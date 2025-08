Pilates to nie tylko wzmacnianie mięśni

Pilates to nazwa opracowanej na początku XX wieku przez niemieckiego trenera Josepha Pilatesa metody ćwiczeń, której adresatami byli początkowo ranni żołnierze. Celem treningów miały być szybszy powrót do zdrowia, poprawa funkcjonalnego ruchu oraz stanu psychicznego chorych. Jednym z celów jest też obniżenie stresu i wewnętrzna harmonia. Z czasem w pilatesie zaczęto widzieć głównie drogę do uzyskania smukłej sylwetki, co znacząco odbiega od jego korzeni. Tak więc prawdziwy pilates to znacznie więcej niż estetyka. Co możemy czerpać z tej metody?

5 rzeczy, których nauczy cię pilates

Lepsza świadomość ciała

Ruchy w pilatesie są stworzone tak, aby aktywować całe grupy mięśni poprzez ich pełny zakres ruchu. Uaktywniane są obszary, które w codziennym życiu zaniedbujemy. Dodatkowo nacisk na precyzję i kontrolowanie każdego ruchu powoduje, że „uczymy się” naszego ciała. Poznajemy je dokładnie. Dzięki temu zwiększa się nasza świadomości tego, co się z nim dzieje. W codziennym pośpiechu często lekceważymy ważne sygnały z ciała, a dzięki pilatesowi to się zmienia.

Spokojniejszy i pełniejszy oddech

Oddech w pilatesie to jeden z filarów tej metody ćwiczeń. Nie jest bierną czynnością, lecz świadomym elementem każdego ruchu. Co ciekawe, w pilatesie jest polecany tzw. oddech boczny, a nie przeponowy, znany z technik relaksacyjnych. Polega on na kierowaniu oddechu w dolne i boczne części żeber. Tego trzeba się po prostu nauczyć.

Zdrowa postawa na co dzień

Klasyczny pilates koncentruje się na postawie ciała – na takim ustawieniu, które sprzyja naturalnemu ruchowi i zachowaniu równowagi. Zdaniem Josepha Pilatesa prawidłowa postawa to fundament fizycznego i psychicznego zdrowia. Jego ćwiczenia uczą jak utrzymywać właściwą sylwetkę na co dzień. To z kolei zapobiega nieprzyjemnym napięciom oraz kontuzjom.

Koncentracja

Pilates uczy również skupienia. Koncentracja to jedna z 6 głównych zasad tej metody. Jest to zaczerpnięte m.in. z jogi. Podobnie jak uważność i świadomy oddech. Dzięki tym elementom treningi pilatesu pomagają łagodzić stres, co poprawia funkcje poznawcze, takie jak koncentracja i pamięć. Również skupienie się na ciele wspiera te umiejętności.

Systematyczność

Pilates uczy też systematyczności i cierpliwości. Efekty ćwiczeń pojawiają się powoli, ale na długo. Są na tyle ważne, że zachęcają do regularnej praktyki, a ciało z czasem domaga się tej formy ruchu. Jest to metoda oparta na rutynie i najlepiej działa, gdy stanie się naszym stałym towarzyszem.

