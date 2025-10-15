Dlaczego Maybelline Super Stay Lumi-Matte podbił serca Polek?

Podkład do twarzy Maybelline Super Stay Lumi-Matte to prawdziwa rewolucja wśród kosmetyków drogeryjnych. Polki zakochały się w nim od pierwszej aplikacji. Ten kosmetyk zyskał ogromną popularność ze względu na swoje właściwości. Czym dokładnie się charakteryzuje?

Reklama

Ten lekki podkład do twarzy zapewnia stopniowane krycie i trwałość aż do 30 godzin, co czyni go idealnym wyborem zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Wykończenie? Matowe, ale z subtelnym świetlistym efektem – dokładnie to, czego dziś szukają użytkowniczki.

Podkład do twarzy Maybelline Super Stay Lumi-Matte, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Szokująca promocja w Rossmannie – cena spadła o ponad 40%

Regularna cena podkładu Maybelline Super Stay Lumi-Matte wynosiła 81,99 zł. W dniach od 4 października do 17 października 2025 Rossmann zaskoczył klientki gigantyczną obniżką. Produkt został przeceniony na 46,99 zł.

Nic dziwnego, że kobiety zaczęły kupować go po dwie lub więcej sztuk. Wegańska formuła, doskonała trwałość i zachwycające wykończenie to cechy, które w tej cenie trudno przebić.

Co sprawia, że Lumi-Matte to podkład idealny?

Skład i właściwości Maybelline Super Stay Lumi-Matte

Podkład zawiera m.in. aminokwasy, które pielęgnują skórę. Jego lekka formuła nie zatyka porów (jest niekomedogenny), nie zawiera substancji zapachowych, co czyni go odpowiednim również dla osób o wrażliwej cerze. Produkt jest w 100% wegański i pasuje do każdego rodzaju skóry.

Dzięki zastosowaniu technologii z aminokwasami i pigmentami, Lumi-Matte daje efekt gładkiej, świeżej i matowej skóry z naturalnym glow. Trwałość do 30 godzin to ogromna zaleta – nie wymaga poprawek przez cały dzień.

Opinie klientek Rossmanna: „Najlepszy podkład, jaki miałam!”

Na stronie Rossmanna podkład zebrał średnią ocenę 4.8 na 5 na podstawie 44 opinii. Wszystkie recenzje są zweryfikowane i pochodzą od realnych klientek. Kobiety chwalą produkt za trwałość, naturalny efekt i komfort noszenia.

„Najlepszy podkład, jaki miałam! Nie ściera się, wygląda pięknie i trzyma się cały dzień bez świecenia. Biorę kolejne opakowanie!” – pisze jedna z użytkowniczek.

Jak stosować Lumi-Matte, by uzyskać wymarzony efekt?

Producent zaleca nałożenie 1-2 pompek podkładu na oczyszczoną i nawilżoną skórę. Można go rozprowadzić pędzlem, gąbką kosmetyczną lub palcami. W razie potrzeby można dołożyć kolejną warstwę, aby uzyskać pełniejsze krycie.

Dzięki tej elastyczności Lumi-Matte sprawdzi się zarówno przy makijażu dziennym, jak i wieczorowym.

Czytaj także: