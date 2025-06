Płaski i jędrny brzuch to główny cel wielu początkujących sportowców. Wybór właściwego rodzaju aktywności może skutecznie wspierać walkę o smukłą talię. Wśród popularnych metod wzmacniania brzucha wymienia się pilates i jogę. Podobne pod wieloma względami mają jednak nieco inny wpływ na tę partię ciała. Sprawdź, które ćwiczenia dadzą ci lepsze efekty, jeśli marzysz o szczupłym brzuchu.

Pilates na płaski brzuch – jak działa?

Pilates to zestaw powolnych i precyzyjnych ćwiczeń, które koncentrują się na angażowaniu mięśni głębokich tułowia, w tym mięśni brzucha. Cały trening działa „głęboko”, aktywuje tzw. core, czyli centralny obszar ciała, co pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej na brzuchu, a także w zwiększaniu wytrzymałości.

Dodatkowo napięcie mięśnie brzucha przez cały czas trwania ćwiczeń, a także odpowiedni oddech w pilatesie zwiększają efekty ćwiczeń na brzuch. Pamiętaj jednak, że w porównaniu z treningiem siłowym i treningiem kardio pilates działa skutecznie, ale wolniej.

Joga na płaski brzuch – jak działa?

Joga jest wolniejszą aktywnością niż pilates i łączy głównie rozciąganie ze wzmacnianiem mięśni. Wzmacnianie mięśni brzucha nie jest nadrzędnym celem jogi, chociaż niektóre ćwiczenia mogą sprzyjać pozbyciu się tkanki tłuszczowej w tym miejscu.

Pozycje jogi polecane na wyszczuplanie i wzmacnianie brzucha to np. deska, chaturanga, navasana (pozycja łodzi), virabhadrasana III (pozycja wojownika III). Regularne praktykowanie jogi zmniejsza stres i napięcie ciała, co z kolei może przyczynić się do poprawy trawienia i nawyków żywieniowych, a dzięki temu również poskutkować zmniejszeniem obwodu w pasie.

Jakie ćwiczenia są lepsze na brzuch: joga czy pilates?

Dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, która z tych aktywności jest polecana, jeśli celem jest redukcja tkanki tłuszczowej na brzuchu. Jeżeli wybierasz pomiędzy jogą a pilatesem, wybierz pilates. Treningi jogi również angażują mięśnie brzucha, ale w mniejszym stopniu niż pilates. Pilates jest też nieco bardziej dynamiczną formą ruchu, w większym zakresie nastawioną na rzeźbienie mięśni i wzrost siły niż joga. Sprawdź: najlepsze ćwiczenia pilates na brzuch na macie

Czy pilates lub joga wystarczą, żeby uzyskać płaski brzuch?

Najlepszym sposobem na spalenie nadmiaru tkanki tłuszczowej na brzuchu jest połączenie aktywności fizycznej z dietą. Sam pilates czy joga to na ogół za mało, żeby odczuć zadowalające efekty. Dopiero ujemny bilans energetyczny (czyli stan, w którym zużywamy więcej energii, niż dostarczamy z pożywieniem) pozwala zmniejszyć znacząco centymetry w talii.

