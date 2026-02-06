Wiele kobiet ma problem z ilością kosmetyków w łazience. Wszelkie bazy, kremy czy podkłady zajmują w szafkach i szufladach sporo miejsca, ale jest pewien sprytny sposób, aby sobie z tym poradzić. Wystarczy sięgnąć po multifunkcyjny produkt 4w1, łączący wiele zastosowań w jednej niewielkiej buteleczce. Ten kosmetyk można bez problemu dorwać w różnych drogeriach, ale teraz najlepiej iść po niego do Rossmanna, bo teraz trwa tam wyjątkowa promocja. Poznaj go nieco bliżej i zobacz, co potrafi, a być może też zechcesz wypróbować go na własnej skórze.

Wielofunkcyjny kosmetyk 4w1 teraz w promocji

Szukając wielofunkcyjnych produktów łączących działanie kilku kosmetyków w jednym, warto zerknąć na bazę Celebrity Skin, 4 in 1 Multitasking Glow Booster od Eveline. W tej niepozornej buteleczce o pojemności 30 ml kryje się ogrom cennych właściwości, bo jest to połączenie primera z płynnym rozświetlaczem, skin tintem i wygłądzającym lekkim filtrem. Można więc powiedzieć, że jedna czy dwie pompki załatwiają już całe przygotowanie twarzy pod idealnie wyglądający i trwały makijaż.

Formuła tego produktu jest wegańska i mocno napakowana cennymi składnikami aktywnymi. Znajdują się tu między innymi witamina E, bio-placenta, skwalan oraz 3 formy kwasu hialuronowego. Wszystkie te składniki działają nawilżająco, ujędrniająco, kojąco, antyoksydacyjnie i regenerująco, a więc sprawiają, że skóra wygląda na wypoczętą i pełną blasku. Jednocześnie kolor jest idealnie wyrównany, a cera pięknie zblurowana, więc mamy efekt bardzo naturalny, ale mimo wszystko widoczny.

Jakby tego było mało, produkt dostępny jest w 2 kolorach, więc każdy może go dopasować idealnie pod swoje tony cery, aby uzyskać efekt idealnego stopienia się ze skórą. To jednak wciąż nie wszystkie zalety produktu, bo jednym z największych plusów jest jego atrakcyjna cena. Teraz można go upolować w bardzo atrakcyjnej cenie. Na aktualnej promocji w Rossmannie baza Celebrity Skin kosztuje 23,49 zł, ale lepiej nie zwlekać z zakupami, bo obniżka trwa tylko do 11 lutego lub do wyczerpania zapasów.

baza, fot. materiały rossmann.pl

Jak używać bazy z Eveline?

Ten produkt ma nie tylko wiele korzyści w jednej buteleczce, ale i kilka różnych sposobów aplikacji. Najprościej stosować go solo jako leciutki zamiennik podkładu rozświetlającego i wyrównującego koloryt skóry.

Drugą metodą jest aplikacja przed podkładem, czyli jak typowa baza pod makijaż. W tym celu najlepiej nanieść niewielką ilość kosmetyku palcami, pędzlem lub gąbeczką i pozostawić do wchłonięcia, zanim dołożymy swój ulubiony fluid.

Ostatni pomysł na wykorzystanie tego produktu to używanie go jako płynnego rozświetlacza do wykończenia gotowego makijażu. Najlepiej nakładać go na takie punkty jak szczyty kości policzkowych czy czubek nosa, a cera zyska młodzieńczy blask i efekt glass-skin.

