tułowia, rolowanie kręgosłupa, krążenia rękami, nogami, unoszenie kolan do klatki piersiowej (albo skorzystaj z tej rozgrzewki do pilatesu). Po niej możesz bezpiecznie przejść do treningu. Polecamy taki:

Trening fat burn pilates – na co uważać?

Trening pilates na spalanie kalorii to nadal pilates, a ta metoda kładzie duży nacisk na technikę i precyzję wykonywania ćwiczeń. Aby ćwiczenia były skuteczne, nie zapominaj o kilku zasadach:

Pamiętaj o oddechu w pilatesie. Powinien być płynny, głęboki i spójny z ruchem.

W przypadku kontuzji nie rozpoczynaj treningu bez konsultacji z lekarzem.

Ćwiczenia wykonuj precyzyjnie. W pilatesie liczy się bardziej jakość ruchu i jego kontrola, niż liczba powtórzeń.

Nie przesadzaj z liczbą treningów. Wystarczą 3 raz w tygodniu. Więcej, to nie zawsze lepsze efekty. Mięśnie powinny mieć czas na regenerację.

