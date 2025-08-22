Ten HIIT pilates zrobisz w domu w 15 minut. Spalisz kalorie i spłaszczysz brzuch
Krótki, ale treściwy – ten 15-minutowy trening HIIT pilates działa nie tylko jak zastrzyk energii. To połączenie siły, dynamiki i precyzji pozwala szybko ujędrnić brzuch, uda i pośladki, a przy tym daje satysfakcję już po pierwszej sesji. Po prostu musisz go wypróbować.
Ten HIIT pilates to zestaw, który angażuje całe ciało w krótkim czasie i z dużą efektywnością. Intensywne tempo ćwiczeń z hantlami pobudza metabolizm i pozwala spalić więcej energii niż klasyczny pilates, a jednocześnie polega na precyzji i kontroli ruchu. W efekcie trening nie tylko wspiera redukcję tkanki tłuszczowej, ale też poprawia siłę mięśni, wytrzymałość i stabilizację postawy. Regularnie wykonywany pomoże spłaszczyć brzuch, ujędrnić sylwetkę i poczuć większą kontrolę nad własnym ciałem.
Na czym polega ten trening HIIT pilates z hantlami?
W ramach krótkiej rozgrzewki wykonasz kilka prostych ćwiczeń bez hantli. Są to miedzy innymi skłony boczne tułowia, skręty i skłony tułowia, squats. Ten wstęp do treningu trwa ok. 4 minut.
Część główna obejmuje ćwiczenia z hantlami i odbywają się one w znacznie szybszym tempie niż ćwiczenia rozgrzewkowe. Do wykonania są:
- naprzemienne unoszenie kolan stojąc z wyciskaniem hantli nad głowę,
- uginanie kolan w wykroku z uginaniem łokci,
- unoszenie nogi w tył i do boku w klęku podpartym z hantlą w zgięciu kolana,
- unoszenie prostej nogi w podporze bokiem z wyciskaniem 1 hantli,
- squat z dotknięciem hatlami do podłogi i wyciskaniem ich nad głowę,
- wyprosty łokci z wyprostem nogi w tył stojąc,
- podwójne brzuszki z hantlą w dłoni,
- przechodzenie z leżenia do siadu ze skrętem tułowia.
Każde ćwiczenie trwa 30 sekund. Na koniec jest złożone ćwiczenie obejmujące przechodzenie z pozycji stojącej do podporu przodem, mountain climber i prostszą wersją burpees. To zadanie trwa 60 sekund i jest mocnym zakończeniem głównej części treningu, który mocno przyspiesza metabolizm.
Na zakończenie jest kilka minut cool down. Są to spokojne ćwiczenia rozciągające, które pomagają uspokoić tętno i oddech.
Co daje ten trening HIIT pilates z hantlami?
Jest to kompletny minitrening, złożony z rozgrzewki, intensywnej części głównej oraz rozciągania – to jego duża zaleta. Pozwala najpierw przygotować ciało do wysiłku, a następnie stopniowo wprowadza organizm na wysokie obroty poprzez zastosowanie skutecznych ćwiczeń siłowych z dodatkowym obciążeniem w postaci hantli. Cool down z kolei pomaga rozluźnić mięśnie po wysiłku i sprowadzić organizm na spokojniejsze obroty.
Wszystko to sprawia, że trening jest bezpieczny i skuteczny. Wzmacnia mięśnie całego ciała, a przy tym przyspiesza metabolizm i spalanie kalorii. Regularnie stosowany pozwala ujędrniać brzuch, pośladki, uda i ramiona. A ponieważ jest on wykonywany (a przynajmniej powinien być) z pilatesową precyzją jest w tym wszystkim bardzo skuteczny. Pomaga spalać zbędne kalorie i tłuszcz, zwłaszcza przy zastosowaniu odpowiedniego sposobu żywienia.
Jak stosować ten trening, żeby mieć efekty?
Wystarczy go robić 3 razy w tygodniu (nie dzień po dniu) aby zaczął przynosić wymierne korzyści, zwłaszcza w postaci mocniejszego i jędrniejszego ciała oraz lepszej sylwetki.
Ponieważ jednak jest zbyt krótki, aby spalać dużo kalorii, możesz z czasem wykonać część główną 2 razy, raz za razem, aby wydłużyć czas trwania intensywniejszego wysiłku i zwiększyć spalanie kalorii oraz wydłużyć czas, w jakim po treningach HIIT ciało spala dodatkowe kalorie. Rozgrzewkę i zakończenie oczywiście w takim układzie wykonujesz tylko raz – na początku rozgrzewka, 2 x część główna i cool down.
Trening ten może być częścią szerszego planu treningowego. Możesz go uzupełnić o dodatkowe ćwiczenia cardio wykonywane w inne dni i uzupełnić go ćwiczeniami oporowymi na partie ciała, które wymagają szczególnego wzmocnienia, ujędrnienia czy modelowania.
